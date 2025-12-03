2025東京浪漫燈光秀7選推薦 讓迪士尼角色、史努比陪你進入浪漫而閃爍的異世界吧！(上)
【撰文:Shinon/ 窩日本】
踏入11-12月，東京各地就會展出各種的夜間燈飾，以渾身解數來迎接聖誕佳節。街道也因為這些美麗的燈飾而換上新裝，在晚上發放出閃耀奪目的光芒。
除了知名的六本木、丸之內之外，2025年東京還有哪些網路熱門的人氣燈光秀地點呢？以下就讓小編來推薦你7個2025年東京必看的冬季燈光秀吧！
2025年東京燈光秀1. 丸之內地區 (丸の内イルミネーション)
如果你剛好來到東京車站購物或換乘，那麼不要錯過站外的燈飾。從丸之內出口一直往前走，很快便會看到奪目的燈光！
在約1.2公里的街道、兩旁340棵樹上掛滿120萬個亮麗的小燈泡。看著似是無盡的黃金大道，有著一股莫名的吸引力會讓你一直往前走，走進這個明亮耀眼的世界裡！不過請注意，雖然走在馬路中間拍照構圖最漂亮，而平日車輛也不多，但拍照還是記得要小心喔！
丸之內點燈活動期間：2025年11月13日至2026年2月15日
地址 : 東京千代田區丸の内1～3丁目、有楽町1丁目 丸の内仲通り
自問腳力夠好的話，不妨多走幾步，中途還可看到其他聖誕燈飾，像是丸之內大廈或是丸之內Brick Square都有各種聖誕裝飾。
2025年特別和迪士尼動動畫合作，在丸之內大廈為中心的會場展示等角色的原創裝飾，晚上更有配合音樂和夢幻光影演出的燈光秀。周邊也有商店限量發售周邊商品，並推出活動限定的美食和飲品。
ＭARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」活動期間：2025年11月13日至2026年1月4日
地址 : 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング
2025年東京燈光秀2. 日比谷地區 (HIBIYA Magic Time Illumination 2025)
走到盡頭便會到達有樂町，再過馬路便是日比谷Midtown！今年與迪士尼動畫電影《優獸大都會2》合作，今年的聖誕樹規模更大，高達8公尺，裝飾著鮮豔的全彩燈光並掛滿劇中登場的各種動物造型飾品，配以動感的光影演出照亮整個廣場。每隔30分鐘還會有一次特別演出，搭配電影中Shakira演唱的歌曲《Zoo》，讓粉絲可以感受電影中的氛圍。
在日比谷仲通舉辦的「HIBIYA AREA ILLUMINATION」活動中，分為前後兩個階段，帶來不同風格的燈光演出。前半段以1920年代至1930年代在美國流行的「熱爵士（Hot Jazz）」為主題，展現充滿能量與節奏感的燈光秀；後半段則以象徵夜曲的「Nocturne（夜想曲）」為主題，以深邃的藍色燈光營造出夢幻而靜謐的氛圍。
位於東京中城日比谷6樓的開放式戶外廣場「Park View Garden」草坪區也將會點亮，覆蓋繽紛的全彩燈光，營造出夢幻氛圍，加上音樂演出，為這片空間增添浪漫與律動感。
活動期間：2025年11月13日～2026年2月28日
地址 : 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷
2025年東京燈光秀3. 東京六本木中城 (MIDTOWN CHRISTMAS)
六本木的東京中城往年的燈飾都是鋪在地上，讓旅客可以漫步於燈海中。2025年「Your Christmas Story」為主題，設有猶如身在夢幻雪境的燈飾，提供的漂浮泡泡和飄雪特別演出，今年更會擴大規模並提升演出頻率，在踏入花園的一刻無數的燈光將環繞全身，呈現閃爍的聖誕節氛圍。
旁邊的黃金散步道會在樹上掛起金色的燈飾，遊客可以漫步在閃爍著璀璨光芒的樹木間，陶醉於優雅又夢幻的美景。也推薦到面向花園區的餐廳，俯瞰著這片美景用餐，很多情侶都會來這邊約會，超級浪漫喔！
商場內的餐廳也會販售各種聖誕限定版甜點及美食，也可以來逛逛街買聖誕禮物和伴手禮！
Your Christmas Story活動期間：2025年11月13日～12月25日
黃金散步道活動期間：2025年11月13日～12月23日
地址 : 東京都港区赤坂 9-7-1東京ミッドタウン
因為篇幅關係，我們將於下篇再介紹4個東京燈光秀景點
