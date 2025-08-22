朝聖1：1 獨角獸鋼彈！東京台場超完整懶人包，帶你輕鬆購物、吃美食

【FunTime小編群】台場是日本東京的大型人工島，除了附近有辦公大樓進駐，還有五花八門的商場，建築風格及商品類型不同，有的商場內還有摩天輪、遊樂設施，附近甚至也有連鎖溫泉，是名符其實的副都心區，也是觀光客們的最愛。但是商場實在太多了！究竟有哪些必去呢？讓FunTime小編一次整理給你～除了台場以外，東京也有其他超熱門的逛街區域不能錯過！快收下這篇東京旅遊攻略，跟著小編的腳步一起玩遍東京～

台場購物｜DECKS

DECKS。 圖／shutterstock

交通方式：百合海鷗線「御台場海濱公園」站步行約2分鐘。

營業時間：11:00-20:00（週六日營業至21:00）

台場一丁目商店街

台場一丁目商店街。 圖／shutterstock

台場一丁目商店街擁有昭和時期的懷舊復古風，一走進去就能感受到滿滿的日式風情！在這裡可以買到懷舊糖果、童玩、各式公仔紀念品，也有復古電動機台可以玩，是不是超有趣～除了懷舊商店街還有章魚燒博物館，章魚燒可是日本的靈魂美食，章魚燒博物館集結了各名店的章魚燒，讓你自己挑！各式章魚燒周邊商品也超療癒～

樂高樂園 LEGO LAND

樂高樂園 LEGO LAND 圖／kkday

樂高一直是風靡全球的積木玩具，無論是大人小孩都為之瘋狂！Decks商場裡的樂高樂園有別於其他座樂高樂園，是室內的主題樂園，很難想像其中造景、設施都是由樂高打造而成的吧！很適合親子或樂高迷在這待上幾小時哦～

開放時間：每日皆不同，確切營業時間請參考官網。

門票：2,350日圓～3,300日圓（每日皆不同，請參考官網）

台場購物｜DiverCity Tokyo Plaza

1：1 獨角獸鋼彈。 圖／shutterstock

交通方式： 海鷗線至「台場站」步行約6分鐘。

營業時間：平日11:00-20:00、假日10:00-21:00

1：1 獨角獸鋼彈

DiverCity是觀光客到台場必來的地方，也許會忘記這座購物商場的名稱，但門口佇立的這隻1：1巨型鋼彈絕對讓人難忘啊！這隻鋼彈除了站在這已經夠震撼，固定時間還會有變身燈光秀，據說可以看見它從獨角獸模式轉換成毀滅模式，超酷！

小編小提醒：受天候等因素影響，商場保有表演變動的權利。

台場鋼彈燈光變裝秀時間：11:00-17:00（1小時／次）、19:30-21:30（30分鐘／次）

鋼彈東京基地

鋼彈東京基地。 圖／shutterstock

除了六層樓高的巨型鋼彈，鋼彈東京基地位於DiverCity的七樓，空間有600坪這麼大！分為四大區，分別是鋼彈製程展示區、活動展覽區、組裝區及商品區。組裝區很特別，提供給顧客購買後在此直接組裝。最熱門的商品區則販售了2,000多種鋼彈模型，還有讓人最心動的鋼彈基地限定款！（推薦給你：迪士尼住宿大公開！）

營業時間：平日11:00-20:00、假日10:00-21:00

台場購物｜AQUA CITY

AQUA CITY。 圖／shutterstock

交通方式：海鷗線至「台場」站步行約1分鐘。

營業時間：11:00-20:00（週六日營業至21:00）

台場海濱公園彩虹大橋展望台

來到台場，除了1：1巨型鋼彈是必打卡的地標以外，這座自由女神像以及背後的彩虹大橋也是人氣地標，想要一覽美景，小編建議直接到AQUA CITY三樓旁的台場海濱公園彩虹大橋展望台欣賞，不管哪一個時間點看，這片景色的遼闊和美麗都令人驚艷。

小編偷偷說：其實自由女神像只有紐約自由女神的七分之一大喔！

台場周邊景點

豐洲市場

豐洲市場。 圖／IG,aprilyip424

豐洲市場原本是從築地場內市場搬遷而來，整體分為1號館到10號館，空間寬敞明亮，環境乾淨又井然有序。其中，「水產中介買賣場」聚集了大部分的購物與美食餐飲，是饕客們的主要戰場。市場內還設有專業魚市場，雖然作業區與遊客動線分開，但大家可以透過大片玻璃窗近距離欣賞魚市的即時運作，這也是豐洲市場的一大特色。相比築地場外市場，豐洲市場的餐廳多以板前壽司或套餐為主，價格相對偏高，小吃攤則比較少，如果想邊逛邊嚐各種份量小、種類多的美食，築地場外市場會更合適。

交通：百合海鷗線「市場前站」2A出口出站即抵達

營業時間：05:00-15:00（公休日建議至官網查詢，各店家營業時間、公休日不同）

東京豐洲千客萬來

東京豐洲千客萬來 圖／kkday

來到東京想找一個可以好好泡湯放鬆的地方？小編超推「豐洲千客萬來」，這裡分為兩大區：豐洲場外江戶前市場、東京豐洲萬葉俱樂部，豐洲場外江戶前市場總共有三層樓，是個帶有濃濃江戶時代風格的美食街，想吃生魚片、壽司、玉子燒這裡都有。東京豐洲萬葉俱樂部則是有360度的免費展望足湯庭園、大浴場，還有其他需付費的溫泉區及足底按摩，甚至還提供過夜住宿的服務，設施豐富、又有美食可以吃，簡直可以在這裡待上一整天！

交通：搭乘東京地鐵至「豐洲站」，步行約10分鐘。

營業時間：10:00-21:00

台場美食

Bills 台場店

Bills 台場店 圖／kkday

來東京多次的人應該都對這間超人氣的Bills鬆餅不陌生，它在日本、澳洲、韓國都有分店，堪稱鬆餅界的經典代表。來到這裡當然要嚐嚐它們的招牌鬆餅，鬆軟蓬鬆的餅身熱騰騰端上桌，淋上香甜濃郁的蜂蜜醬，再搭配香氣馥郁的香蕉，一入口就能感受到綿密細緻、入口即化的口感，甜而不膩，幸福感瞬間爆棚～

交通：搭乘百合海鷗號至「台場海濱公園」站，步行約2分鐘

營業時間：9:00-22:00（週末8:00開始營業）

