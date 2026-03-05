新莊「中港大排光雕展」3/6點燈！「英國達人秀」台灣火舞團開幕演出成焦點
新北春季夜遊亮點即將登場！新莊年度盛事「中港大排光雕展」將於3月6日至3月29日點亮中港河廊，每晚6點至10點展演。今年以「星耀中港 夢幻星河」為題，透過LED燈飾與光雕投影鋪展整條水岸步道，7米高的「星耀之樹」成為視覺核心，閃耀新莊夜空，也為白色情人節前夕增添浪漫氛圍。
展區沿著河廊規劃四大燈光主題場景，從入口意象到冰原般的冷色星景，再延伸至流動光影交織的星河廊道，以及點綴花卉元素的燈飾空間，層層鋪陳夜色氛圍。燈區串聯自信橋、幸福橋、昌盛橋與昌隆橋等陸橋節點，形成綿延不斷的光之廊道，讓民眾漫步其間，彷彿置身城市星河。
開幕當晚最受矚目的演出，則由即將成真火舞團擔綱，帶來限定15分鐘作品《馬祥厚運，火耀新北》。團員之一楊立微曾登上英國大型選秀舞台，以精湛足技與獨創火桌演出驚豔觀眾。此次團隊將火焰藝術結合河岸光影，讓火光在夢幻燈海間舞動，呈現水與火交融的震撼畫面，為光雕展揭開序幕。
交通方面，可搭乘捷運環狀線至幸福站步行約15分鐘，或搭公車99、299至財元廣場下車步行約2分鐘抵達。3月14日白色情人節當晚6點，現場也規劃闖關活動，完成任務可獲得限量情侶拼圖鑰匙圈。春夜來臨，不妨走進新莊中港大排，在星光與火焰交織的光影盛宴中，感受專屬於城市的浪漫時刻。
