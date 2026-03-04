快撿便宜！ 三麗鷗淡水直營店「全館6折」大清倉 「最後買爆機會」出清時間一次看

三麗鷗粉絲快看！位於淡水中正路上的「Sanrio Gift Gate 淡水直營店」驚傳將於3月31日正式熄燈，消息一出引發在地人與鐵粉哀號，店家也祭出誠意十足的「6 折大清倉」，吸引大批民眾前往瘋搶戰利品！

圖／翻攝サンリオ Sanrio 淡水店臉書

位在新北市淡水區中正路159號的「Sanrio Gift Gate 淡水直營店」，是許多人去淡水老街必逛的口袋名單，近期有網友在社群平台 Threads分享，店家在門口貼出「結束營業感恩謝幕」公告，正式宣佈將營業至3月31日為止，更同步展開清倉特賣，全館商品直接打6折！

消息一出，不網友崩潰直呼：「這是我從小逛到大的店」、「不敢相信，以後去淡水要逛什麼」；但隨即出現另一盛況，特賣才展開短短幾天，店外就出現誇張的排隊人龍，不少鐵粉紛紛在網路上曬出戰利品，直言「真的太好買」、「再難排也要衝」。

特別提醒想前往掃貨的民眾，現場不提供購物紙袋或包裝服務，建議大家自備購物袋，才能把心愛的周邊統統帶回家。

Sanrio Gift Gate 淡水直營店

．地址：新北市淡水區中正路159號

．電話：02-2629-7648

．營業時間：週一～週四、週日：11:30~20:00；週五、週六：11:30~20:30

