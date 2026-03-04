快訊

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

伊朗封鎖荷莫茲海峽是虛張聲勢？美國反制不是頭一回

經典賽「挑徐若熙打頭陣」 曾豪駒揭選擇關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

福岡太宰府天滿宮精選美食 : 當地名物梅枝餅、隈研吾星巴克…(上)

聯合新聞網／ 窩日本

九州福岡旅遊怎可不到訪太宰府天滿宮！這裡不只是著名的能量景點，表參道上也有很多伴手禮商店和餐廳，很好逛，也可以大飽口福！

這次就來為大家推薦太宰府天滿宮周邊的美食，從大排長龍的小吃、隈研吾設計的星巴克到當地名物梅枝餅都有！

福岡太宰府天滿宮介紹

太宰府天滿宮是九州最大規模的神社，奉祀學問、文化藝術和除厄之神的菅原道真公，也是全國約12,000個天滿宮分社的總本宮，也與京都的北野天滿宮及山口縣的防府天滿宮並稱為「三天神」。

菅原道真作為學問之神，受到許多信徒的崇敬，很多學生、考生和家長都會特地來祈求學業進步或考試順利。太宰府天滿宮也有販售各種御守，也可以寫繪馬許願。

太宰府天滿宮境內廣闊，有著美麗的朱漆本殿，神苑內還有寶物殿、適合小孩遊玩的太宰府遊樂園和九州國立博物館。由於道真公熱愛梅花，境內還種植了約6,000棵梅樹，在2月~3月盛開時是賞梅勝地。

福岡太宰府天滿宮推薦美食

太宰府天滿宮可不只有境內參觀，御本殿前約400米的表參道上有約80家商店及餐廳，當中有不少都販賣小吃，很多遊客都會邊走邊吃，慢慢散步。那麼當中有什麼必吃？以下就來為你推薦！

福岡太宰府天滿宮推薦美食地圖

1. 甘木屋

來到太宰府天滿宮絕對要吃當地名物梅枝餅( 梅ヶ枝餅)！在表參道上有多家販售梅枝餅的店家，其中這家甘木屋就在太宰府天滿宮的入口鳥居前，早在明治時代已開業，有著悠久歷史。

店鋪的木造建築更被指定為太宰府市指定景観重要建造物，梅枝餅可以外帶，也可在店內享用。

梅枝餅的名字中雖然有「梅」字，但可不是梅子味。傳說菅原道真被貶至福岡後遭到軟禁，一名老婦把麻糬刺在梅枝上送遞給道真公，這家故事流傳開去並演化成現在的梅枝餅，還有吃了梅枝餅就可防止病魔侵入的說法。

甘木屋的梅枝餅都是現烤現賣，從櫥窗可以看到店員在烤製，到手時還是熱騰騰的。薄薄的麻糬包裹著香甜的紅豆蓉，外表烤得微脆，非常好吃！

地址 : 福岡県太宰府市宰府2-7-34

2. 星巴克 太宰府天滿宮表參道店

星巴克雖然日本到處都有，但來到太宰府天滿宮還是不可不光顧，因為這家店舖由大名鼎鼎的建築師隈研吾所設計！

以「結合自然素材的傳統與現代」為設計理念，從門口到店內，總共使用約2,000根檜木支撐著整座建築，可以在木質環繞下享受咖啡。如此獨特的店面，很多人就算不喝咖啡，也一定會在門前拍照打卡。

地址 : 福岡県太宰府市宰府3-2-43

3. やす武

在表參道上突然看到一家充滿氣派又時尚的店，やす武原來也是梅枝餅的店家！而且是早在1180〜1336年鎌倉時代就營業的老店！他們在2021年翻新了店面，利用銅板及石材打造出高雅格調的店面。

他們的梅枝餅也是現造，可以看到職人在製造。從現場品嚐的單個或是禮盒裝都有，也可選擇外帶或內用。

圖片來源自官方IG
圖片來源自官方IG

梅枝餅的外皮選用了優質的日本產糯米粉製作，口感彈牙有嚼勁，經烘烤後酥脆而內部綿密。北海道十勝紅豆蓉帶有濃厚風味，恰到好處的甜味不會膩口。不只包裝，味道很是高質素！

地址 : 福岡県太宰府市宰府2-7-16

因篇幅關係，其他天滿宮美食將留至下集介紹

窩日本推薦閱讀：福岡必買零食伴手禮17選推薦–當地限定明太子起司餅、三日月可頌、草莓小雞饅頭⋯⋯　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

九州

窩日本

追蹤

相關新聞

福岡太宰府天滿宮精選美食 : 當地名物梅枝餅、隈研吾星巴克…(上)

這次來為大家推薦太宰府天滿宮周邊的美食，從大排長龍的小吃、隈研吾設計的星巴克到當地名物梅枝餅都有！

來去看櫻花！ 日本九州賞櫻景點與住宿推薦一次看

【FunTime小編群】每年櫻花盛開的時節，總是有大批遊客湧入日本知名的賞櫻名所，而位處南部地區的九州，總是最先迎來花季，吸引許多想搶先賞櫻的遊客前來朝聖。這次小編為大家整理了九州各大城市，包括福岡、熊本、佐賀、長崎地區的賞櫻景點及2026預測花期，並且附上推薦住宿清單，提供給大家在安排賞櫻之旅的參考，一起來看看吧！

IG爆紅熊本「上色見熊野座神社」怎抵達？教你免自駕也能抵達的方式，爬滿青苔的石燈籠參道像異世界！

上色見熊野座神社現在是來九州應該都要玩的景點，神社位在日本九州熊本縣阿蘇郡高森町，離阿蘇火山口蠻近的，這裡是已經廢棄的神社，覺得是個超神秘的能量景點，從一踏進去就感覺像走進異世界，爬滿青苔的石燈籠和滿山谷的參天杉樹讓人心曠神怡並感到莊嚴，這邊近期真的是來九州必打卡的景點，如果不自駕的話該怎樣來呢？

福岡旅遊住哪最方便？ 最新住宿攻略、飯店推薦一次看

【FunTime小編群】挑選福岡飯店，交通方便絕對是重要的考量之一。如果到福岡自由行，福岡博多車站附近、天神地區及中洲一帶的飯店都相當符合交通方便的需求，不僅離機場超近，也是到各景點的交通樞紐！今天小編整理了幾間高評價、高CP值的九州福岡住宿，距離車站都是步行10分鐘以內的距離哦！

熊本菊池一日遊｜日幣大降必玩路線，菊池溪谷、道之驛、人氣美食推薦～

日幣大幅走低，正是安排日本旅行的最佳時機，如果你已經去過熊本市區、阿蘇，卻還不知道接下來該怎麼玩，那麼這趟熊本菊池一日遊一定要收進清單。從熊本市區自駕出發，一天就能走進森林系秘境、欣賞名水溪谷、品嚐在地人氣美食，最後入住房內就能泡湯的溫泉旅宿，行程輕鬆卻豐富，這篇一次整理菊池溪谷、道之驛、必吃餐廳與住宿亮點，照著走就對了。

九州玩到飽後 不再人擠人！放慢腳步遊「四國」 米其林三星庭園／山海秘境與溫泉／跨海橋樑全解析

玩過九州的熱鬧後別急著回家，從九州跳到四國其實比你想像中簡單得多！如果日本還有一個地方，能同時擁有山海、溫泉、藝術島與慢節奏生活，那一定是四國。當東京、京都、大阪已經變成人潮與排隊的代名詞，四國保留了另一種日本的樣子，山海之間的距離剛剛好，城市與自然不互相打擾，旅行重新回到舒服這件事本身。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。