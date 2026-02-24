台中元宵必看盛事！元保宮3/3燒火獅登場 「600秒煙火秀」震撼夜空

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自台中市元保宮臉書粉絲團
台中元宵節進入倒數！位於梅川西路三段的「元保宮」，將於3月3日（農曆正月十五）晚間舉辦年度重頭戲「燒火獅」祈福儀式。隨著2026元宵節腳步逼近，不少民眾已開始規劃行程，準備走進廟埕感受火光與鼓聲交織的震撼場面。

圖／取自台中市元保宮臉書粉絲團
今年火獅造型再升級，特別換上量身打造的流蘇衣，隨著步伐擺動更顯威風凜凜。高達兩層樓的巨型火獅依循古禮製作，象徵驅邪避疫、祈求平安健康。吉時一到，火獅在眾人祈願聲中點燃，熊熊烈焰瞬間照亮夜空，展現傳統信仰的磅礴氣勢。

圖／取自台中市元保宮臉書粉絲團
最令人期待的亮點，莫過於火獅腹中暗藏的煙火機關。隨著燃燒過程持續施放煙花，長達約600秒的煙火秀接力綻放，火焰與花火交錯，將元宵夜推向最高潮，場面壯觀吸睛，也成為台中元宵節不可錯過的代表性畫面。

圖／取自台中市元保宮臉書粉絲團
廟方表示，元宵當天將湧入大量參與人潮，建議民眾提早抵達卡位，同時留意周邊交通管制資訊。想在春節尾聲為新的一年祈福納喜，不妨把握3月3日元宵夜，親臨元保宮見證年度「燒火獅」盛事，在震天鼓聲與火光中迎接嶄新氣象。

圖／取自台中市元保宮臉書粉絲團
