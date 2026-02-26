京都旅行必去「清水寺」攻略！二年坂、三年坂周邊景點推薦(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

本文延續"京都旅行必去「清水寺」攻略！二年坂、三年坂周邊景點推薦(上)"，將再介紹4個清水寺周邊景點

地主神社

供奉著結緣之神「大國主命」的地主神社，能祈求遇見好對象、與喜歡的人結為連理等「良緣」。神社境內最有名是「戀愛占卜石」，首先懷著對心儀之人的思念，先觸摸眼前的戀愛占卜石，然後閉上眼睛，朝著約10公尺外的另一塊石頭走去。如果能閉著眼睛順利走到那塊石頭，就表示你的願望將會實現！

地主神社自2022年正進行整修工程而關閉中，目前仍未公佈再次開門的時間。

地主神社

地址 : 京都市東山区清水一丁目317

前往方法：搭乘公車在「五条坂」或「清水道」站下車，步行約10分

八坂庚申堂

「八坂庚申堂」因為色彩繽紛的布偶又成為拍照打卡的網美景點。這裡也是 「日本三大庚申」之一（另外兩處為東京的淺草寺、大阪的四天王寺），庚申信仰以通宵不眠、謹慎自律，便能延年益壽為核心概念。申信仰中把猴子視為神明的使者，因此在境內也供奉著象徵「不見、不聞、不言」的三猿像。

而那些彩色的布偶其實是稱為「くくり猿」的布製猴子娃娃，猴子四肢被繩子束縛並吊掛著，代表著人類的慾望不會隨意行動，象徵著被庚申神所約束、控制。因此把願望寫在布偶上並掛起來，可以「只要壓抑一個慾望，就能實現一個願望」理念來進行許願。

八坂庚申堂

地址 : 京都府京都市東山区金園町390

前往方法：搭乘公車在「清水道」站下車，步行約7分

安井金比羅宮

安井金比羅宮以緣切緣結碑為人熟知，是可斬斷惡緣的能量景點。這塊高約1.5公尺、寬約3公尺的巨石，據說能同時帶來斷緣與結緣的神力，傳說中神明的力量會透過中央裂縫注入圓形的洞口，將願望傳遞到神明那裡。

而「斷緣」不僅限於人際關係，還包括疾病、菸癮、酒癮等各種惡習或不良習慣，都可祈願斬斷。

首先在安井金比羅宮的本殿參拜，然後在名為「形代」的身代之符寫下想要「斷開的緣分」或「結合的緣分」等願望，接著拿著寫好願望的形代，一邊默念願望，一邊從碑的正面鑽過洞口到背面，藉此先切斷不好的緣分。

然後再從背面穿回正面，來締結良緣。最後利用旁邊桌上的膠水，將形代貼在祈願碑上便完成祈願。

安井金比羅宮

地址 : 京都市東山区東大路松原上ル下弁天町70

前往方法：搭乘公車在「東山安井」站下車，步行約1分

京阪電鐵「祇園四条」站步行約10分

建仁寺

建仁寺是京都最古老的禪寺，寺內供奉釋迦如來，主建築為優美的木瓦葺結構。

寺中枯山水庭園風景秀麗，環繞於大書院、小書院與回廊之間，無論從哪個角度都能欣賞到庭園美景。

庭園內還收藏有俵屋宗達的國寶屏風畫《風神雷神圖》及襖畫「舟出」，可同時欣賞自然景觀與珍貴藝術作品，感受寧靜與美感的完美結合。

圖片來源自官方ig

另外，在法堂天花板上繪有「雙龍圖」，由日本畫家小泉淳作耗時約兩年完成。這幅面積約108疊大小的「雙龍圖」氣勢磅礡，兩條龍圓滾滾的大眼睛帶有一絲可愛的表情，讓人感覺親切又生動。

建仁寺

地址 : 京都市東山区大和大路四条下ル小松町584

前往方法：搭乘公車在「東山安井」站下車，步行約5分

京阪電鐵「祇園四条」站步行約7分

