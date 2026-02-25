搭捷運就能到！ 228連假出遊中正紀念堂 「大漁櫻爆發、八重櫻盛放」台北人賞櫻別錯過

不用飛日本、出捷運站就到了！ 台北市中心也有超夢幻粉色花廊，位於中正紀念堂的櫻花季已正式進入觀賞期，園區內近200株櫻花陸續綻放，尤其是大漁櫻正值「滿開」狀態，大漁櫻的優雅粉白花、八重櫻的濃艷桃紅，交織成迷人的粉色隧道。

圖／翻攝中正紀念堂 Chiang Kai-shek Memorial Hall臉書

賞櫻真的免遠求！中正紀念堂近年已成為台北市中心最便捷的賞櫻熱點。自10年前由日本民間團體「日華友好會」所贈送了４大日本櫻花品種，包含「大漁櫻、大寒櫻、修善寺寒櫻及河津櫻」等，花朵更大、花色層次豐富，成排盛開時的花海長廊更為壯觀。

圖／翻攝中正紀念堂 Chiang Kai-shek Memorial Hall臉書

另外，從寧波東街與愛國東路口的大孝門進入，左側「樂活櫻花區」的八重櫻已陸續盛放、虎背生態區旁的步道沿線也有約50株八重櫻進入花期，深桃紅色的花廊延綿，喜歡濃郁色彩的民眾也別錯過。

圖／翻攝中正紀念堂 Chiang Kai-shek Memorial Hall臉書

圖／翻攝中正紀念堂 Chiang Kai-shek Memorial Hall臉書

不妨把握即將到來的228連假，民眾搭乘捷運至「中正紀念堂站」，從3號或5號出口步行約10分鐘即可抵達櫻花最密集的區域。目前園區近200株櫻花交替綻放，花期預計持續到3月初，可好好紀錄春日限定賞櫻美景！

