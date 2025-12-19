一天玩遍東京迪士尼兩大園區！迪士尼「一日跨園護照」期間限定登場

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

你準備好展開一場實現夢想的東京迪士尼之旅了嗎？東京迪士尼樂園與迪士尼海洋，各自擁有無可取代的魅力，喜歡經典童話氛圍的你，迪士尼樂園裡的夢幻城堡與經典遊樂設施絕對能滿足你的浪漫童話；熱愛冒險與異國風情的你，迪士尼海洋裡的奇幻探險與刺激遊樂設施是你的最佳選擇。

從現在起暢玩迪士尼樂園不用再二選一，期間限定「一日跨園護照」正式登場！讓你在一天內自由暢遊兩座園區，從早到晚盡情享受迪士尼的魅力。

【一日跨園護照，期間限定登場】

銷售期間：2025年11月13日～2026年3月31日，每天14：00起銷售2個月後同一日期票券

適用期間：2026年1月13日～2026年3月31日

一日跨園護照如何使用？

入場當天上午11:00前，先到購票時選擇的指定園區遊玩，11:00開始就能自由往返兩座園區，可依照當日的心情隨時調整行程，享受彈性又充實的迪士尼體驗！

兩大園區往返

往返園區時，只需要在出入口處告知園區工作人員，由工作人員使用機器掃描一日跨園護照，就能快速辦理再次入園的手續。往返2座園區再次入園時，都必須持有一日跨園票券。

雖然跨園護照是期間限定的票券，而且要在一天內玩遍兩大園區可以說是不可能的任務，但是有了它就能讓你一次感受東京迪士尼兩座園區的雙重魅力！

無論你是追求刺激遊樂設施的冒險家，還是喜歡拍照、享受童話世界的夢想家，都值得把握這個難得的機會，享受東京迪士尼的夢幻旅程！

一日跨園護照價格

全票：14,500 日圓～18,900 日圓

學生票：11,900 日圓～15,500 日圓

兒童票：8,600 日圓～9,600 日圓

*價格會將依入園日期而有所浮動

https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/ticket/park_hopper.html

