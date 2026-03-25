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關西自由行省錢神器！「JR QR 2 Day Pass」2日暢遊關西地區只要4000日圓

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

省錢也能暢玩日本關西！JR西日本推出 「QR 2 Day Pass」，是自由行旅客的最新省錢秘密武器！

大人只要4,000日圓，就能在2天內無限次搭乘JR線普通列車（含新快速、快速）的普通車自由席，暢遊大阪、京都、奈良、和歌山甚至姬路。

進出站時不需要出示紙本票券，只要手機出示QR Code，就能輕鬆享受關西鐵道旅行。

「JR西日本 QR 2 Day Pass」購買方式

僅可透過「KANSAI MaaS」App 購買，車站售票窗口或自動售票機不販售。

購買時需先註冊「KANSAI MaaS」會員，並以信用卡付款。若同時購買多張票券，可以將票券分配給其他人使用，不一定要由購買者本人使用。一次最多可購買4張票券。

【QR Code使用方法】

1.點選 [票券] 2.點選已購買的票券以查看詳細資訊

3.選擇票券後，點選 [顯示QR Code] 4.將顯示的QR Code對準支援QR Code票券的閘機進出站

*使用時需準備可上網且具相機功能的智慧型手機

【票券分配方法】

1.選擇票券後，點選 [票券分配] 2.選擇要分配的票券後，點選 [確定] 3.選擇分配方式並確認，透過電子郵件等方式發送票券連結

【票券效力】

1.本票券可於JR線普通列車（含新快速、快速）的普通車自由席內，在自由周遊區間任意上下車使用。

2.在自由周遊區間內，請於KANSAI MaaS票券畫面顯示QR Code，並對準支援QR Code的閘機進出站。

※螢幕截圖或印刷票券畫面無效。

3.若JR車站未設置QR Code閘機，請於閘口附近的QR Code標示處掃描，並向車站工作人員出示票券畫面後進出站。

4.無法使用新幹線轉乘閘口。

5.票券有效至使用日的最後一班列車，以通常時刻表的最後一班列車為準。

6.使用特急列車或普通車指定席需支付額外費用。

7.若搭乘範圍跨出自由周遊區間，則需另外購買全程車票。

8.Sunrise瀨戶號、Sunrise出雲號、WEST EXPRESS銀河號、Hanaakari號不可使用

JR西日本QR2day Pass

票價：大人4,000日圓、兒童2,000日圓

發售期間：即日起～2027年3月30日

利用期間：即日起～2027年3月31日起（連續2日有效）

https://www.jr-odekake.net/ticket/tokutoku/jrwest_qr2days/

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