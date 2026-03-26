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「teamLab 繪圖環世界」成田機場旁期間限定登場！

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

成田國際機場株式會社攜手藝術團隊 teamLab，於成田機場旁的航空科學博物館推出期間限定展覽「teamLab 繪圖環世界」。以「共創」為核心理念，透過互動作品《繪圖環世界》讓大家共同創造世界。

teamLab秉持著「改變人與人之間的關係，讓他人的存在變成一種積極的體驗」，讓個人在創作時，保持個人與他人自由的基礎上，轉化成為與他人共同創作的形式，這正是teamLab「共創！未來園」的初衷所在。

繪圖環世界 / Sketch Umwelt World

來到「繪圖環世界」互動體驗，你可以在紙上自由描繪飛機、海豚、老鷹或蝴蝶等角色，這些繪畫會以立體形式，出現在展場空間中自由飛行，當你靠近或觸碰它們時，它們會做出不同的反應，像是加速飛行或逃跑。

透過智慧型手機，你也可以通過你畫的飛機、海豚或者蝴蝶的視野來進行操作，每一種生物都有自己獨特的感知方式，換言之，代表不同的生物會以不同的方式來看待這個世界，由這些不同的感知所組成的世界，就稱之為「環世界」。

在這裡，你不只是控制飛機的駕駛員，也能選擇其他生物，以它們獨特的世界觀來探索環世界。

海豚

透過聲波與回聲來認知周圍，就像敲擊不同材質會產生不同回音一樣，海豚能輕易分辨鮮花與假花的不同，由於海豚的視覺無法識別光的顏色，它們看到的色彩世界也與人類截然不同。

老鷹

擁有極佳的觀察能力，能同時清楚看到2個物體。與人類不同的是，人類專注於一個目標時，就會無法看見周圍的其他景物；而老鷹即使注視前方飛行，也能清楚察覺地面上的小動物，在操控畫面時，點擊你想放大的區域，視野就會放大呈現。

蝴蝶

擁有水平方向344度、垂直方向360度的視野，操作時不僅可以觀察前方景色，還能操控到側面或後面的視野進行探索。

https://futurepark.teamlab.art/places/naritaairport/

窩日本推薦閱讀：新園區1月22日開幕！東京豐洲「teamLab Planets TOKYO」體驗心得、交通方法與周邊景點推薦–走進水中與夢幻花海的浸沉式體驗　

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