2025東京晴空塔全攻略｜門票購買、必看絕景、交通路線與周邊景點推薦

東京的代表性地標物之一的「晴空塔」，已經成為大多數人前往東京必訪的景點之一，而究竟晴空塔裡面有什麼活動可以參與呢？今天就來介紹晴空塔，包含著名可欣賞東京絕景的展望台、門票、交通資訊與附近觀光景點等等，下次大家去晴空塔就不用怕不知道怎麼玩啦！

東京的代表性地標物之一的「晴空塔」，已經成為大多數人前往東京必訪的景點之一，而究竟晴空塔裡面有什麼活動可以參與呢？今天就來介紹晴空塔，包含著名可欣賞東京絕景的展望台、門票、交通資訊與附近觀光景點等等，下次大家去晴空塔就不用怕不知道怎麼玩啦！

晴空塔 Skytree 到底有多高？

Credit: ©TOKYO-SKYTREE

位於東京押上的「東京晴空塔（Tokyo Skytree）」，高達 634 公尺，是世界上最高的「自立式電波塔」。於 2011 年完工的晴空塔，不僅以高度聞名，更是東京最具代表性的地標之一，肩負著將電波傳送至周邊區域的重要角色。從知名觀光地「淺草」步行約 15 分鐘即可抵達，途中還能享受周邊時尚咖啡廳與街景的魅力，一邊散步一邊前往晴空塔。

塔內設有兩大展望台：位於地上 350 公尺的「天望甲板」，以及 450 公尺的「天望回廊」。從這裡可以一覽東京全景，在天氣晴朗、條件良好的話，甚至能清晰地眺望到壯麗的富士山。此外，在晴空塔腳下還有大型商業設施 「東京晴空街道 Tokyo Solamachi」，聚集了超過 300 間商店與餐廳，包含人氣角色專賣店與各式美食，是能夠盡情享受一整天的綜合型休閒景點。

晴空塔樓層指南

Credit: ©TOKYO-SKYTREE

抵達晴空塔後，可依照以下路線盡情享受！

4F：從入口樓層的正門進入，搭乘電梯直達展望台。（可留意充滿日本傳統設計元素的電梯）

天望甲板 350樓：電梯門一打開，360度全景盡收眼底。（ 推薦可到欣賞美景的咖啡廳小憩片刻）

天望迴廊 445-450樓：再搭乘透明電梯上升100公尺， 彷彿置身空中漫步般的體驗。

天望甲板 340-345樓：欣賞完天望迴廊後，再次回到天望甲板。（別錯過伴手禮商店與玻璃地板的刺激體驗）

5F：從340樓搭乘電梯返回地面後，即可抵達5樓的紀念品商店。把晴空塔的美好回憶與特別的商品一同帶回家。

在晴空塔欣賞完絕美景色後，也非常推薦順道逛逛腳下的東京晴空街道（Tokyo Solamachi）。

📍東京晴空街道與東京晴空塔的官方網站分別設置，詳情請參閱以下網址：

東京晴空塔（TOKYO SKYTREE）官網

東京晴空街道（TOKYO SOLAMACHI）官網

晴空塔 Skytree 交通資訊

Credit: ©TOKYO-SKYTREE

晴空塔座落在東京都的押上區，距離真正的都心有一小段距離，但隨著晴空塔落成之後，押上地區也開始越來越熱鬧，不僅有成田機場、羽田機場的直達電車與巴士，還有直達東京迪士尼的接駁巴士，相當方便！

東京都營地鐵與東京 METRO 也都有抵達押上地區，交通絕對不是問題。

押上（晴空塔前）站：京成線、東京 METRO 半藏門線、都營淺草線東京晴空塔站：東武鐵路「晴空塔線」

晴空塔 Skytree 絕景與門票資訊

Credit:©TOKYO-SKYTREE

東京晴空塔分為「天望甲板」與「天望回廊」兩大觀景台，建議大家第一次造訪時購買套票，一次暢遊兩個觀景台！

兩個觀景台各有不同的設計與感受：天望甲板：可飽覽360度壯麗全景。天望回廊：設計成坡道型的走廊，彷彿置身於空中散步，體驗截然不同的感動！

天望甲板／Credit: ©TOKYO-SKYTREE

天望甲板／Credit: ©TOKYO-SKYTREE

天望回廊／Credit: ©TOKYO-SKYTREE

天望回廊／Credit: ©TOKYO-SKYTREE

除了東京晴空塔官方網站外，還可以透過 KKDAY 和 KLOOK 直接購票門票。此外，還可再平台累積積分，或使用積分折抵門票，推薦大家可以直接在這三個平台購票！另外，若提前一天在線上購票，還能事先指定入場時間，並享有更優惠的價格。

東京晴空塔多重套票玩法

Morning View Ticket

Credit: ©TOKYO-SKYTREE

「Morning View Ticket」不僅有可從東京晴空塔開門至中午12點前可使用的「天望甲板入場券」，還附展望台咖啡廳的「餐點優惠組合票」。在地上350公尺高處欣賞清晨澄澈的美景，同時享用時尚的早餐，迎接嶄新的一天，讓一天的開始變得更加美好！

Night View Ticket

Credit: ©TOKYO-SKYTREE

「Night View Ticket」包含18點以後可使用的「天望甲板入場券」，外加展望台咖啡廳的「酒精飲品優惠組合票」。在壯麗夜景下小酌一杯，度過幸福時光！

SKYTREE ENJOY PACK

結合東京晴空塔與周邊設施體驗的超值套票「SKYTREE ENJOY PACK」！

更多活動資訊

東京晴空塔不僅有各類型的限定活動，更有隨季節與節慶變化的裝飾與體驗。除了經典的展望台壯麗景色之外，大家每次造訪時還能發現全新的遊玩樂趣！

👉 活動最新資訊請見

https://www.tokyo-skytree.jp/cn_t/

東京晴空塔周邊景點

Credit: ©TOKYO-SKYTREE

東京晴空塔周邊地區的玩法介紹請見 👉 https://www.tokyo-skytree.jp/cn_t/enjoy/discover/

晴空塔是東京的新地標

「晴空塔」是東京的新地標！從展望台眺望的景色堪稱絕美。如果天氣好的話，從清晨到白天都能遠眺富士山，夜晚更是能欣賞絢麗的燈海。除了晴空塔，週邊還有許多其他景點和購物場所，可以玩上一整天。晴空塔本身也非常有魅力。下次到晴空塔的時候，務必預留時間，好好享受一番！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：2025東京晴空塔全攻略｜門票購買、必看絕景、交通路線與周邊景點推薦

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」