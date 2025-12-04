2025東京浪漫燈光秀7選推薦 讓迪士尼角色、史努比陪你進入浪漫而閃爍的異世界吧！(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"2025東京浪漫燈光秀7選推薦 讓迪士尼角色、史努比陪你進入浪漫而閃爍的異世界吧！(上)"，本文將再介紹4個東京燈光秀景點

2025年東京燈光秀4. 原宿表參道 (表参道 フェンディ イルミネーション)

如果看完青之洞窟還意猶未盡，穿過代代木公園可來到原宿，表參道也有美麗的燈飾在等著你。

在表參道約1.1km的馬路兩旁，約150棵樹木以90萬顆金黃色LED燈光覆蓋，形成華麗的黃金隧道。耀目的金色燈光與周邊精品名牌互相輝映，盡顯貴氣！

活動期間：2025年12月1日～12月28日

地址 : 東京都港区南青山5丁目1

2025年東京燈光秀5. 晴空塔 (ドリームクリスマス)

東京晴空塔城周邊以約53萬顆璀璨的燈飾裝點，還有官方吉祥物Sorakara醬的可愛展示，讓整個設施都閃閃發光，帶來美麗的燈光盛宴。另外，會在外牆進行投影燈光秀！以「串連思念的光之魔法時鐘」為主題，每15分鐘便會展開一次燈光演出。繽紛華麗的影像伴隨著音樂在牆面上綻放，帶來充滿魔法與感動的視覺盛宴。

在戶外空間還會舉行聖誕市集，從德國進口的聖誕老人和馴鹿的造型裝飾、豪華歐式小屋等帶來濃厚聖誕氣氛，可以在這裡品嚐到各種美食、熱紅酒、啤酒和甜點，非常適合來個浪漫約會。

活動期間：2025年11月6日～12月25日

地址 : 東京都墨田區押上1丁目1-2東京晴空塔城

2025年東京燈光秀6. 南町田Grandberry Park (Grandberry Park SNOOPY CHRISTMAS BIG GIFT)

大型Outlet購物中心南町田Grandberry Park不只設有許多商店，還有日本唯一的史努比博物館，而在冬季更有可愛的史努比燈飾！

今年的聖誕主題是「BIG GIFT」，整個設施變身為史努比為設計元素、充滿節慶氣氛的繽紛空間。其中設置高達約8公尺的聖誕樹以巨大的緞帶與可愛禮物裝飾，帶來歡樂的氣氛。

設施內的樹木及植物也會添置燈飾和史努比圖案，可以在節日氣氛中購物逛街。

活動期間：2025年11月8日~2025年12月25日

地址 : 東京都町田市鶴間三丁目3-1 南町田グランベリーパーク

2025年東京燈光秀7. 東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋 (ディズニー・クリスマス)

想要感受聖誕節日氣氛，當然不可錯過夢幻國度 – 東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋！兩個樂園每年都會舉行聖誕節活動，不只在園內裝飾璀璨的燈飾，還有特別的花車遊行，周邊商品與餐點，能與可愛的米奇米妮、達菲熊等角色一起歡度節日。

位於東京迪士尼樂園內的世界市集將會設置約15米高的聖誕樹，配合聖誕精靈“Li’l RingRing”的裝飾品、花環和花圈等在樂園各處裝飾，營造出充滿幻想的聖誕氛圍。

活動期間：2025年11月11日～12月25日

地址 : 千葉県浦安市ベイサイド・ステーション

