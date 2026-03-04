福岡太宰府天滿宮精選美食 : 當地名物梅枝餅、隈研吾星巴克…(上)
去九州福岡旅遊怎可不到訪太宰府天滿宮！這裡不只是著名的能量景點，表參道上也有很多伴手禮商店和餐廳，很好逛，也可以大飽口福！
這次就來為大家推薦太宰府天滿宮周邊的美食，從大排長龍的小吃、隈研吾設計的星巴克到當地名物梅枝餅都有！
福岡太宰府天滿宮介紹
太宰府天滿宮是九州最大規模的神社，奉祀學問、文化藝術和除厄之神的菅原道真公，也是全國約12,000個天滿宮分社的總本宮，也與京都的北野天滿宮及山口縣的防府天滿宮並稱為「三天神」。
菅原道真作為學問之神，受到許多信徒的崇敬，很多學生、考生和家長都會特地來祈求學業進步或考試順利。太宰府天滿宮也有販售各種御守，也可以寫繪馬許願。
太宰府天滿宮境內廣闊，有著美麗的朱漆本殿，神苑內還有寶物殿、適合小孩遊玩的太宰府遊樂園和九州國立博物館。由於道真公熱愛梅花，境內還種植了約6,000棵梅樹，在2月~3月盛開時是賞梅勝地。
福岡太宰府天滿宮推薦美食
太宰府天滿宮可不只有境內參觀，御本殿前約400米的表參道上有約80家商店及餐廳，當中有不少都販賣小吃，很多遊客都會邊走邊吃，慢慢散步。那麼當中有什麼必吃？以下就來為你推薦！
福岡太宰府天滿宮推薦美食地圖
1. 甘木屋
來到太宰府天滿宮絕對要吃當地名物梅枝餅( 梅ヶ枝餅)！在表參道上有多家販售梅枝餅的店家，其中這家甘木屋就在太宰府天滿宮的入口鳥居前，早在明治時代已開業，有著悠久歷史。
店鋪的木造建築更被指定為太宰府市指定景観重要建造物，梅枝餅可以外帶，也可在店內享用。
梅枝餅的名字中雖然有「梅」字，但可不是梅子味。傳說菅原道真被貶至福岡後遭到軟禁，一名老婦把麻糬刺在梅枝上送遞給道真公，這家故事流傳開去並演化成現在的梅枝餅，還有吃了梅枝餅就可防止病魔侵入的說法。
甘木屋的梅枝餅都是現烤現賣，從櫥窗可以看到店員在烤製，到手時還是熱騰騰的。薄薄的麻糬包裹著香甜的紅豆蓉，外表烤得微脆，非常好吃！
地址 : 福岡県太宰府市宰府2-7-34
2. 星巴克 太宰府天滿宮表參道店
星巴克雖然日本到處都有，但來到太宰府天滿宮還是不可不光顧，因為這家店舖由大名鼎鼎的建築師隈研吾所設計！
以「結合自然素材的傳統與現代」為設計理念，從門口到店內，總共使用約2,000根檜木支撐著整座建築，可以在木質環繞下享受咖啡。如此獨特的店面，很多人就算不喝咖啡，也一定會在門前拍照打卡。
地址 : 福岡県太宰府市宰府3-2-43
3. やす武
在表參道上突然看到一家充滿氣派又時尚的店，やす武原來也是梅枝餅的店家！而且是早在1180〜1336年鎌倉時代就營業的老店！他們在2021年翻新了店面，利用銅板及石材打造出高雅格調的店面。
他們的梅枝餅也是現造，可以看到職人在製造。從現場品嚐的單個或是禮盒裝都有，也可選擇外帶或內用。
梅枝餅的外皮選用了優質的日本產糯米粉製作，口感彈牙有嚼勁，經烘烤後酥脆而內部綿密。北海道十勝紅豆蓉帶有濃厚風味，恰到好處的甜味不會膩口。不只包裝，味道很是高質素！
地址 : 福岡県太宰府市宰府2-7-16
因篇幅關係，其他天滿宮美食將留至下集介紹
