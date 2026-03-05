2026「台北蚤之市」本週登場 ！松菸雙倉庫600坪海內外數萬件尋寶，百年家具、鐘錶工藝等統統有

台北蚤之市邁入第八年，今年迎來第三十一回展出，持續以推廣古物文化與循環永續為主軸，成為不少收藏迷心中的年度重頭戲。活動將於3月6日至3月8日在松山文創園區2、3號倉庫登場，免費開放入場，邀請民眾走進室內古物世界，感受老件承載的歲月故事。

圖／取自台北蚤之市臉書粉絲團

本屆場地全面升級，規劃約600坪全室內空調展區，打造舒適寬敞的挖寶環境。現場集結來自英國、法國、日本、香港與台灣等地超過200家專業古物商，展出數十萬件精選收藏，從百年歐風家具、古董鐘錶、早期機械工藝器具，到台灣懷舊柑仔店老件與紙本文獻，類型橫跨生活器物與歷史記憶，讓人一站式體驗跨國古物風景。

圖／取自台北蚤之市臉書粉絲團

玩具收藏同樣是一大亮點，包括日本TOMICA小車，以及歐美品牌如Matchbox、DINKY、CORGI、Hot Wheels等經典車款，都能在現場尋得蹤跡。部分攤位也設置二手小車專區，吸引親子族群駐足尋寶。此外，今年更規劃古董車公益展與名人義賣活動，邀請人氣YouTuber呱吉等創作者共襄盛舉，並推出「Stars Luv 明星名人愛心義賣」，讓珍藏老件化為公益力量。

圖／取自台北蚤之市臉書粉絲團

圖／取自台北蚤之市臉書粉絲團

除了買賣交流，主辦單位也策劃一系列永續主題活動。3月6日下午將舉辦專題講座，分享軍品與各國紙鈔收藏歷程與惜物理念；緊接著登場的老物再生工作坊，示範老電風扇、老檯燈維修技巧，鼓勵民眾親手延續物件生命。同場還有老台北生活風貌展示與升級再造設計展區，透過策展形式回望城市記憶。

圖／取自台北蚤之市臉書粉絲團

主辦單位表示，希望透過市集傳遞「在永續的路上，人人都是蚤市人」的概念，讓老物不只被收藏，更被理解與珍惜。活動時間為3月6日至8日每日11時起，週日開放至18時止。春日週末，不妨走進松菸倉庫，在舊物之間尋找屬於自己的時光寶藏。

圖／取自台北蚤之市臉書粉絲團

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」