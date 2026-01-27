快訊

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」韓媒曝美2周前曾警告

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

又到了最浪漫的季節！東京賞櫻可以去「這些地方」玩

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
隅田公園。 圖／adobe stock
隅田公園。 圖／adobe stock

【FunTime小編群】令人心動的櫻花季又要來啦！到日本賞櫻是最令人嚮往的，無論是景色還是氛圍都超級夢幻，日本櫻花滿開的時間大多都在3月下旬至4月上旬，而說到日本賞櫻怎麼可以錯過東京呢！接下來就幫大家介紹幾個東京賞櫻景點，趕快筆記起來～

新宿御苑

新宿御苑。 圖／adobe stock
新宿御苑。 圖／adobe stock

說到東京櫻花，新宿御苑絕對是必去不可的賞櫻景點！占地廣大，橫跨新宿、澀谷兩個東京超熱鬧的區域，擁有日式、法式、英式三種風格庭園，種植了包含70幾個品種、將近1,500棵的櫻花樹，讓這裡的櫻花顏色更加有層次，也因為各品種開花時間會有些微差異，讓新宿御苑的櫻花期將近一個多月之久。公園內有大草坪、湖、林蔭道、涼亭、兒童遊樂區等等，超適合在這裡悠閒度過一整個下午～

地址：東京都新宿區内藤町11

交通：搭乘地鐵丸之內線至「新宿御苑前」站1號出口，步行約5分鐘

開放時間：每月開放時間不同，建議至官網查詢

票價：成人500日圓、高中生以上及65歲以上250日圓、國中生免費

目黑川

目黑川。 圖／adobe stock
目黑川。 圖／adobe stock

目黑川兩側種植了800多棵櫻花樹，河畔儼然成為櫻花步道，超夢幻、超浪漫！且這個區域入夜後會點燈，映照著黑夜、櫻花及河川，更添詩意。比起白日，小編更推薦亮燈後的目黑川，趁機會一起和另一半、朋友或家人來這邊散散步，錯過就太可惜了><

地址：東京都目黑區中目黑2丁目附近

交通：搭乘JR山手線「目黑」站西口，步行約8分鐘

開放時間：24小時開放

六義園

六義園。 圖／adobe stock
六義園。 圖／adobe stock

六義園也是東京熱門賞櫻景點之一，其中最聞名的就是壯觀優雅的枝垂櫻，六義園內共有兩棵，分別在正門和園區深處，兩棵枝垂櫻各有各的姿態，很推薦兩個都去看看！晚上點燈後，枝垂櫻會更顯孤傲清冷，早晚完全是不同的氛圍。除了櫻花外，庭園還有超大的湖，很推薦大家到湖畔走走，超舒服～

地址：東京都文京區本駒入6-16-3

交通：搭乘JR山手線「駒込」站2號出口，步行約5分鐘

開放時間：09:00-17:00（夜櫻期間到21:00，最後入園20:30）

門票：成人300日圓、國中生以下免費

上野恩賜公園

上野恩賜公園。 圖／adobe stock
上野恩賜公園。 圖／adobe stock

上野恩賜公園已經有400多年歷史，曾屬日本皇室所有，整個公園超級大，擁有東京國立博物館、國立西洋美術館、東京都美術館、上野動物園、上野東照宮、不忍池等等，賞櫻、散步之餘，也可以來逛逛這些打卡地點。不忍池除了夏天賞荷最為有名之外，春天周圍也會開滿櫻花，可以坐在池畔長椅欣賞，或是選擇搭乘天鵝船賞櫻，不管從哪個角度看都超漂亮～

地址：東京都台東區上野公園5-20

交通：搭乘JR山手線「上野」站公園口，出站即抵達

開放時間：05:00-23:00地址：東京都台東區上野公園5-20

交通：搭乘JR山手線「上野」站公園口，出站即抵達

開放時間：05:00-23:00

井之頭公園

井之頭公園。 圖／adobe stock
井之頭公園。 圖／adobe stock

井之頭公園位於吉祥寺附近，環境優美，甚至是日本人連續五年票選最理想的居住區域。井之頭公園有小型動物園、水生物園、運動場、美術館、井之頭池等，春天池畔旁櫻花盛開的樣子真的又夢幻又療癒，想在池中間划船的話有手划船、腳划船、天鵝船三種選項。不過在日本有傳說在井之頭池划船的戀人會受弁財天忌妒而分手，但若是在划船前到弁財天神社參拜的話就可以受到保佑，安心去划船喔！

地址：東京都武蔵野市御殿山1−18−31

交通：搭乘JR中央線至「吉祥寺」站西口，步行約8分鐘

開放時間：24小時開放

延伸閱讀>>東京櫻花季開跑！東京賞櫻攻略＆景點總整理

想知道更多實用東京旅遊攻略，請看「東京旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京 公園 賞櫻

FunTime旅遊比價

追蹤

延伸閱讀

免飛京都！「台版琉璃光院」在雲林 24日搶先開放遊客賞櫻

《日租家庭》租個金髮老爸回家 布蘭登費雪：「樣板白人」在東京超吃香

先生上班囉！麋先生小B愛睡過頭 被團員丟包 穿驚人睡衣狂奔模樣曝光

東京街頭驚傳有炸彈！伊藤沙莉、坂東龍汰涉險跑遍大街小巷尋彈

相關新聞

又到了最浪漫的季節！東京賞櫻可以去「這些地方」玩

【FunTime小編群】令人心動的櫻花季又要來啦！到日本賞櫻是最令人嚮往的，無論是景色還是氛圍都超級夢幻，日本櫻花滿開的時間大多都在3月下旬至4月上旬，而說到日本賞櫻怎麼可以錯過東京呢！接下來就幫大家介紹幾個東京賞櫻景點，趕快筆記起來～

銀座男士時尚購物指南：銀座MOTOKI的日常穿搭哲學

在傳統氛圍與現代時空交融的銀座，隱藏著一間擁有百年歷史的男士服飾店——銀座MOTOKI。從自家設計的日本製原創系列、洗鍊的高爾夫服飾穿搭，到富有格調的義大利選品。銀座MOTOKI長年陪伴不同世代的男性，走過生活的每一個日常時刻。

寶可夢迷快衝！「PokéPark KANTO」2月開幕，全新主題樂園設施、餐飲與票價整理1次看

日本旅遊再添話題新景點，全新戶外主題樂園 PokéPark KANTO 近日釋出最新資訊，官方首度曝光園區內的遊樂設施與主題餐飲規劃。結合角色互動、沉浸式體驗與限定美食，預計將成為 2026 年日本旅遊的熱門朝聖地。

前往台場東京Joypolis！適合親子同樂的東京「室內遊樂景點」首選

正在尋找適合全家大小同樂的東京景點嗎？位於台場的「東京Joypolis」是一座設施豐富、不論大人小孩都能玩得盡興的大型室內遊樂場。交通便利、行程好安排，就算遇到下雨或炎熱天氣也完全不受影響！

情人節就來這！ 「東京晴空塔」草莓巧克力甜蜜市集約會開跑

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】迎接情人節到來，位於東京地標晴空塔所在的晴空城商圈，即將展開期間限定的情人節主題甜點市集「STRAWBERRY AND CHOCOLATE TOKYO Solamachi

2026日本旅遊一馬當先！東京不可錯過的「馬年主題活動3選」

2026日本旅行依舊精彩！為迎接新一年馬年登場，不妨把馬元素融入行程，走訪特色神社、觀賞淺草流鏑馬，或前往東京大井競馬場欣賞華麗點燈，感受滿滿馬元素的旅遊樂趣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。