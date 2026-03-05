快訊

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

政大會計所入學考試題與補習班雷同 校方估：不影響公平性

新莊「中港大排光雕展」3/6點燈！「英國達人秀」台灣火舞團開幕演出成焦點

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者萊點特別
圖／新北市水利局提供
圖／新北市水利局提供

新北春季夜遊亮點即將登場！新莊年度盛事「中港大排光雕展」將於3月6日至3月29日點亮中港河廊，每晚6點至10點展演。今年以「星耀中港 夢幻星河」為題，透過LED燈飾與光雕投影鋪展整條水岸步道，7米高的「星耀之樹」成為視覺核心，閃耀新莊夜空，也為白色情人節前夕增添浪漫氛圍。

圖／新北市水利局提供
圖／新北市水利局提供

展區沿著河廊規劃四大燈光主題場景，從入口意象到冰原般的冷色星景，再延伸至流動光影交織的星河廊道，以及點綴花卉元素的燈飾空間，層層鋪陳夜色氛圍。燈區串聯自信橋、幸福橋、昌盛橋與昌隆橋等陸橋節點，形成綿延不斷的光之廊道，讓民眾漫步其間，彷彿置身城市星河。

圖／新北市水利局提供
圖／新北市水利局提供

圖／新北市水利局提供
圖／新北市水利局提供

開幕當晚最受矚目的演出，則由即將成真火舞團擔綱，帶來限定15分鐘作品《馬祥厚運，火耀新北》。團員之一楊立微曾登上英國大型選秀舞台，以精湛足技與獨創火桌演出驚豔觀眾。此次團隊將火焰藝術結合河岸光影，讓火光在夢幻燈海間舞動，呈現水與火交融的震撼畫面，為光雕展揭開序幕。

圖／取自即將成真火舞團臉書粉絲團
圖／取自即將成真火舞團臉書粉絲團

交通方面，可搭乘捷運環狀線至幸福站步行約15分鐘，或搭公車99、299至財元廣場下車步行約2分鐘抵達。3月14日白色情人節當晚6點，現場也規劃闖關活動，完成任務可獲得限量情侶拼圖鑰匙圈。春夜來臨，不妨走進新莊中港大排，在星光與火焰交織的光影盛宴中，感受專屬於城市的浪漫時刻。

圖／新北市水利局提供
圖／新北市水利局提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

相關新聞

新莊「中港大排光雕展」3/6點燈！「英國達人秀」台灣火舞團開幕演出成焦點

新莊「中港大排光雕展」將於3月6日至29日展出，主題為「星耀中港 夢幻星河」。開幕演出由即將成真火舞團帶來，火焰藝術與光影交融，增添浪漫氛圍。展區規劃四大燈光主題場景，創造夜遊聖地。

2026「台北蚤之市」本週登場 ！松菸雙倉庫600坪海內外數萬件尋寶，百年家具、鐘錶工藝等統統有

2026年台北蚤之市即將於3月6日至3月8日在松山文創園區登場，展出來自200多家國內外古物商的數十萬件珍藏。活動免費入場，並設有專題講座和古物再生工作坊，讓民眾體驗物品的歷史與文化。

春末螢火蟲季攻略：賞螢景點ｘ住宿推薦

【FunTime小編群】每年春末至初夏，約在4月至5月間，是台灣最夢幻的賞螢季節。夜晚的山林與步道會悄悄亮起點點螢光，為大自然增添一份靜謐而浪漫的氛圍。螢火蟲的出現，也成了規劃小旅行的最佳時機。不過由於賞螢的地點多位在山區，因此住宿也常常一位難求，提早預訂合適的賞螢住宿，就能讓夜晚的螢光之旅更加悠閒、無憂。

南投賞花新秘境！ 麝香木「粉紫蛋糕山」粉嫩絕美坡地50元拍爆 最美花期曝光、免費拐杖超貼心

南投最新賞花新秘境來了！ 南投國姓鄉九份二山近期迎來麝香木花季，整片山頭被染成夢幻的粉紫色，美度完全不輸櫻花。只要銅板價50元就能入園拍到手軟，快一起走進這座紫色夢幻仙境吧！

2026必去「台灣燈會」旅遊懶人包！北中南六大燈節時間、地點、交通全攻略

春節過後迎來元宵賞燈旺季，2026年全台燈會陸續登場，從城市主燈秀到水岸藝術燈景，各地紛紛推出結合IP角色、科技光影與在地文化的展演內容。以下整理台北、新北、桃園、台中、台南月津港與高雄六大燈會重點資訊，涵蓋展期、地點與交通方式，方便規劃賞燈行程。

小人國模型又遭破壞「飛機機翼碎滿地」 網友撻伐：公布照片、支持提告

小人國主題樂園迷你世界的「桃園機場動態飛機」模型，今再度遭到人為破壞，園方喊話，「這不是單純的設施損耗，而是一件需要被正...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。