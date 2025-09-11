人氣漢堡「Shake Shack」成田機場店正式開幕！還有機場限定早餐特別菜單～
來自美國的人氣漢堡品牌 Shake Shack，是許多台灣人到日本必吃的美食之一，現在不用特地到市區門市了，2025年9月11日起 Shake Shack 將進駐成田國際機場第一航廈！這不僅是 Shake Shack 在日本的第18家分店，也是首次進駐日本機場！
Shake Shack 成田機場店位在第一航廈中央大樓4樓，從早上8點營業至晚上8點，店內裝潢以溫暖的大地色為主色系，融合大型壁畫與現代感設計，舒適有質感。
為了讓搭乘早上班機的旅客也能享用，成田機場店特別推出日本 Shake Shack 首次的早餐菜單，從8點提供到10點，非常貼心！
早餐菜單1：Wake Up Shack968日幣
以雞蛋、培根、炸馬鈴薯塊和特製早餐醬製成的漢堡。蛋與香氣十足的培根完美結合，搭配口感酥脆的炸馬鈴薯塊，增添層次感，特別為早餐菜單研發的自製奶香早餐醬更是早餐漢堡美味的關鍵！
早餐菜單2：Bacon Egg N’ Cheese847日幣
以雞蛋、培根與切達起司製成，濃郁的切達起司融化後，與帶有煙燻香氣的培根及雞蛋形成絕佳組合，層次豐富，非常適合一早就想大口吃飽、補充元氣的旅客。
早餐菜單3：Arugula Egg N’ Cheese726日幣
以雞蛋、芝麻葉、蒙特雷傑克起司和特製早餐醬製成。柔嫩的雞蛋與芝麻葉的風味相互平衡，搭配上口感滑順的蒙特雷傑克起司，和濃郁的奶香早餐醬，層次豐富，是一款非常適合早餐享用的清爽漢堡。
早餐炸馬鈴薯塊 Breakfast Tots 605日幣
除了漢堡外也提供早餐菜單才有的馬鈴薯塊，將馬鈴薯製成一口大小的球狀後炸至金黃酥脆，再搭配上特製的奶香早餐醬，讓人一吃就上癮，是早餐時段不可錯過的小點！
Shake Shack 成田機場店在其他時段也提供經典漢堡選擇，像是以 100% 安格斯牛肉製作的多汁漢堡、招牌波浪薯條、濃郁奶昔與多款酒精飲品，滿足不同時間搭機的旅客需求。
店內裝潢以溫暖的大地色為主色系，融合大型壁畫與現代感設計，舒適有質感。店內也貼心設有免費 Wi-Fi 和充電插座，讓大家候機之餘也能放鬆充電。下次到成田機場不妨預留點時間，來到全新的Shake Shack 成田機場店享受一頓美味的餐點吧！
