帶著毛孩一起住！嘉義超加分的「寵物友善住宿」清單
【FunTime小編群】家中有毛孩的奴才們，每次出門旅遊都在煩惱家中毛孩要怎麼辦，要請誰幫忙照顧嗎？越來越多住宿業者聽到你們的心聲啦～這次小編整理了幾間嘉義寵物友善住宿給你們，快帶上家中寵物寶貝一起出遊吧！
日出行旅
＃寵物可進房陪睡＃免收寵物入住費
日出行旅位於嘉義火車站約3分鐘的車程，距離文化路觀光夜市也只需約5分鐘的車程。日出行旅最吸引人的地方就是可以讓寵物進房陪睡，雖然沒有提供寵物備品，但毛孩入住是不用收費的喔～另外，入住就會提供附近早餐店的$75折價券，住宿一晚只要$800起/人，真的是CP值超高的啦～
攜帶寵物規範：攜帶寵物需酌收$1,000押金，退房時確認房內或飯店設施無毀損，押金則全額歸還
訂房網評價：8.5/10(agoda)
地址：嘉義市西區仁愛路347號2樓之2
嘉義觀止飯店
＃3F寵物專屬樓層＃免動手的寵物友善燒肉店
嘉義觀止飯店是嘉義唯一有專屬於毛孩樓層的寵物友善飯店，不用太擔心會影響到其他房客，房內也有提供寵物專屬的小床、玩具、碗盤、零食等用品。此外，嘉義觀止飯店最具特色的就是他們的燒肉，有專業的桌邊服務，全程不用自己動手，且這裡也是寵物友善餐廳唷～入住或是至餐廳用餐皆須注意，出了房門後，寵物們都須置於寵物包或是推車裡唷！
攜帶寵物規範：
1.「觀止寵物房」依房型加價$550/隻，第2隻加價$500/隻
2.寵物大小限制15公斤以下之中小型犬／貓
3.毛孩僅能進入指定樓層（1F～B3和3F）
訂房網評價：8.6/10(agoda)
地址：嘉義市西區中興路467號
天成文旅－繪日之丘
＃房型超大的寵物友善房＃提供安全牽繩、狗骨頭玩具等用品
天成文旅－繪日之丘是間主打親子友善的飯店，不過因應民眾的需求，這幾年提供了寵物友善的服務。輕逸雅緻客房為這裡的寵物友善房，只要入住，店家就會提供安全牽繩、專用餐碗、外出清潔拾便袋、狗骨頭玩具等多項寵物用品，是不是很貼心呀～除此之外，天成文旅－繪日之丘也有多項兒童設施，像是兒童超跑俱樂部、手足球檯、飛鏢機等，不管是家中的孩子還是毛孩們都能在這裡盡情地享受！
攜帶寵物規範：每房只能攜帶一隻10KG以下的中型犬
訂房網評價：8.7/10(agoda)
地址：嘉義市東區大雅路一段888號
新悦花園酒店
＃寵物室24小時監看系統＃飯店園區內遊樂園
新悦花園酒店是間嘉義有名的親子飯店，除了有豐富的親子設施，像是旋轉木馬、小火車、足球場等之外，新悦花園酒店更是一間寵物友善的飯店。這裡提供毛孩們專屬的磨鼻子寵物旅館，入住就提供尿布墊、飲食碗等寵物備品，也有提供24小時監看系統，飼主們更是可在房內電視的02台隨時查看寵物現況！此外，飼主們需要注意，寵物進入1F大廳時，要記得置放於推車或寵物包內，戶外空間也需繫上牽繩唷～
攜帶寵物規範：
1.磨鼻子寵物旅館$800/晚
2.寵物大小限制在30KG以下、95CM以下，不接待6個月以下的幼犬／幼貓
3.寵物不可攜客房區、3F室內遊戲室、1F戶外（足球場除外）
訂房網評價：9.0/10(agoda)
地址：嘉義市東區後湖里保順路69號
嘉楠風華酒店
＃空間超大的獨立寵物室＃兩層樓高親子遊戲室
嘉楠風華酒店位於嘉義火車站約5分鐘的車程，這間飯店最具特色的就是他們兩層樓高的親子遊戲室、頂樓夜景／夕陽玻璃屋酒吧，還有提供毛孩們休息的獨立寵物室。獨立寵物室的大小足夠讓兩隻中型犬一起住一間，就像是毛孩們的小小總統套房。除此之外，飯店設施還有橋牌室、健身房、KTV等，不管是大人還是小孩來這裡定是一大享受啦～
攜帶寵物規範：
1.寵物房$500/晚，每間房最多可入住兩隻，第二隻加$200/晚
2.無住宿僅寄放者收$300，限寄放三小時（飼主需自備飼料）
3.寵物大小建議30KG以下、95CM以下
訂房網評價：8.6/10(agoda)
地址：嘉義市西區四維路232號
