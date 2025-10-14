釜山省錢玩法！大家都在用的「釜山PASS」是什麼？完整攻略一次搞懂

【FunTime小編群】來釜山怎麼玩最划算？當然是先搞懂這張高CP值神卡「釜山PASS」啦！有了它，釜山熱門景點免費玩，從經典景點到刺激體驗，連搭船、泡湯都一次包進來，省到你自己都不敢相信。

這次FunTime小編幫你整理好釜山PASS的使用攻略和精選景點，讓你一卡在手，玩翻釜山超輕鬆！推薦可以用釜山PASS搭配小編的釜山旅遊全攻略一起玩，輕鬆搞定釜山景點、住宿、美食，讓你的釜山自由行不僅超省錢，行程還能更豐富又好玩！

釜山通行證是什麼？

釜山通行證。 圖／kkday

釜山通行證（VISIT BUSAN PASS），又被稱為「VBP」或「釜山PASS」，是專為外國旅客設計的觀光通行卡。每年都會依據旅遊趨勢調整合作景點與優惠內容，是自由行旅客省錢又省力的高 CP 值首選。不論你是初次造訪釜山，還是計畫深入探索，只要有這張卡，熱門景點、交通、體驗活動通通輕鬆搞定。

景點及體驗

釜山PASS可免費暢遊多達 39 個指定景點與體驗內容，從地標景點、文化設施、表演活動，到搭乘觀光纜車、遊船、溫泉設施等，玩法超級豐富。所有景點依地理位置區分為「紫色 A 區」與「藍色 B 區」，建議在通行證的使用天數內妥善規劃動線，才能把效益最大化。

不過要特別注意，釜山PASS 並不等於實體門票，使用前需至各景點的售票櫃檯出示 QR Code 或通行證憑證完成核銷。有些體驗活動和交通設施也需要提前預約或指定時段入場，出發前務必詳閱使用規則，以免錯過預定行程。

紫色A區域景點

紫色A區域景點。

藍色B區域景點

藍色B區域景點。

店家

持釜山PASS不只可以免費暢遊熱門景點，還能在超過 170 間合作店家享有專屬折扣優惠，涵蓋娛樂、美食、咖啡廳、購物等多種類型。官網上上不僅列出每家店的優惠內容，連店家地址、營業資訊與鄰近推薦店也都幫你整理好了，讓你吃喝玩樂一路省到底。

小編小提醒：合作店家的優惠同樣需要在通行證的有效期間內使用，記得把握時間喔！～

交通

釜山PASS如果選擇「實體卡」版本，還具備交通卡功能，就像韓國常見的 T-money 卡（類似台灣的悠遊卡），可以在便利商店或地鐵站儲值後使用，搭公車、坐地鐵都能直接刷卡進出。就算通行證效期結束，卡片本身也仍可繼續當作交通卡使用，非常實用又不浪費。

如果你原本沒有 T-money 卡，直接購買釜山PASS 實體卡就是最方便的選擇，還能省下一筆額外買卡的費用！

購買與領取方式

購買方式

實體卡：可透過官網預訂後，至釜山指定兌換地點領取實體卡，或於合作旅行社及線下旅遊通路購買。領取後即可使用，並具備交通卡功能（等同韓國 T-money卡），可搭乘地鐵、公車，亦可儲值使用。

手機板：下載 VISIT BUSAN PASS 官方 App，線上購買後可直接綁定QR Code，無需領取實體卡，掃描即可入場，但是不接受螢幕截圖、列印和PDF檔。也因不具交通卡功能，適合已經擁有韓國的T-money卡的旅人。

領取方式

四款實體卡通行證可以在所有線上及線下櫃台購買，如果在其他平台購買了釜山PASS實體卡，也可以到以下7處指定地點，攜帶電子憑證與護照進行實體卡兌換。

價格與方案一覽

釜山PASS分為數量限制卡與限時卡兩種類型，實體卡與手機版皆可使用。數量卡適合只想參觀特定幾個景點的旅客，共有3個景點與5個景點兩種方案，可在有效期限內任選合作景點使用。時間卡則提供24小時與48小時兩種選擇，於啟用後的時間內可不限次數暢遊所有合作景點。

價格與方案一覽。 圖／kkday

限時型

如果你想一次玩遍釜山的熱門景點，限時型通行證是最佳選擇！這類型的更適合於短期集中遊玩，24小時方案大約安排3至4個景點就能回本；48小時方案則可玩6至7個景點就達到回本！

限量型

限量型。

如果你已經研究好行程，鎖定幾個必去的釜山景點，那麼這限量型通行證會最適合你。只要依照自己的興趣選擇，無需趕行程，也不用一日跑好幾個點，依舊能玩得划算又盡興。

紫色A區域精選景點推薦

釜山 X the SKY

釜山 X the SKY。 圖／klook

來釜山怎麼能不去海雲台的超人氣賞景勝地 X the SKY？只要持釜山PASS，就能直接省下將近 600 元台幣的門票，超划算！搭電梯直上觀景台的那一刻，360 度無死角的全景視野馬上讓人驚呼連連——一邊是遼闊大海、一邊是層層山巒，整個釜山風景盡收眼底，超級震撼！

這裡還有全世界最高的星巴克分店，許多人說因為景色太美，連咖啡都變得特別好喝（笑）。小編私心推薦日落時段來訪，夕陽染紅天空，接著轉為夢幻晚霞，最後還能看到點燈後的夜景——一次收藏三種景色，每一秒都美得像在拍電影！

交通：地鐵2號線海雲臺站3、5號出口，步行約10分鐘

營業時間：10:00-21:00

門票：成人（13歲以上）27,000韓元、兒童（3至12歲）24,000韓元、3歲以下免費

鑽石灣遊艇

鑽石灣遊艇。 圖／ IG, snoopytsai0818

釜山PASS連鑽石灣豪華遊艇都能免費搭！最多可容納92人，空間超寬敞，和其他紫色A區的小型遊艇比，舒適度直接升級。白天航程可以免費搭，沿著五六島到海雲台，陽光跟海風超舒服；晚上只要加價5,000韓元，就能一路追著廣安大橋的夜景，無法用言語去形容它的美，真的非常推薦一定要在晚上搭乘。雖然沒有施放煙火，但50分鐘的航程，省下將近1,000多台幣不說，還能收進整片海景，這CP值不衝真的說不過去！

小編小提醒：現場是不能直接搭的，記得要提前官網預約，最早可提前三週，最晚搭船前一天。當天記得提早30分鐘報到，並帶護照辦理手續喔～

交通：公車南區2號Bunpo高中站，步行約1分鐘

營業時間：【日間】16:30班次（假日有多一班13:30班次）、【夜間】18:30、19:30、20:30共三個班次

門票：【日間】30,000韓元、【夜間】40,000韓元（3歲以下免費）

釜山樂天世界

釜山樂天世界。 圖／kkday

有買釜山PASS的朋友，釜山樂天世界真的超值得排進行程裡～立刻感受「秒回本」的爽感～除了免費入園，還能享制服體驗9折，玩的拍的通通幫你省下來！設施多達24項，無論是大人追刺激還是親子放電都能玩的超盡興，像是水上雲霄飛車、Diger雲霄飛車還有會說話的大樹～小編建議可以安排在下午進園，人潮不會太多，排隊時間短，讓你設施玩好玩滿沒壓力！

交通：地鐵東海線奧西利亞站1號出口，步行約15分鐘

營業時間：10:00-21:00或22:00（實際依官網公告為準）

門票：成人61,000韓元、青年（13至18歲）54,000韓元、孩童（3至12歲）47,000韓元

