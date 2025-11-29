絕美富士山景觀飯店「edit x seven 富士御殿場」！頂級桑拿套房到寵物友善套房 滿足不同需求

【撰文:Natalie/ 窩日本】

位於靜岡縣御殿場市的全新度假飯店「edit x seven 富士御殿場」，由品牌 fav hospitality group 打造，在 2025 年 9 月正式登場。

飯店擁有絕佳的地理位置與富士山景觀，提供多達 9 種不同房型選擇，包含配有私人桑拿的套房、適合多人入住的客房，以及可攜帶愛犬同住的寵物友善客房，滿足各種旅行需求。

頂樓套房

入住人數：最多 8 人

飯店最高等級的尊榮房型，擁有寬敞的室內空間，搭配超大專屬陽台，可眺望富士山壯麗景色，是多人入住或特別場合的理想選擇。

三溫暖套房

入住人數：最多 4 人

房內設有專屬三溫暖設備，讓賓客在享受排汗放鬆的同時，也能眺望富士山美景。空間寬敞、私密性佳。

三溫暖上下舖套房

入住人數：最多 6 人

結合上下舖與私人三溫暖設計，適合家庭或好友團體入住，既能放鬆身心，也兼顧住宿樂趣。

三溫暖國王房

入住人數：最多 2 人

舒適雙人房搭配個人三溫暖設備，並加設特殊的「桑拿浴」空間，為旅程帶來高品質的身心療癒體驗。

上下舖房

入住人數：最多 6 人

經濟型多人房，設有富士山景觀房與標準房兩種選擇。上下舖設計提升空間利用率，是重視預算又想共享住宿時光的理想選項。

雙床房

入住人數：最多 4 人

提供富士山景觀與標準景觀兩種版本，配備兩張單人床，空間舒適實用，適合朋友或小家庭同住。

日式現代房

入住人數：最多 6 人

融合傳統日式元素與現代簡約風格，設有榻榻米與低矮家具，讓旅人感受日式住宿美學的同時，也能擁有現代的便利機能。

寵物友善上下舖房

入住人數：最多 6 人

歡迎攜帶愛犬入住！房內備有基本寵物用品與空間規劃，讓毛小孩也能自在同遊。

私人三溫暖

公共設施的私人桑拿房即使沒有入住飯店也可以預訂。融合了芬蘭和莫里斯風格，設有90公分深的冷水浴池、按摩浴缸、可享受戶外空氣的露臺與沙發區，最多可容納8人，讓你和家人朋友們盡情放鬆！

需事先預訂，5個席位，每個席位2小時

7:00-9:00 / 12:00-14:00 / 15:00-17:00 / 18:00-20:00 / 21:00-23:00

費用：平日12,000日圓、週末及假日14,000日圓（2人以內價格相同，之後每增加1人加收2,000日圓）

狗狗友善空間

在4樓屋頂設有專屬遛狗場，讓你和狗狗一起眺望禦殿場山脈的景色，並盡情奔跑與放鬆。

開放時間：6:00-18:00（冬季11月-2月/7:00-17:00）

