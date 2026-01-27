又到了最浪漫的季節！東京賞櫻可以去「這些地方」玩

【FunTime小編群】令人心動的櫻花季又要來啦！到日本賞櫻是最令人嚮往的，無論是景色還是氛圍都超級夢幻，日本櫻花滿開的時間大多都在3月下旬至4月上旬，而說到日本賞櫻怎麼可以錯過東京呢！接下來就幫大家介紹幾個東京賞櫻景點，趕快筆記起來～

新宿御苑

新宿御苑。 圖／adobe stock

說到東京櫻花，新宿御苑絕對是必去不可的賞櫻景點！占地廣大，橫跨新宿、澀谷兩個東京超熱鬧的區域，擁有日式、法式、英式三種風格庭園，種植了包含70幾個品種、將近1,500棵的櫻花樹，讓這裡的櫻花顏色更加有層次，也因為各品種開花時間會有些微差異，讓新宿御苑的櫻花期將近一個多月之久。公園內有大草坪、湖、林蔭道、涼亭、兒童遊樂區等等，超適合在這裡悠閒度過一整個下午～

地址：東京都新宿區内藤町11

交通：搭乘地鐵丸之內線至「新宿御苑前」站1號出口，步行約5分鐘

開放時間：每月開放時間不同，建議至官網查詢

票價：成人500日圓、高中生以上及65歲以上250日圓、國中生免費

目黑川

目黑川。 圖／adobe stock

目黑川兩側種植了800多棵櫻花樹，河畔儼然成為櫻花步道，超夢幻、超浪漫！且這個區域入夜後會點燈，映照著黑夜、櫻花及河川，更添詩意。比起白日，小編更推薦亮燈後的目黑川，趁機會一起和另一半、朋友或家人來這邊散散步，錯過就太可惜了><

地址：東京都目黑區中目黑2丁目附近

交通：搭乘JR山手線「目黑」站西口，步行約8分鐘

開放時間：24小時開放

六義園

六義園。 圖／adobe stock

六義園也是東京熱門賞櫻景點之一，其中最聞名的就是壯觀優雅的枝垂櫻，六義園內共有兩棵，分別在正門和園區深處，兩棵枝垂櫻各有各的姿態，很推薦兩個都去看看！晚上點燈後，枝垂櫻會更顯孤傲清冷，早晚完全是不同的氛圍。除了櫻花外，庭園還有超大的湖，很推薦大家到湖畔走走，超舒服～

地址：東京都文京區本駒入6-16-3

交通：搭乘JR山手線「駒込」站2號出口，步行約5分鐘

開放時間：09:00-17:00（夜櫻期間到21:00，最後入園20:30）

門票：成人300日圓、國中生以下免費

上野恩賜公園

上野恩賜公園。 圖／adobe stock

上野恩賜公園已經有400多年歷史，曾屬日本皇室所有，整個公園超級大，擁有東京國立博物館、國立西洋美術館、東京都美術館、上野動物園、上野東照宮、不忍池等等，賞櫻、散步之餘，也可以來逛逛這些打卡地點。不忍池除了夏天賞荷最為有名之外，春天周圍也會開滿櫻花，可以坐在池畔長椅欣賞，或是選擇搭乘天鵝船賞櫻，不管從哪個角度看都超漂亮～

地址：東京都台東區上野公園5-20

交通：搭乘JR山手線「上野」站公園口，出站即抵達

開放時間：05:00-23:00

井之頭公園

井之頭公園。 圖／adobe stock

井之頭公園位於吉祥寺附近，環境優美，甚至是日本人連續五年票選最理想的居住區域。井之頭公園有小型動物園、水生物園、運動場、美術館、井之頭池等，春天池畔旁櫻花盛開的樣子真的又夢幻又療癒，想在池中間划船的話有手划船、腳划船、天鵝船三種選項。不過在日本有傳說在井之頭池划船的戀人會受弁財天忌妒而分手，但若是在划船前到弁財天神社參拜的話就可以受到保佑，安心去划船喔！

地址：東京都武蔵野市御殿山1−18−31

交通：搭乘JR中央線至「吉祥寺」站西口，步行約8分鐘

開放時間：24小時開放

