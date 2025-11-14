去台南一定要喝牛肉湯！超好吃必訪店家一次看
【FunTime小編群】到台南旅遊，來一碗牛肉湯絕對是必不可少的，但是牛肉湯店真的超級多，到底要喝哪間呢？FunTime小編台南走透透，喝過超多間牛肉湯，這就幫大家整理了幾間台南牛肉湯的真實評價，看完就可以根據自己的喜好選出最想嘗試的牛肉湯店！
阿村第二代牛肉湯
阿村第二代牛肉湯位於台南保安路，湯底使用牛大骨和蔬果熬製而成，加上現沖牛肉帶出的精華，喝起來清爽甘甜、不油膩，店家調配的甜油膏與薑絲更是點睛之筆，牛肉沾上些許就能帶出本身的鮮甜，如果有敢吃內臟的朋友，推薦再點一份涼拌牛雜，新鮮又爽口，份量也很足，清爽甜口派真的不能錯過～喝完牛肉湯，還能跟著小編整理的台南保安路美食地圖繼續吃下去！
地址：台南市中西區保安路41號
營業時間： 週二 18:00-21:00／週日04:00-12:00（週一公休） 週三至週六 04:00-12:00、18:00-21:00
文章牛肉湯
文章牛肉湯的湯頭偏濃郁、不死鹹，牛肉厚度適中，軟嫩的口感非常好入口，另外有不少人喜歡牛肉湯搭配肉燥飯的組合，雖然小編覺得文章的肉燥飯單吃中規中矩，但是搭配牛肉湯還是平衡的很不錯～文章目前在安平區和東區各有一間店，而且營業時間到很晚，突然想吃牛肉湯當宵夜，選一間離飯店比較近的，隨時出門都OK！
【安平總店】
地址：台南市安平區安平路300號
營業時間：10:30-02:00（週二公休）
【東寧旗艦店】
地址：台南市東區東寧路449號
營業時間：11:30-02:00（週二公休）
六千泓佐牛肉湯
六千泓佐牛肉湯的湯頭光看照片就知道有多濃郁了吧？身為重口人的小編真的很愛，但是建議參考網友的小撇步，一上桌先將牛肉撈出後再慢慢享用，這不僅是道地台南人的牛肉湯吃法，也才不會像小編一樣和軟嫩的牛肉擦肩而過喔～小編凌晨3點多抵達時號碼牌已經發完了，現場還有人在排隊，人潮實在無法忽視，六千泓佐牛肉湯身為台南超人氣排隊名店果然名不虛傳，千萬不要太晚來！
地址：台南市中西區海安路一段63號
營業時間：05:00-11:00（週一至週三公休）
阿財牛肉湯
阿財牛肉湯絕對是安平必吃美食的前三名，在安平有兩間店，總店雖然較舊卻充滿懷舊氣息，而二店則是更適合對環境要求高的朋友。阿財的湯頭油脂含量較高所以會更加濃厚，但是整體還是偏清爽，牛肉切得比較大片，口感特別好，但是小編會更推薦吃二店限定的溫體牛肉鍋，根據肉質、油花有多種選擇，可以一次喝到很多不同的「牛肉湯」！另外建議大家不要在用餐尖峰時段前往，不然要等好久啊～
【安平總店】
地址：台南市安平區古堡街5號
營業時間：12:00-21:00（週三公休）
【安平平豐店】
地址：台南市安平區平豐路277號
營業時間：12:00-22:00（週三公休）
