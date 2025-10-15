小資遊東京！省錢住宿攻略不能少 CP值超高的民宿、青年旅館一次看

【FunTime小編群】日本早已成為台灣人出國旅遊優先考慮的名單之一，再加上日本廉航盛行，飛東京、大阪各地的機票非常便宜，去日本的門檻大幅降低，如果出國除了機票以外還可以再省下一些錢的話，相信會玩得更加盡興。因此小編本期整理了幾間便宜、CP值又高的東京民宿和其他類型住宿推薦給大家，讓大家加入東京旅館清單，省下更多旅費！

快速導覽｜東京便宜住宿挑選技巧

東京自由行想在住宿方面省錢，其實非常簡單！小編推薦可以住在東京民宿或東京青年旅館，這些住宿選擇價格親民無負擔，生活機能和舒適度都很棒，而且交通也十分便利，走路就能輕鬆抵達地鐵站、熱門景點，還能更貼近在地特色和生活。

東京便宜住宿挑選重點：

1.房型設計

每間民宿的風格都不同，有適合拍照打卡的特色房型，也有適合安靜休息的簡約設計，以及體驗榻榻米的傳統住宿。青年旅館則有分成隱私感滿分的獨立房型、便宜的共用床位，可以依照自己的需求做挑選。

2.獨立衛浴＆共用衛浴

青年旅館和民宿都有可能碰到需要共用衛浴的問題，建議預訂前要在官網查詢相關規定和評價，特別在意個人隱私又會怕尷尬的旅客，可以選擇獨立衛浴更自在。

3.交通方便

出國旅遊常常都很疲勞，建議選擇在重要地鐵站附近的飯店，最好是步行5分鐘內就能抵達，像是上野、淺草、新宿等交通便利的區域，前往各大景點更方便。

東京便宜住宿｜東京民宿推薦

東京民宿推薦給住膩了評價的商務旅館，想體驗在地特色的旅客！這類型的住宿大多在居民樓、巷弄之中，很適合放慢步調的感受當地生活，並且在風格上也更多元，無論你喜歡傳統榻榻米地板、簡約冷淡的工業風、田園木質調設計通通都能找到。整體空間大小寬敞舒適，前往各大景點搭乘地鐵輕鬆抵達，即使是民宿也很方便喔～

東京古民家GuestHouse toco.｜一站抵達上野ｘ日式古厝庭園

東京古民家GuestHouse toco.。 圖／Agoda

東京古民家GuestHouse toco.。 圖／Agoda

位在入谷站的東京古民家GuestHouse toco.(Guesthouse toco)，搭一站就能抵達上野，地點非常方便！整棟木造建築，在陽光照射下閃閃發光，散發古色古香的韻味，推開房門還能看見日式庭園的景色，感覺身心靈都被療癒了～這樣的日式古厝絕對是老宅控的最愛！除了有提供雙人房之外，也有適合獨旅的多人住宿，而且每張床舖都有拉簾保護隱私。

訂房網評價：9.1/10(agoda)

交通：入谷站步行3分鐘

附近景點：上野公園、阿美橫丁、淺草寺

新宿大久保bmj｜有洗衣機ｘ工業風設計

新宿大久保bmj。 圖／Agoda

新宿大久保bmj。 圖／Agoda

工業風設計的新宿大久保bmj(bmj Shinjuku Okubo)，每間房間都有小廚房和洗衣機，像是住在日本的公寓中，對於有長住需求或家庭旅客而言很方便！不想自己煮飯的話，周遭也有多家餐廳、超商能選擇，還有一家唐吉軻德可以逛。甚至地鐵搭一站就能抵達新宿最好逛的地段，完全不用擔心會無聊！

訂房網評價：9.1/10(agoda)

交通：新大久保站步行7分鐘

附近景點：東京都廳、新宿御苑

佐藤先生的休閒旅館｜生活機能滿分ｘ榻榻米地板

佐藤先生的休閒旅館。 圖／Agoda

佐藤先生的休閒旅館。 圖／Agoda

佐藤先生的休閒旅館(Sato-San's Rest)位於安靜的居民樓之中，從窗戶看出去是商店街，附近超商、藥局和超市應有盡有，生活機能非常棒！如果想去其他地方玩也很方便，車站就在飯店旁邊，距離淺草只要20分鐘的車程。整體布置溫暖樸實，所有客房都是榻榻米地板，一推開門就能聞到香氣，睡起來特別舒服！而且老闆夫妻超熱情，住在這裡就像進到日本人的家中，難怪可以獲得這麼多好評～

訂房網評價：9.5/10(agoda)

交通：荒川一中前車站步行1分鐘、 三之輪站步行10分鐘

附近景點：淺草寺、晴空塔、上野公園

東京便宜住宿｜東京青年旅館推薦

如果是想省錢的小資族、獨旅去東京玩的旅客，小編推薦入住東京青年旅館，不僅能省下一筆錢，也能住得舒適又自在，CP值非常高！現在的青年旅館設備越來越完善，除了有男女性專屬樓層、獨立套房不共用衛浴的設計，還提供免費的洗烘衣機、開放式廚房能使用，完全不遜於一般的商務旅館。另外，對於喜歡認識朋友的人來說，交誼廳更是認識各國旅伴的好地方！

DEN青年旅舍｜公共區域完善ｘ獨立盥洗樓層

DEN青年旅舍。 圖／Agoda

DEN青年旅舍。 圖／Agoda

DEN青年旅舍(hostel DEN)的公共區域規劃良好，交誼廳內能和來自世界各國的旅客聊天、交朋友，甚至還有SWITCH可玩呢，另外也能自由使用開放式的小廚房，而盥洗樓層和住宿樓層是分開的，不怕被噪音影響。服務人員熱情親切、英語流利，整體環境氛圍友善，地點離車站也很近，根本沒有不住的道理呀～

訂房網評價：8.6/10(agoda)

交通：小伝馬町站步行3分鐘

附近景點：日本橋、皇居

神樂阪烏恩普蘭飯店｜女性專用浴室ｘ免費早餐

神樂阪烏恩普蘭飯店。 圖／Agoda

神樂阪烏恩普蘭飯店。 圖／Agoda

神樂阪烏恩普蘭飯店(UNPLAN Kagurazaka)是一間距離神樂坂站步行約5分鐘的青年旅館，旅館內提供洗衣烘衣機、交誼廳、冰箱、微波爐及餐具等等，入住也都會提供簡易早餐。除了多人宿舍的單床位，也有獨立房間可以選擇，還有提供女性專用的房間及浴室，一次照顧到許多人的不同需求，超貼心～不過這間青年旅館不會免費提供浴巾、牙刷等盥洗備品，記得要自備喔!

訂房網評價：8.8/10(agoda)

交通：神樂坂站步行5分鐘

附近景點：草間彌生博物館、新宿

東京淺草雷索爾奢華青旅｜獨立空間ｘ淺草站旁邊

東京淺草雷索爾奢華青旅。 圖／Agoda

東京淺草雷索爾奢華青旅。 圖／Agoda

東京淺草雷索爾奢華青旅(Resol Poshtel Tokyo Asakusa)位於淺草站旁，交通便利且鄰近熱鬧商圈。與其他青年旅館提供上下舖不同，這間的單床位都有個自己小小的隔板，更有隱私，也讓住戶可以獲得更充實、放鬆的休息。這間旅館從空間規劃、衛生清潔、服務人員的態度都一級棒，網路評論上有不少好評，完全不用擔心踩雷！

訂房網評價：9.4/10(agoda)

交通：淺草站步行2分鐘

附近景點：淺草寺、晴空塔

延伸閱讀>>【東京便宜住宿】省錢必看！12間東京民宿、青年旅館推薦

想知道更多實用東京旅遊攻略，請看「東京旅遊全攻略」