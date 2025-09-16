快訊

40公尺高空的懸掛用餐體驗 大阪秋冬「最刺激的空中餐廳」9／26開張

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
遊客將被懸掛在40公尺的高中體驗刺激的用餐時間。　圖：Dinner in the Sky／提供
遊客將被懸掛在40公尺的高中體驗刺激的用餐時間。　圖：Dinner in the Sky／提供

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】你可以想像被起重機吊起來在空中吃飯嗎？這次在大阪登場的特別體驗，或許會成為你旅途中最難忘的一刻。風靡全球的空中餐廳「Dinner in the Sky」即將於09/26起，期間限定登陸大阪中之島 GATE，帶來一場特別的高空饗宴。

「Dinner in the Sky」誕生於比利時，至今已在全球65個國家舉辦超過一萬場，最大特色是將餐桌與座位固定在特製平台上，由起重機懸吊至40公尺高空。參加者繫上安全帶後，能一邊享用佳餚美酒，一邊俯瞰腳下的騰空景色，體驗只有空中才能感受到的非日常氛圍。

設施配套有安全座椅和安全帶等。　圖：Dinner in the Sky／提供
設施配套有安全座椅和安全帶等。　圖：Dinner in the Sky／提供

日本在今年3月於東京・豐洲「KIRANAH GARDEN」首辦， 開賣即造成搶購熱潮，社群媒體瘋傳高空自拍照與影片，也吸引多家媒體報導。舉辦地點中之島 GATE，位於市中心與灣岸交會的再開發地區，能同時欣賞水岸風光與摩天大樓夜景，夕陽到夜景的變化更是此活動的看點。

活動也針對外國旅客準備了能體驗日本文化的道具，像是特製的日本酒小瓶與升木杯，甚至能租借和服體驗等。與東京場相比，大阪場次調整為每回30分鐘、每日最多6個梯次，讓更多旅人能依照行程安排體驗。同時餐點設計更強調搭配酒類，將高空餐飲進化為更時尚、輕鬆的聚會方式。

餐點將以下酒菜為主。　圖：Dinner in the Sky／提供
餐點將以下酒菜為主。　圖：Dinner in the Sky／提供

不論是慶祝紀念日還是浪漫約會，「Dinner in the Sky OSAKA」都將成為今年秋冬大阪最話題的旅遊體驗。想親自感受被吊上40公尺高空的心跳瞬間，記得提前上網預約，別錯過這場限定登場的空中冒險。

DATA／Dinner in the Sky OSAKA

・期間：09/26（五）～ 12/28（日）

・地點：中之島 GATE（大阪市西區川口 2-9-2）

・交通：自大阪 Metro 中央線、千日前線「阿波座站」步行約10分鐘

・售價：每人22,000日圓起

・體驗時間：30分鐘

大阪 夜景 東京

旅奇傳媒 TR Omnimedia

