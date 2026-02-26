元宵節桃園觀光夜市「免費領100元夜市金」！還有228連假桃園1日遊爽看燈會

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／桃園市政府經濟發展局提供
圖／桃園市政府經濟發展局提供

迎接有「小過年」之稱的元宵節，桃園市政府經濟發展局將於2月26日晚間6點，在桃園觀光夜市（正康二街68號前）推出「筷馬加鞭搶好康」活動，邀請民眾下班後直奔夜市搶優惠。當天限量發放100元夜市金，只要自備環保餐具，或出示當日夜市消費證明，即可兌換，讓民眾邊吃美食邊把好康帶回家。

圖／桃園市政府經濟發展局提供
圖／桃園市政府經濟發展局提供

活動名稱以諧音巧思結合馬年意象與綠色消費概念，鼓勵減少一次性用品使用。現場還設計與神祕NPC猜拳互動橋段，無論輸贏皆有機會獲得加碼好禮，增添節慶趣味。民眾若想再拚一波，3月6日前與夜市燈籠合影，並至「桃園市政府經濟發展局」臉書粉專完成指定任務，還有機會抽中限量200元桃園夜市金。

緊接而來的228連假，不妨規劃桃園兩天一夜小旅行。親子族群可走訪太平洋自行車博物館，屬馬民眾或桃園市民憑證件可享免費參觀優惠，還能預約騎遊綠色隧道，感受春日微風。想來點甜蜜體驗，則推薦到巧克力共和國，四人同行購票加贈抵用券，12歲以下孩童完成闖關任務還可獲得小禮。

圖／桃園市政府經濟發展局提供
圖／桃園市政府經濟發展局提供

白天暢遊觀光工廠，夜晚接力賞燈，還能順遊2026桃園燈會，沉浸璀璨燈海與節慶氛圍。從元宵夜市好康到連假親子行程，桃園串聯美食、體驗與燈會亮點，打造最Chill的春日小旅行提案。

圖／桃園市政府經濟發展局提供
圖／桃園市政府經濟發展局提供

觀光夜市 連假 燈會 美食 桃園夜市

相關新聞

每年春天，武陵農場總是成為全台賞櫻迷們的朝聖地，一大片粉嫩櫻花鋪滿山頭，搭配高山雲霧與壯麗群峰，景色美得像明信片。如果你也準備衝一波，不妨先看看這篇，一次幫你掌握重點，不會到現場才手忙腳亂！

用餐4人同行1人免費、啤酒買1送1！和逸飯店「棒球應援優惠」來了

2026世界棒球盛事將於3月5日正式開打。和逸飯店‧高雄中山館力挺台灣英雄應戰，推出餐飲及住宿優惠。即日起至3月31日於...

2026「士林官邸鬱金香展」來了！朝聖逾11萬株鬱金香 「5大展區」打卡亮點曝光

年度花展盛事來了！2026「士林官邸鬱金香展」即將華麗登場，超過11萬株花朵爭艷，「5大展區」主題一次看。

