2025東京晴空塔20個私房拍攝地點！OMO3房間欣賞塔景、高木神社金黃銀杏雨

「東京晴空塔」不僅是城市的地標，更是攝影愛好者鏡頭下的焦點，與河川、橋樑、古蹟與建築交織出一幅幅令人驚艷的都市景致。尤其在淺草周邊，各大景點提供不同角度欣賞晴空塔的英姿，從歷史與現代的融合到倒影與光影的交錯，每個角落都值得探索。

「東京晴空塔」不僅是城市的地標，更是攝影愛好者鏡頭下的焦點，與河川、橋樑、古蹟與建築交織出一幅幅令人驚艷的都市景致。尤其在淺草周邊，各大景點提供不同角度欣賞晴空塔的英姿，從歷史與現代的融合到倒影與光影的交錯，每個角落都值得探索。特別整理「2025東京晴空塔20個私房拍攝點」，外加拍攝小技巧，讓你捕捉最動人的東京瞬間！

東京晴空塔介紹









圖片來源：Jenny Yang

東京晴空塔，亦稱東京天空樹或新東京鐵塔，位於日本東京墨田區，是一座高度達634公尺的電波塔。2011年11月17日獲金氏世界紀錄認證為「世界最高塔」，成為全球最高的塔式建築，僅次於哈里發塔與默迪卡118，為世界第三高的人造結構。塔內設有觀景台、餐廳與購物中心，是東京著名的觀光地標之一。其設計融合傳統日本建築美學與現代工程技術，夜間燈光璀璨多變，為東京夜景增添無限魅力！

Funliday 活動快訊｜上傳晴空塔旅程規劃，抽東京來回機票

只在 Funliday 上規劃一趟包含「墨田區」景點的東京行程，並將行程分享到你的社群平台，就有機會參加抽獎，贏得東京來回機票！不論是晴空塔、吾妻橋，還是隅田川畔的浪漫風景，現在就把你的旅行靈感變成實際行程，分享出去，讓夢想中的東京之旅離你更近一步！

📍 活動名稱｜墨田區旅人召集中！規劃東京行程抽機票



📍 活動期間｜2025 年 7 月 21 日 – 9 月 21 日



📍 參加方式：行程中需包含 3 個以上墨田區景點或美食（如：東京晴空塔、吾妻橋、墨田水族館等），並依投稿規則發佈至社群，即可完成投稿。





👉 點擊看更多活動資訊，將機票帶回家

2025東京晴空塔私房拍攝地點

1. 淺草寺：歷史與未來的並存畫面









圖片來源：tokyo-skytree

「淺草寺」是東京最具代表性的古老寺廟之一，與近在咫尺的晴空塔形成強烈的時代對比。夜晚時，紅燈籠點亮古剎，藍色燈光照耀的晴空塔矗立在背後，色彩與氛圍產生強烈反差。這樣的畫面不僅吸引攝影愛好者，也是觀光客必拍的經典場景。從淺草寺正門往塔方向拍攝，更能捕捉到這種歷史與現代交融的畫面！

2. 隅田公園：櫻花與塔的夢幻合影









圖片來源：navitime

「隅田公園」橫跨隅田川兩岸，分為台東區與墨田區兩部分，是春季賞櫻與拍攝晴空塔的熱門地點。每年三、四月間，櫻花盛開時，粉嫩花海與藍紫塔身構成浪漫畫面。推薦清晨或黃昏時拍攝，能避開人潮並獲得柔和光線。秋季紅葉時也別具一格，是四季皆宜的拍攝地！

3. 隅田川大橋：都市黃昏的靜謐剪影









圖片來源：navitime

「隅田川大橋」橫跨川流寬廣的隅田川，是觀賞晴空塔的另一絕佳地點。從橋中央或東側望向塔身，畫面開闊且無遮擋，尤其在傍晚日落時分，塔身映襯橘紅色天空，如詩如畫。此處交通便利，適合短暫停留拍攝。使用長焦鏡頭能拉近塔身細節，帶來更具震撼力的畫面！

4. 合羽橋本通：商店街視角的意外驚喜









圖片來源：asakusanioideyo

「合羽橋本通」以販售餐廚用品與模型食品聞名，是東京一條極具特色的商店街。而從街道一端望向東方，晴空塔就像藏身市井之中，意外地與生活場景融合。這樣的視角展現了東京日常生活與壯麗建築並存的畫面，是捕捉「城市靈魂」的最佳構圖方式。適合白天與傍晚拍攝！

5. 淺草文化觀光中心：免費觀景台的私藏景點









圖片來源：photo-ac

「淺草文化觀光中心」位於淺草寺正對面，這棟建築的八樓設有免費觀景台，是欣賞晴空塔與東京城市天際線的極佳位置。白天可拍攝出建築林立的全景視角，夜晚則能捕捉燈火閃爍的迷人夜景。觀景台視野開闊，也適合拍攝延時攝影或縮時影片。建議黃昏前抵達，能拍攝到白天與夜晚的過渡變化！

6. 吾妻橋與朝日啤酒大樓：城市地標同框的完美組合









圖片來源：sumida

「吾妻橋」是拍攝晴空塔與朝日啤酒大樓的熱門地點，兩者搭配隅田川的流動水面，構成東京極具代表性的城市風景畫。橋上的視角開闊，可以完整納入大樓與塔的全貌，無論白天或夜晚，都是攝影的絕佳場景。尤其在晴空塔點燈時，河面的倒影增添畫面層次！

7. 龜戶天神：幽靜襯托下的晴空塔之美









圖片來源：tokyo-skytree

相比淺草寺的熱鬧，「龜戶天神」境內幽靜許多。古樸的神社建築、池塘與拱橋交織出靜謐氛圍，而遠方閃爍的晴空塔則成為視線的焦點。這裡燈光昏暗，更能突顯晴空塔的光輝，適合喜歡低調構圖與光影對比的攝影者。春季花開時，搭配塔景更顯詩意！

8. Fureai橋與鹿濱橋：光之橋梁下的塔影交響曲









圖片來源：tokyo-skytree

「Fureai橋」與「鹿濱橋」這兩座橋橫跨河川，各自擁有獨特燈光設計。夜晚時，燈光與晴空塔交相輝映，塔光從橋間穿透，倒映在水面上，形成宛如幻境般的美景。拍攝時可利用「橋的結構」作為前景，讓整體構圖更具層次感。特別是黃昏到夜晚交接時分，光線柔和，是最佳的拍攝時機！

9. 晴海大橋與周邊住宅大樓：借景構圖，突顯塔的存在感









圖片來源：tokyo-skytree

從「晴海大橋」眺望晴空塔，可以利用「高樓」作為前景，透過建築之間的縫隙，引導視線直達塔頂。這種視覺引導技法使晴空塔在畫面中更具存在感，突顯其高度與獨特造型。建議選擇光污染較少的角度，避免強光干擾畫面，能更好地展現塔的優雅輪廓與細緻燈光！

10. 東京鐵塔與晴空塔：兩大地標同框的壯麗對照









圖片來源：tokyo-skytree

在特定地點，可以一次捕捉到東京兩大地標──「東京鐵塔」與「晴空塔」的同框畫面。東京鐵塔以其經典紅白造型與昭和風格對比晴空塔的未來感金屬外觀，形成強烈視覺衝擊。特別是在傍晚至夜晚交接時，兩座塔的燈光一黃一藍，形成東京夜景的雙重魅力。建議從遠距離的高樓或展望台（如六本木之丘）取景，畫面更完整壯觀！

11. 映照在大樓上的晴空塔：玻璃反射下的雙重風景









圖片來源：tokyo-skytree

有些玻璃帷幕大樓在晴朗天氣下會完美映出「晴空塔」身影，彷彿多了一座虛幻的塔身。這類構圖極具現代感，適合創意攝影者發揮想像力。可以走訪墨田區與中央區交界一帶，觀察大樓玻璃反射情況，選擇角度創造出「鏡中塔」的奇幻畫面。建議在黃昏或傍晚拍攝，此時反射與實景色調接近，效果更自然！

12. 映照在水面上的晴空塔：如畫般的浪漫倒影









圖片來源：tokyo-skytree

晴空塔鄰近多條河川與運河，如隅田川、北十間川等，「水面倒影」成為攝影者最愛的構圖元素。當塔光與水面相遇，波光粼粼中倒映出塔的輪廓，彷彿一幅水彩畫。推薦黃昏到夜晚時段拍攝，燈光尚未過於刺眼，倒影清晰迷人。使用腳架與慢速快門能提升水面鏡像的清晰度，是夜景攝影的必備技巧！

13. 北十間川：都市靜謐中的詩意場景









圖片來源：sumida

「北十間川」是一條狹長的人工水道，兩旁設有步道，是當地居民散步與攝影的熱門地點。這裡可以近距離拍攝晴空塔的「水面倒影」，尤其在風平浪靜的夜晚，塔身與燈光幾乎對稱映入水中，十分夢幻。推薦從十間橋、東武橋周邊選點拍攝，既能避開人潮，又能獲得完整構圖，是喜歡靜謐場景的攝影者最愛！

14. 東武橋：晴空塔與河津櫻夢幻角度









圖片來源：navitime

位於晴空塔腳下的「東武橋」是個容易被忽略的絕佳拍攝地點。在進入東京晴空街道之前，別忘了抬頭仰望晴空塔，那種彷彿塔身即將傾斜壓來的震撼感，讓人印象深刻。每年2月上旬至3月上旬，橋邊的河津櫻盛開，粉紅花朵與晴空塔構成浪漫構圖！

15. 駒形橋：城市與塔的完美融合









圖片來源：asakusakanko

「駒形橋」是一座連接台東區與墨田區的重要橋梁，從東側拍攝晴空塔能將城市建築與塔身完美融合。橋本身的結構設計簡潔穩重，適合作為構圖的前景。黃昏時分，從橋上望向東方的晴空塔，能捕捉夕陽餘暉映照下的城市光影變化，尤其適合拍攝剪影風格照片！

16. 枕橋：鐵道與塔的交織構圖









圖片來源：photo-ac

「枕橋」鄰近TOKYO MIZUMACHI，是將晴空塔、鐵道與河流融合的理想拍攝點。東武鐵道經過橋下時，列車、鐵橋與塔身構成極具都市節奏感的畫面。此處角度特殊，能捕捉列車進入畫面的一瞬間，是攝影愛好者追求動靜對比的絕佳地點。建議使用連拍模式，捕捉列車通過的最佳瞬間！

17. 猿江橋：日常與季節交織的溫柔視角









圖片來源：navitime

橫跨大橫川的「猿江橋」雖不足40公尺長，卻是個充滿生活感的取景地。雖然沿岸有多座橋梁，但猿江橋能讓你從自然視角欣賞晴空塔的優雅輪廓。春日來臨時，橋旁的櫻花道與社區街景交織，為城市帶來柔和又動人的畫面。附近還有猿江恩賜公園與木場公園，晴朗天氣下，是拍攝與散步兩相宜的好去處！

18. 十間橋：夢幻倒影中的「逆晴空塔」名景









圖片來源：navitime

攝影迷口中的聖地「十間橋」，天氣好時可拍下水中倒影與實景晴空塔上下對稱的經典畫面，推薦在傍晚至夜間光線反射最美的時段前往。不過由於橋面不大，部分時段禁止使用腳架，尤其遇到特別燈光秀時人潮眾多，請務必提前規劃、妥善準備！

19. OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts：高樓住宿視角









圖片來源：booking.com









圖片來源：booking.com









圖片來源：booking.com

星野集團旗下旅宿「OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts」位於淺草附近，不僅住宿舒適，更提供可遠眺晴空塔的窗景。部分房型甚至能在床上直接欣賞塔景，夜間燈光閃爍如同私人觀景秀。從OMO Base和頂樓還可避開地面干擾、拍出純粹視角！

20. 高木神社：城市中的神聖秘境









圖片來源：urbanlife

被譽為「飯糰神社」的「高木神社」雖不如淺草寺知名，卻擁有獨特視角可拍攝晴空塔。神社本身氛圍寧靜，與遠方高聳的晴空塔形成強烈對比，是尋找「城市中的神聖」這類主題構圖的理想地點。尤其是秋季金黃色銀杏飄落時，晴空塔為神社增添一絲詩意感！

拍攝小技巧：捕捉晴空塔最美瞬間









圖片來源：navitime

1.掌握黃金時段，拍出光影層次

日出、黃昏與夜晚，是拍攝晴空塔最具戲劇性的三個時間點。清晨的藍調時刻可呈現柔和靜謐的氛圍；黃昏的夕陽與塔光交織，層次分明；夜晚燈光點亮後，更能突顯晴空塔的建築輪廓與色彩變化。善用不同時段的自然光源，可讓作品更具深度與情感。

2.因應天氣調整拍攝風格

晴朗天氣適合捕捉清晰細節，尤其在藍天背景下，塔身更顯挺拔；但陰天、雨天或霧氣繚繞的氣候也能拍出獨特風格。利用濕潤路面、水面倒影或低對比的柔光，呈現朦朧、夢幻的畫面，適合想追求詩意或電影感的構圖。

3.善用前景與背景，豐富構圖層次

不要只聚焦晴空塔本身，試著加入橋樑、神社、列車、商店街等周邊景物作為前景或背景，可形成強烈對比或視覺引導。利用「框景構圖法」或「前中後景分層」技巧，讓畫面更具張力與故事性。

4.選擇合適器材與設定

使用中長焦鏡頭（如85mm或135mm）能有效壓縮景深、突顯塔身比例，廣角鏡頭則適合搭配前景取景。建議使用腳架與低ISO、慢快門設定，在夜間拍攝時提高影像穩定性與細節清晰度。若想創造動感，可嘗試長曝拍攝車軌或水面倒影。

5.探索冷門視角，打造個人風格

除了熱門地點，不妨深入周邊小巷、公園、高樓或水岸步道，尋找未被廣泛拍攝的角度。嘗試從低角度仰拍、高處俯拍，或利用建築反光、鏡面、水窪倒影等元素，都能讓你的作品脫穎而出。

捕捉屬於你心中的東京風景









圖片來源：sumida

「晴空塔」的迷人魅力不僅止於其本身的壯觀與高度，更來自於它與東京這座城市之間的互動。不同角度、不同時間、不同天氣，皆有不同的景致。從歷史寺廟到現代建築，從靜謐神社到熱鬧橋頭，每一處拍攝地都值得旅客親自踩點、按下快門。東京晴空塔，不只是城市的象徵，也是攝影者心中最動人的靈感來源。快帶上相機，走一趟晴空塔周邊，捕捉屬於你心中的東京風景吧！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：2025東京晴空塔20個私房拍攝地點！OMO3房間欣賞塔景、高木神社金黃銀杏雨

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」