快訊

「並非與兩岸有關」小紅書遭禁一年 陸委會：針對詐騙和假訊息

中職／桃猿放掉黃子鵬選全額轉隊費 可買8.4萬個便當

廚房排水孔冒蟑螂！她用「1神器」後再也沒出現 網驚：立馬去買

2025東京浪漫燈光秀7選推薦 讓迪士尼角色、史努比陪你進入浪漫而閃爍的異世界吧！(下)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"2025東京浪漫燈光秀7選推薦 讓迪士尼角色、史努比陪你進入浪漫而閃爍的異世界吧！(上)"，本文將再介紹4個東京燈光秀景點

2025年東京燈光秀4. 原宿表參道 (表参道 フェンディ イルミネーション)

如果看完青之洞窟還意猶未盡，穿過代代木公園可來到原宿，表參道也有美麗的燈飾在等著你。

在表參道約1.1km的馬路兩旁，約150棵樹木以90萬顆金黃色LED燈光覆蓋，形成華麗的黃金隧道。耀目的金色燈光與周邊精品名牌互相輝映，盡顯貴氣！

活動期間：2025年12月1日～12月28日

地址 : 東京都港区南青山5丁目1

2025年東京燈光秀5. 晴空塔 (ドリームクリスマス)

東京晴空塔城周邊以約53萬顆璀璨的燈飾裝點，還有官方吉祥物Sorakara醬的可愛展示，讓整個設施都閃閃發光，帶來美麗的燈光盛宴。另外，會在外牆進行投影燈光秀！以「串連思念的光之魔法時鐘」為主題，每15分鐘便會展開一次燈光演出。繽紛華麗的影像伴隨著音樂在牆面上綻放，帶來充滿魔法與感動的視覺盛宴。

在戶外空間還會舉行聖誕市集，從德國進口的聖誕老人和馴鹿的造型裝飾、豪華歐式小屋等帶來濃厚聖誕氣氛，可以在這裡品嚐到各種美食、熱紅酒、啤酒和甜點，非常適合來個浪漫約會。

活動期間：2025年11月6日～12月25日

地址 : 東京都墨田區押上1丁目1-2東京晴空塔城

2025年東京燈光秀6. 南町田Grandberry Park (Grandberry Park SNOOPY CHRISTMAS BIG GIFT)

大型Outlet購物中心南町田Grandberry Park不只設有許多商店，還有日本唯一的史努比博物館，而在冬季更有可愛的史努比燈飾！

今年的聖誕主題是「BIG GIFT」，整個設施變身為史努比為設計元素、充滿節慶氣氛的繽紛空間。其中設置高達約8公尺的聖誕樹以巨大的緞帶與可愛禮物裝飾，帶來歡樂的氣氛。

圖片來源自pr times
圖片來源自pr times

設施內的樹木及植物也會添置燈飾和史努比圖案，可以在節日氣氛中購物逛街。

活動期間：2025年11月8日~2025年12月25日

地址 : 東京都町田市鶴間三丁目3-1 南町田グランベリーパーク

2025年東京燈光秀7. 東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋 (ディズニー・クリスマス)

圖片來源自官方IG
圖片來源自官方IG

想要感受聖誕節日氣氛，當然不可錯過夢幻國度 – 東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋！兩個樂園每年都會舉行聖誕節活動，不只在園內裝飾璀璨的燈飾，還有特別的花車遊行，周邊商品與餐點，能與可愛的米奇米妮、達菲熊等角色一起歡度節日。

圖片來源自官網
圖片來源自官網

位於東京迪士尼樂園內的世界市集將會設置約15米高的聖誕樹，配合聖誕精靈“Li’l RingRing”的裝飾品、花環和花圈等在樂園各處裝飾，營造出充滿幻想的聖誕氛圍。

活動期間：2025年11月11日～12月25日

地址 : 千葉県浦安市ベイサイド・ステーション

窩日本推薦閱讀：日本大學排名2026最新版！世界排名、日本國內等級、分類排名幫助你選校沒煩惱~　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京晴空塔 迪士尼 史努比

窩日本

追蹤

延伸閱讀

長髮公主換成她？Lisa爆進軍迪士尼「將演《魔髮奇緣》樂佩公主」 網友吵翻：不要毀原作

「史努比特典」只送不賣！花生漫畫75週年「快閃咖啡店」來了 「限定輕食+全新周邊」要朝聖

北市冬季3大活動展開 史奴比家族陪伴迎新年

全球最乾淨機場出爐！東京這機場再奪冠 桃園機場擠進前十名次曝光

相關新聞

東京旅遊必去景點「上野動物園」！探索日本第一座動物園的魅力

喜歡動物園的人，在安排東京行程時，大多會把「上野動物園」納入其中，這裡也是許多親子旅遊的熱門首選。不論是第一次前往，還是已經造訪過無數次，都會被上野動物園的魅力深深吸引，是一處經典的東京必訪景點。

2025東京浪漫燈光秀7選推薦 讓迪士尼角色、史努比陪你進入浪漫而閃爍的異世界吧！(下)

延續"2025東京浪漫燈光秀7選推薦 讓迪士尼角色、史努比陪你進入浪漫而閃爍的異世界吧！(上)"，本文將再介紹4個東京燈光秀景點

2025東京浪漫燈光秀7選推薦 讓迪士尼角色、史努比陪你進入浪漫而閃爍的異世界吧！(上)

除了知名的六本木、丸之內之外，2025年東京還有哪些網路熱門的人氣燈光秀地點呢？

日本冬季必看！東京No.1點燈活動「Tokyo Mega Illumi 2025-2026」 與家人共度溫馨閃耀時刻

觀光客們最期待的日本冬季盛事，絕對就是「點燈活動」，而於大井競馬場舉辦的「Tokyo Mega Illumi 2025-2026」，更是東京都內規模最大的一場。這裡不只有光影與音樂交織而成的華麗燈火表演，還能參加這裡獨有的馬匹互動體驗，是情侶或親子出遊都不能錯過的冬季必去活動。

2025東京巨蛋城TOKYO SNOW DOME CITY 夢幻燈飾盛典開始了

今年冬天，東京巨蛋城將化身為一座被雪白色的夢幻國度，以「SNOW DOME（雪景球）」為主題，盛大迎接第21屆冬季燈飾盛典

今年冬天，就到東京晴空塔參加最夢幻、最閃耀的天空聖誕派對吧！

今年冬天東京晴空塔以「Dream Christmas」為題，將在2025年11月1日至12月25日舉辦夢幻的聖誕派對！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。