絕美富士山景觀飯店「edit x seven 富士御殿場」！頂級桑拿套房到寵物友善套房 滿足不同需求
【撰文:Natalie/ 窩日本】
位於靜岡縣御殿場市的全新度假飯店「edit x seven 富士御殿場」，由品牌 fav hospitality group 打造，在 2025 年 9 月正式登場。
飯店擁有絕佳的地理位置與富士山景觀，提供多達 9 種不同房型選擇，包含配有私人桑拿的套房、適合多人入住的客房，以及可攜帶愛犬同住的寵物友善客房，滿足各種旅行需求。
頂樓套房
入住人數：最多 8 人
飯店最高等級的尊榮房型，擁有寬敞的室內空間，搭配超大專屬陽台，可眺望富士山壯麗景色，是多人入住或特別場合的理想選擇。
三溫暖套房
入住人數：最多 4 人
房內設有專屬三溫暖設備，讓賓客在享受排汗放鬆的同時，也能眺望富士山美景。空間寬敞、私密性佳。
三溫暖上下舖套房
入住人數：最多 6 人
結合上下舖與私人三溫暖設計，適合家庭或好友團體入住，既能放鬆身心，也兼顧住宿樂趣。
三溫暖國王房
入住人數：最多 2 人
舒適雙人房搭配個人三溫暖設備，並加設特殊的「桑拿浴」空間，為旅程帶來高品質的身心療癒體驗。
上下舖房
入住人數：最多 6 人
經濟型多人房，設有富士山景觀房與標準房兩種選擇。上下舖設計提升空間利用率，是重視預算又想共享住宿時光的理想選項。
雙床房
入住人數：最多 4 人
提供富士山景觀與標準景觀兩種版本，配備兩張單人床，空間舒適實用，適合朋友或小家庭同住。
日式現代房
入住人數：最多 6 人
融合傳統日式元素與現代簡約風格，設有榻榻米與低矮家具，讓旅人感受日式住宿美學的同時，也能擁有現代的便利機能。
寵物友善上下舖房
入住人數：最多 6 人
歡迎攜帶愛犬入住！房內備有基本寵物用品與空間規劃，讓毛小孩也能自在同遊。
私人三溫暖
公共設施的私人桑拿房即使沒有入住飯店也可以預訂。融合了芬蘭和莫里斯風格，設有90公分深的冷水浴池、按摩浴缸、可享受戶外空氣的露臺與沙發區，最多可容納8人，讓你和家人朋友們盡情放鬆！
需事先預訂，5個席位，每個席位2小時
7:00-9:00 / 12:00-14:00 / 15:00-17:00 / 18:00-20:00 / 21:00-23:00
費用：平日12,000日圓、週末及假日14,000日圓（2人以內價格相同，之後每增加1人加收2,000日圓）
狗狗友善空間
在4樓屋頂設有專屬遛狗場，讓你和狗狗一起眺望禦殿場山脈的景色，並盡情奔跑與放鬆。
開放時間：6:00-18:00（冬季11月-2月/7:00-17:00）
官網：https://editxseven.com/fujigotemba/
窩日本推薦閱讀：靜岡縣20個必去推薦景點 – 玩遍伊豆、熱海、御殿場、沼津、三島、富士宮、濱松多個地區！
精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站＋追蹤按讚「窩日本」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言