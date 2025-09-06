一起探索東京廚房！築地市場、豐洲市場必吃美食地圖

【FunTime小編群】大阪有黑門市場，京都有錦市場，那說到東京的話當然就是號稱「東京廚房」的築地市場！築地市場原本有場內及場外市場，場內市場主要是以漁貨、蔬果拍賣為主，場外市場則是周圍的商店街區域，後因場地、設備過於老舊，政府決定將場內市場遷移東京灣的人工造地－豐洲。這篇FunTime小編來為大家介紹築地市場新舊址現況及必吃的美食～除了市場之外，到東京當然還要吃燒肉、壽喜燒、甜點，去東京美食全攻略看看，讓你一次就能把美食店家通通收集起來！

築地かに祭り。 圖／IG, lin_small_gua

築地場外市場

築地場外市場 圖／IG,lawling0927

築地市場是位於日本東京的公設批發市場，每天處理大量海鮮、蔬果等等，也曾是日本海鮮處理量最大的魚市場。因為擁有新鮮漁獲，經遊客在網路上推薦及分享築地市場美食之後，觀光客量暴增，逐漸成為日本東京的旅遊景點之一。目前築地場內市場已遷址至豐洲，原址只剩築地場外市場，但還是有非常多熱門店家及必吃小吃，接下來為大家介紹築地場外市場絕對不能錯過的美食！

交通：日比谷線「築地站」1號出口步行約1分鐘／大江戶線「築地市場站」A1出口步行約1分鐘

營業時間：06:00-14:00（公休日建議至官網查詢，各店家營業時間、公休日不同）

築地虎杖別館

築地虎杖別館。 圖／IG,carrieism

築地虎杖是築地場外市場的超人氣店家，一共有三家分店。今天要介紹的是築地虎杖別館，最人氣商品就是五色海膽丼飯，不同品種、不同顏色的海膽滿滿鋪在飯上，吃進嘴裡的鮮味讓人齒頰留香。若是擔心吃海膽丼飯容易膩的話，也很推薦點海鮮丼，有蝦、海膽、生魚片等各種新鮮食材，滋味超豐富，一碗就超滿足～不過建議大家一開店就到，不然可能會需要排一、兩個小時的隊才吃得到了><（推薦給你：還想吃燒肉！東京燒肉好評店家）

營業時間：07:00-22:00

狐狸屋牛丼

狐狸屋牛丼。 圖／IG, bimtaiyin

狐狸屋牛丼據說已開業超過75年，六點半開門就可以見到排隊人潮，但上餐速度非常快，通常不需要等太久～整間店只提供兩種餐點，牛丼飯套餐和牛雜蓋飯套餐，另外有生蛋、豆腐等可以加點，牛丼飯香氣四溢，牛肉軟嫩，絕對比平常連鎖店吃到的牛丼好吃非常多！牛雜飯的牛雜燉煮軟爛、沒有腥味，但鹹度較高，推薦喜歡重口味的人再點～另外狐狸屋牛丼有規定低消一人一份，點餐時要注意一下！

營業時間：06:30-13:30（週三、週日公休，其餘公休日於店家社群查詢）

築地山長玉子燒

築地山長玉子燒。 圖／klook

除了海鮮之外，玉子燒也是築地市場的招牌商品，山長玉子燒可以說是築地場外市場最有名的玉子燒店，蛋液加上柴魚高湯，一層一層地煎再捲，最後形成厚厚的玉子燒，軟嫩濕潤的口感加上蛋香氣讓人著迷，尤其是剛除爐熱呼呼的最好吃，難怪總是大排長龍！山長玉子燒口味偏甜，建議可以先多人分食試試口味，喜歡再買～

營業時間：06:50-15:30

豐洲市場

豐洲市場。 圖／IG,aprilyip424

豐洲市場原為築地場內市場，一共劃分為1號館至10號館，空間寬敞且環境衛生維持得很好，其中購物及美食餐飲幾乎都位於「水產中介買賣場」。豐洲市場內也有魚市場，魚市和遊客會行經的區域分開，但遊客可以透過玻璃看見魚市場的實際運作情況，可以說是豐洲市場的特色之一。相較於築地場外市場，豐洲市場的價格較高，比較少小吃攤，幾乎都是板前壽司或是提供整份餐點的餐廳，若是想吃到份量小、種類多樣的美食，會比較建議去築地場外市場喔～

小編小提醒：百合海鷗線不屬於東京地鐵系統，不接受任何地鐵優惠車票，只能購買單程車票、專用一日券或使用 Suica、PASMO 等 IC 卡搭乘喔！

交通：百合海鷗線「市場前站」2A出口出站即抵達

營業時間：05:00-15:00（公休日建議至官網查詢，各店家營業時間、公休日不同）

壽司大

壽司大。 圖／IG,marco_ip_0428

壽司大即使搬遷到豐洲市場依然人氣不減，凌晨四點就開始有人排隊，五點店員會開始發放號碼牌，想吃到的遊客真的很早抵達>< 但這麼熱門絕對有它的理由，超新鮮漁獲讓吃過的人好評不斷，而且價錢便宜，CP值超高，如果時間足夠也不排斥等待的話，不妨來試試看這間排隊名店吧！

營業時間：06:00-14:00（依據市場公休日休息）

位置：水産仲卸売場棟3樓

大和壽司

大和壽司。 圖／IG,zeng1994

除了壽司大外，大和壽司也是築地市場搬來的排隊名店，店內是沒有固定菜單的！只有一款主廚精選壽司套餐或是單點，師傅會根據每日新鮮食材現場搭配，所以不同的季節吃到的都是不一樣的，也是充滿著驚喜呢！雖然價格相比壽司大稍高了一些，但是絕對是值得去吃吃看的哦！

營業時間：06:00-13:00（週三、週日公休）

位置：青果棟1樓

炸豬排八千代

炸豬排八千代。 圖／IG,_tina.tw_

不吃海鮮、不吃生食的遊客，來到豐洲市場不用擔心，還是有許多熟食選擇，八千代炸豬排就是一個好選擇，除了招牌的炸豬排之外，炸竹筴魚也是讓大家超驚豔的品項，外酥內嫩，週二、週四、週六還有限定雞蛋叉燒套餐，是會讓人想一再回訪的店家！看到大家的正面評價，讓小編也想試試看到底有多好吃～

營業時間：07:00至售完為止（依據市場公休日休息）

位置：管理棟3樓

延伸閱讀>>【築地市場全攻略】築地、豐洲市場美食、交通懶人包

想知道更多實用東京旅遊攻略，請看「東京旅遊全攻略」