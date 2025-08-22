快訊

不是只有變黃才要擔心 專家解析牙齒顏色透露的健康警訊

少校帶全家飛走 揭密國軍輕航機部隊史上最離譜叛逃案

8聲槍響…高雄行刑式槍決命案 51歲男頭頸中彈橫屍妹妹家門口

麵包控不能錯過的4家東京麵包名店！人氣烘焙咖啡廳、舊銀行建築改建特色麵包店，還有.....

聯合新聞網／ 窩日本

對於喜歡吃麵包的人來說，東京簡直就是一座天堂。從日式創意麵包到經典法式烘焙，處處藏著令人驚喜的名店，以下精選出4家不可錯過的東京麵包店，收藏好這篇清單，下一趟旅行就把它們排進行程中！

1. 代代木八幡 – 365日

外觀簡約卻充滿質感，店內充滿木質的溫暖氛圍，麵包整齊擺放在玻璃櫃了，加上撲鼻而來的香氣，營造出一個讓人感到幸福的空間！

麵包種類非常豐富，每一款都小巧精緻像藝術品一樣，可以感受到製作的用心！他們使用100%日本國產麵粉，蔬菜和水果等食材也都是與農家直接簽約採購，對食材十分講究。美味的麵包讓人不禁想一來再來，就如店名一樣想要365日天天光顧！

地址：東京都渋谷区富ケ谷1-2-8

2. 澀谷 – WOODBERRY BAKERY

人氣排隊咖啡店WOODBERRY COFFEE的烘焙咖啡廳，位於澀谷與惠比壽之間。店舖裝潢設計以「街角公園」為主題，以木材與磁磚等天然質感營造出一種溫暖親切的氛圍。

這家咖啡廳主打健康烘焙概念，使用精選有機食材與自家培養的天然酵母製作麵包。酸種麵包經過反覆揉捏並低溫長時間發酵，成品外酥內軟、口感濕潤。另外，還有不含麩質的甜品，以及大量採用有機蔬菜的餐點，都是對身體友善的菜單。

地址：東京都渋谷区東2-18-7

3. 日本橋 – BANK

日本橋以往是金融、證券街，而BANK就是選址於舊銀行建築之中，集合了烘焙坊、餐酒館、咖啡吧、家具與室內設計商店，以及花藝店等多元空間。

店鋪裝潢保留了銀行舊建築的原貌，甚至保留了當時銀行使用的金庫，營造出獨具特色的空間氛圍。

BANK是人氣蛋糕店ease的姊妹店，麵包採用日本國產小麥、義大利進口小麥以及天然酵母製作，透過獨特的高含水量配方，創造出酥脆又Q彈的全新口感。主打的酸種麵包針對日本人的口味調整過酸度，吃起來更加順口。

地址：東京都中央区日本橋兜町6-7

4. 根津 – 根津のパン

位在下町的根津地區，木質調、現代感十足的和風外觀，小小的麵包店只能容納數位客人選購，所以店外總是排著長長人龍在等著進去買麵包。店內乾淨整潔，採用極簡風設計，整齊排列各式麵包。

這裡的麵包使用日本國產小麥，搭配自家製天然酵母，經過長時間發酵後烘焙而成。特別推薦濕潤又Q彈的吐司系列，據說透過大量加水以及長時間發酵，創造出獨特的濕潤口感，麵包控定會一試成主顧。

地址：東京都文京区根津2-19-11

窩日本推薦閱讀：東京必吃蛋糕名店15選推薦！BIEN-ETRE、鎧塚俊彥、Patisserie SATSUKI、還有什麼甜點名店呢?　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

麵包 東京 必吃

窩日本

追蹤

延伸閱讀

亞洲青少棒賽／日本獨掌投手田渕川真朋登板 吉見一起肯定勵志故事

日本廁所衛生紙「折三角形」為了1功用 業者呼籲民眾：別亂折

菜價飆漲！不只蔥油餅...基隆人氣水煎包即起公休 老闆：要去種菜養豬

小七現做「黑糖粉粿剉冰」開賣！化身「CITY TEA 冰菓室」

相關新聞

麵包控不能錯過的4家東京麵包名店！人氣烘焙咖啡廳、舊銀行建築改建特色麵包店，還有.....

精選出4家不可錯過的東京麵包店，收藏好這篇清單，下一趟旅行就把它們排進行程中！

朝聖1：1 獨角獸鋼彈！東京台場超完整懶人包，帶你輕鬆購物、吃美食

【FunTime小編群】台場是日本東京的大型人工島，除了附近有辦公大樓進駐，還有五花八門的商場，建築風格及商品類型不同，有的商場內還有摩天輪、遊樂設施，附近甚至也有連鎖溫泉，是名符其實的副都心區，也是觀光客們的最愛。但是商場實在太多了！究竟有哪些必去呢？讓FunTime小編一次整理給你～除了台場以外，東京也有其他超熱門的逛街區域不能錯過！快收下這篇東京旅遊攻略，跟著小編的腳步一起玩遍東京～

從早到晚都好拍！淺草景點、美食一次享受

【FunTime小編群】淺草身為東京相當具代表性的觀光景點之一，FunTime小編覺得是旅日初學者必去的地方，這裡保存了許多江戶時代的商店，處處充滿日式古早風情，因此深受國內外旅客喜愛～這次FunTime小編就要帶大家走訪東京淺草，整理了清楚又完整的懶人包，大家一起來看看吧！如果你也會到新宿、原宿、銀座逛逛，那麼你可以看東京熱門逛街區域攻略，逛街行程輕鬆一次搞定～

東京池袋這樣玩超輕鬆！新手必收藏的池袋全攻略

【FunTime小編群】池袋與新宿、涉谷合稱為副都心，血拼購物、吃喝玩樂都相當齊全。池袋的交通也十分便利，JR、市地鐵都能搭乘，各種人氣美食也不輸新宿、涉谷，是全方位的購物天堂呢！這次FunTime小編就來推薦幾個好玩景點和好吃的美食吧！你也想一起了解新宿、涉谷的逛街、美食攻略嗎？東京旅遊攻略一次告訴你！

日本跟團值得嗎？「2025東京迪士尼」跟團推薦 台北/高雄直飛迪士尼+東京近郊一趟玩到爽

想去迪士尼但網上攻略超複雜不知道該從哪開始嗎？這篇「東京迪士尼跟團旅遊懶人包」就是為你準備的✨一次玩遍迪士尼樂園or海洋，還能順遊富士山、鎌倉等東京近郊，交通住宿通通不用煩惱，跟團輕鬆玩最讚啦😍不只夢幻又好玩，還能把購物&美食&自然景點一次收集～快跟著AsiaYo一起開啟最聰明的日本跟團旅行吧！🗼🌿

東京獨旅也能超安心！超夯東京膠囊旅館、單人住宿推薦

【FunTime小編群】日本文化與台灣相近，台灣人對於日本的生活並不陌生，因此近日有越來越多一個人到日本旅行的趨勢。不過許多人疑慮，相較於兩個人以上結伴旅行，可以分攤住宿的費用，一人旅行費用總是比較貴？其實不然，因為東京多數地區都是偏小的房型，單人房的選擇比其他地區多出許多。小編這次就來為大家整理幾間CP值超高、小資女孩一個人住也安全的東京單人住宿給大家喔！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。