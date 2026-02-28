2026必去「台灣燈會」旅遊懶人包！北中南六大燈節時間、地點、交通全攻略

春節過後迎來元宵賞燈旺季，2026年全台燈會陸續登場，從城市主燈秀到水岸藝術燈景，各地紛紛推出結合IP角色、科技光影與在地文化的展演內容。以下整理台北、新北、桃園、台中、台南月津港與高雄六大燈會重點資訊，涵蓋展期、地點與交通方式，方便規劃賞燈行程。

2026台北燈節主展期落在2月底至3月中旬，展區橫跨花博圓山園區與西門町兩大場域。圓山展區以大型變形金剛主燈、光雕秀與親子互動裝置為主，腹地寬廣、動線清楚；西門展區則融合街區文化與潮流IP泡泡馬特燈飾，營造年輕化夜間氛圍。主燈秀每日晚間定時展演，是現場最受矚目的焦點。

圖／各縣市政府與粉專提供

交通方面建議搭乘台北捷運前往，圓山站可直達花博園區，西門站出站即抵達燈區範圍。活動期間周邊人潮集中，主辦單位也規劃人流管制與動線指引，建議提早抵達或避開週末高峰。

新北燈會展期與主燈秀資訊｜新北大都會公園賞燈攻略

新北燈會選址三重新北大都會公園，展期約在2月下旬至3月初。廣闊河濱空間規劃多個主題燈區與大型主燈，結合IP角色裝置與舞台演出，夜間點燈後整片河濱草地化身光影樂園。

交通上可搭乘捷運至台北橋站或機場捷運A2三重站後步行前往，假日並規劃接駁與周邊交通管制措施。由於場地開闊，適合親子同行或安排傍晚野餐後接續賞燈。

桃園燈會活動時間與免費接駁資訊｜虎頭山主燈區亮點

2026桃園燈會主題圍繞城市意象與飛馬造型主燈，展區分布於虎頭山創新園區與周邊河岸場域。大型主燈結合聲光效果定時展演，並設有原創角色燈區與拍照打卡點。

交通部分，市府於展期提供免費接駁路線，並實施局部交通管制。外地旅客可先抵達桃園車站或高鐵桃園站，再轉乘公車或接駁車前往主展區，建議多利用大眾運輸減少停車困擾。

台中燈會中央公園展區亮點｜Moomin主題主燈秀時間整理

台中燈會於中央公園舉行，展期橫跨2月中旬至3月初。今年以《Moomin》為主題規劃七大燈區，打造童話感十足的沉浸式燈景。主燈秀每晚定時演出，搭配音樂與光雕投影，吸引不少親子族群專程造訪。

交通方面可搭乘台中公車或假日接駁抵達中央公園，周邊停車空間有限，建議以大眾運輸為主。燈區動線規劃完整，步行約1至2小時即可完整走訪。

台南月津港燈節自2月初登場，展期延續至3月初。燈區圍繞月津港親水公園與鹽水歷史街區，以水面倒影與藝術裝置聞名，呈現與都市燈會不同的靜謐氛圍。夜間點燈後，水岸與巷弄交織出層次分明的光影景色。

交通可搭台鐵至新營站，再轉乘公車或計程車前往鹽水區。由於場地屬開放式空間，遊客可自由安排路線，順道品嚐在地小吃與鹽水老街美食。

高雄燈會愛河灣展區資訊｜超人力霸王主題燈飾與港灣夜景

高雄燈會在愛河灣與港區周邊舉辦，展期落在2月上旬至3月初。今年主打「超人力霸王」主題燈飾，包含大型角色氣膜裝置與港灣光影展演，吸引動漫迷與親子族群朝聖。水岸空間結合城市天際線，夜景拍照效果極佳。

交通可搭乘高雄捷運至鹽埕埔站或中央公園站後步行前往，展期假日人潮較多，建議利用捷運系統避免塞車。周邊商圈與港區餐飲林立，適合規劃完整夜遊行程。

