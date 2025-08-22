麵包控不能錯過的4家東京麵包名店！人氣烘焙咖啡廳、舊銀行建築改建特色麵包店，還有.....

對於喜歡吃麵包的人來說，東京簡直就是一座天堂。從日式創意麵包到經典法式烘焙，處處藏著令人驚喜的名店，以下精選出4家不可錯過的東京麵包店，收藏好這篇清單，下一趟旅行就把它們排進行程中！

1. 代代木八幡 – 365日

外觀簡約卻充滿質感，店內充滿木質的溫暖氛圍，麵包整齊擺放在玻璃櫃了，加上撲鼻而來的香氣，營造出一個讓人感到幸福的空間！

麵包種類非常豐富，每一款都小巧精緻像藝術品一樣，可以感受到製作的用心！他們使用100%日本國產麵粉，蔬菜和水果等食材也都是與農家直接簽約採購，對食材十分講究。美味的麵包讓人不禁想一來再來，就如店名一樣想要365日天天光顧！

地址：東京都渋谷区富ケ谷1-2-8

2. 澀谷 – WOODBERRY BAKERY

人氣排隊咖啡店WOODBERRY COFFEE的烘焙咖啡廳，位於澀谷與惠比壽之間。店舖裝潢設計以「街角公園」為主題，以木材與磁磚等天然質感營造出一種溫暖親切的氛圍。

這家咖啡廳主打健康烘焙概念，使用精選有機食材與自家培養的天然酵母製作麵包。酸種麵包經過反覆揉捏並低溫長時間發酵，成品外酥內軟、口感濕潤。另外，還有不含麩質的甜品，以及大量採用有機蔬菜的餐點，都是對身體友善的菜單。

地址：東京都渋谷区東2-18-7

3. 日本橋 – BANK

日本橋以往是金融、證券街，而BANK就是選址於舊銀行建築之中，集合了烘焙坊、餐酒館、咖啡吧、家具與室內設計商店，以及花藝店等多元空間。

店鋪裝潢保留了銀行舊建築的原貌，甚至保留了當時銀行使用的金庫，營造出獨具特色的空間氛圍。

BANK是人氣蛋糕店ease的姊妹店，麵包採用日本國產小麥、義大利進口小麥以及天然酵母製作，透過獨特的高含水量配方，創造出酥脆又Q彈的全新口感。主打的酸種麵包針對日本人的口味調整過酸度，吃起來更加順口。

地址：東京都中央区日本橋兜町6-7

4. 根津 – 根津のパン

位在下町的根津地區，木質調、現代感十足的和風外觀，小小的麵包店只能容納數位客人選購，所以店外總是排著長長人龍在等著進去買麵包。店內乾淨整潔，採用極簡風設計，整齊排列各式麵包。

這裡的麵包使用日本國產小麥，搭配自家製天然酵母，經過長時間發酵後烘焙而成。特別推薦濕潤又Q彈的吐司系列，據說透過大量加水以及長時間發酵，創造出獨特的濕潤口感，麵包控定會一試成主顧。

地址：東京都文京区根津2-19-11

