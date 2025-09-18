東京話題新商場「NEWoMan高輪」內超大複合式書店 1000坪空間任你探險 

快訊

書店內空間廣大，且具有蜿蜒動線的設計感。　圖：NIPPAN／提供
書店內空間廣大，且具有蜿蜒動線的設計感。　圖：NIPPAN／提供

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】，近期東京高輪的 LUMINE 最大商場「NEWoMan 高輪」盛大開幕。其中南館五樓有一間非常特別的設施，那就是藏書10萬卷、規模達1,000坪的複合型圖書空間「BUNKITSU TOKYO」。比起傳統的書店或圖書館，這裡更像是是一家收取門票的「書本遊樂園」，強調空間、探險、咖啡廳等元素，讓紙本書在數位時代仍能展現獨特魅力。

咖啡廳空間提供輕食和免費飲料吧，適合下午茶休息。　圖：NIPPAN／提供
咖啡廳空間提供輕食和免費飲料吧，適合下午茶休息。　圖：NIPPAN／提供

館內的動線以蜿蜒通道、層次錯落的書架與穿孔拱門構成，每一個轉角都隱藏著不同主題的書籍和文具，閱讀的體驗像是在進行一次探險。這種空間設計打破了過往書店整齊劃一的印象，賦予「閱讀」更多感官層面的趣味。除了書籍，場內亦設有展示區與快閃店，讓來訪者能在閱讀之外，接觸更多不同的文化內容。

BUNKITSU TOKYO 採取入場收費制度，第一個小時1,100日圓，其後每 30 分鐘增加550日圓，當日收費上限是3,850日圓。若只是單純購買書籍則無需支付入場費。館內更規劃三種風格迥異的休憩空間，滿足不同旅客需求：擁有大片玻璃窗的全景座位區能一覽高輪 Gateway 一帶的景致，成為放鬆拍照的好角落；咖啡廳區域提供輕食與免費飲料吧，還有插座及 Wifi 等；還有一區提供個人的閱讀空間和各式次文化書籍。

還備有個人休息區和會議廳提供租借使用。　圖：NIPPAN／提供
還備有個人休息區和會議廳提供租借使用。　圖：NIPPAN／提供

便利的交通是另一大亮點，從 JR 山手線、京濱東北線「高輪 Gateway」站步行僅需 1 分鐘即可抵達，對於想在市中心找到片刻寧靜的自由行旅客而言，是容易安排行程的一站。無論是對紙本書仍懷有熱情的讀者，或是希望在旅途中尋找不同於都市喧囂的文化體驗，BUNKITSU TOKYO 都提供了一個嶄新的選擇。

DATA／BUNKITSU TOKYO

．地點：東京都港區高輪2丁目21-1 NEWoMan 高輪 南館5F

．交通：JR「高輪 GATEWAY」站步行一分鐘可抵達

．費用：入場第一個小時1,100日圓，其後每 30 分鐘增加550日圓，當日收費上限3,850日圓。

