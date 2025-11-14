快訊

目睹謝侑芯猝死 黃明志獲釋後沉痛發聲：這畫面永遠留在我腦海中

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

去台南一定要喝牛肉湯！超好吃必訪店家一次看

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
圖／FunTime小編群
圖／FunTime小編群

【FunTime小編群】到台南旅遊，來一碗牛肉湯絕對是必不可少的，但是牛肉湯店真的超級多，到底要喝哪間呢？FunTime小編台南走透透，喝過超多間牛肉湯，這就幫大家整理了幾間台南牛肉湯的真實評價，看完就可以根據自己的喜好選出最想嘗試的牛肉湯店！

阿村第二代牛肉湯

阿村第二代牛肉湯。 圖／Enn
阿村第二代牛肉湯。 圖／Enn

阿村第二代牛肉湯位於台南保安路，湯底使用牛大骨和蔬果熬製而成，加上現沖牛肉帶出的精華，喝起來清爽甘甜、不油膩，店家調配的甜油膏與薑絲更是點睛之筆，牛肉沾上些許就能帶出本身的鮮甜，如果有敢吃內臟的朋友，推薦再點一份涼拌牛雜，新鮮又爽口，份量也很足，清爽甜口派真的不能錯過～喝完牛肉湯，還能跟著小編整理的台南保安路美食地圖繼續吃下去！

地址：台南市中西區保安路41號

營業時間： 週二 18:00-21:00／週日04:00-12:00（週一公休） 週三至週六 04:00-12:00、18:00-21:00

文章牛肉湯

文章牛肉湯。 圖／FunTime小編群
文章牛肉湯。 圖／FunTime小編群

文章牛肉湯的湯頭偏濃郁、不死鹹，牛肉厚度適中，軟嫩的口感非常好入口，另外有不少人喜歡牛肉湯搭配肉燥飯的組合，雖然小編覺得文章的肉燥飯單吃中規中矩，但是搭配牛肉湯還是平衡的很不錯～文章目前在安平區和東區各有一間店，而且營業時間到很晚，突然想吃牛肉湯當宵夜，選一間離飯店比較近的，隨時出門都OK！

【安平總店】

地址：台南市安平區安平路300號

營業時間：10:30-02:00（週二公休）

【東寧旗艦店】

地址：台南市東區東寧路449號

營業時間：11:30-02:00（週二公休）

六千泓佐牛肉湯

六千泓佐牛肉湯。 圖／Enn
六千泓佐牛肉湯。 圖／Enn

六千泓佐牛肉湯的湯頭光看照片就知道有多濃郁了吧？身為重口人的小編真的很愛，但是建議參考網友的小撇步，一上桌先將牛肉撈出後再慢慢享用，這不僅是道地台南人的牛肉湯吃法，也才不會像小編一樣和軟嫩的牛肉擦肩而過喔～小編凌晨3點多抵達時號碼牌已經發完了，現場還有人在排隊，人潮實在無法忽視，六千泓佐牛肉湯身為台南超人氣排隊名店果然名不虛傳，千萬不要太晚來！

地址：台南市中西區海安路一段63號

營業時間：05:00-11:00（週一至週三公休）

阿財牛肉湯

阿財牛肉湯。 圖／FunTime小編群
阿財牛肉湯。 圖／FunTime小編群

阿財牛肉湯絕對是安平必吃美食的前三名，在安平有兩間店，總店雖然較舊卻充滿懷舊氣息，而二店則是更適合對環境要求高的朋友。阿財的湯頭油脂含量較高所以會更加濃厚，但是整體還是偏清爽，牛肉切得比較大片，口感特別好，但是小編會更推薦吃二店限定的溫體牛肉鍋，根據肉質、油花有多種選擇，可以一次喝到很多不同的「牛肉湯」！另外建議大家不要在用餐尖峰時段前往，不然要等好久啊～

【安平總店】

地址：台南市安平區古堡街5號

營業時間：12:00-21:00（週三公休）

【安平平豐店】

地址：台南市安平區平豐路277號

營業時間：12:00-22:00（週三公休）

延伸閱讀>>【台南牛肉湯】牛肉湯選哪家？這家值得去嗎？小編老實告訴你！

想知道更多實用台南旅遊攻略，請看「台南旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

牛肉 美食地圖 台南旅遊

FunTime旅遊比價

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

被台南物價驚呆！新疆妹爽嗑牛肉湯、肉燥飯 1舉動意外掀網議論

五星級「港點+府城美食」吃到飽！台南晶英「府城茶樓自助饗宴」 爽嗑「經典港點車、現切燒臘、現燙牛肉湯」免千元

考題「趴軌道聽火車是否到達」台鐵小編急留言：拜託千萬不要

在地老饕才知道的平民美食！ 「60元的牛雜湯」竟然藏身在高雄市區 必點泡菜牛肉&牛筋、牛肉湯

相關新聞

九重葛季節粉紅炸裂！全新景點「台南藏九花園」入園資訊、交通指南1次整理

台南官田近期悄悄竄出一座全新的賞花秘境——「藏九花園」，日前已於於 11 月 1 日正式開幕。花園佇立於台一線旁，被成片稻田包圍，彷彿藏身在大地之間的小島。正逢九重葛盛放季節，桃紅、粉白交織成牆，讓這座低調花園瞬間成為社群上最受矚目的拍照新地標。由於園區沒有門牌，旅客只需在導航輸入「藏九花園」即可順利抵達，入園採酌收每人 100 元清潔費，可全額折抵園內消費，許多旅客會直接兌換九重葛盆栽帶回家，園區不提供飲品及餐點。

去台南一定要喝牛肉湯！超好吃必訪店家一次看

【FunTime小編群】到台南旅遊，來一碗牛肉湯絕對是必不可少的，但是牛肉湯店真的超級多，到底要喝哪間呢？FunTime小編台南走透透，喝過超多間牛肉湯，這就幫大家整理了幾間台南牛肉湯的真實評價，看完就可以根據自己的喜好選出最想嘗試的牛肉湯店！

低碳旅遊探索木都城市風光　入住質感老屋品味舊時光

喜歡旅行、美食、電影、音樂、藝術、攝影的瑪格，自2011年開始，因為工作結識許多嘉義飯店人，甚至成為至交好友，她所分享的文章多數記錄自己與嘉義在地朋友吃喝玩樂的日常，與嘉義的緣分越來越深。這回，瑪格以步行、單車與電動巴士，帶領我們以低碳方式慢遊美麗桃城。

台南的慢旅風景！ 蓮香藝遊　從田園到漁村、從潮間帶到餐桌

台南不只是古城，也是農村與海口交織的城市。從白河的蓮花池畔、善化的埤塘水圳，到北門的海風蚵架，不同樣貌的村落共譜出台南最真實的日常。這趟「蓮香藝遊．田園到漁村」的行程，讓人從土地出發，看見農村再生後的新生命，也重新理解「生活」的多種模樣。

台南甜點控集合！「曲奇」裝到滿只要$399，最多可挑30種口味

走進「栗卡朵洋菓子坊」安平店，空氣中飄散著溫柔奶香，每一款甜點都像是一張通往不同城市的票，充滿探索與驚喜。近期更推出「旅行手提盒 $399 任你裝」的限定活動，現場還能免費試吃多款口味，讓選擇困難症也能安心慢慢挑。從蛋糕片、曲奇、米果到迷你豆塔，超過30種品項都能放進盒子裡，單片最高可達60元，裝好裝滿只要$399，真的直接把甜點控的心抓到不行！

台南不只有傳統小吃！這幾間「台南早午餐」美味豐盛又有特色

【FunTime小編群】說到台南，第一個想到的就是琳瑯滿目的在地小吃，在台南旅遊全攻略就可以蒐集到超多張美食地圖，但其實除了小吃，還有許多美味又豐盛的台南早午餐等你挖掘！每一家都有其獨特的風格，無論是文青老屋風、美式或日式都有！今天小編要推薦幾間超人氣台南早午餐，快來筆記筆記！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。