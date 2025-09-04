快訊

東京3家提供客製服務或DIY體驗的商店！來客製一個獨一無二屬於自己的商品吧

聯合新聞網／ 窩日本
難得來到日本旅行，旅程的美好回憶除了用照片或影片記錄下來，可以考慮去製作一件獨一無二的記念品，既可享受有趣的體驗，又可把回憶實體化喔~以下就是3個你可以在東京及周邊地區訂做/自己製作的地方。

1. NIKE SHIBUYA

2024年12月在澀谷開幕的NIKE新分店，共3層樓的廣闊店面，面積約1022平方公尺，販售商品包括專業運動鞋、運動服飾及生活風格相關商品。

而在2樓會提供客製化服務「NIKE BY YOU」，顧客可以在帽子、運動衫、連帽上衣等指定商品，貼上貼布，打造個人風格。更特別的是澀谷店請來動畫藝術家AYAKA OHIRA合作，推出限定款式的貼布，一系列懷舊動畫風的圖案與澀谷字樣，可以自由搭配，自己製作出獨一無二的設計。

同一樓層還設有球鞋刻印服務「Sneaker Tattoo」，澀谷店是NIKE首家導入這家服務的常設門市，可以選擇靈感來自澀谷文化的圖案，或是以片假名、平假名呈現的 Nike 標誌，客製刻印於球鞋上，讓球鞋變得更家獨特。

2. THE FLAVOR DESIGN

很多女生喜歡搽香水，但要找到完全符合自己喜好的香水真的不容易，果香、花香、草青味等各有偏好，那就在日本調製一瓶世上獨一無二的香水吧！東京有多家客製香水店鋪，其中一家是位於目黑區的THE FLAVOR DESIGN。

看起來就像是化學實驗室的店鋪，店內有超過170種香味可以選擇，還可挑選瓶子及瓶蓋，以及標籤上的名字，再交給工作人員現場製作便完成！目前店舖為預約制，想要製作記得在網上事前預約喔！

3. 唐木木工

在日本或是中華地區，筷子是日常生活中不可或缺的重要餐具，那要來自己親手製作自己的木筷子嗎？在川越藏造老街就有一家可以DIY體驗製作筷子的商店。

筷子體驗可以事前在網路上預約或是現場排隊輪侯。由於店面位置不大，現場排隊可能要等1小時以上，建議一來到川越就去拿籌。

製作筷子的過程很簡單，首先選擇喜歡的木材，然後把木條放到模具，刨成筷子的粗幼。接著用砂紙磨滑筷子的表面，最後上油便完成。座位旁有教學指南可以一邊看一邊做，店內工作人員也會講簡單英語，有什麼問題可以請他們協助，輕鬆便能製作出自己的筷子。

