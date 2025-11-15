精選超夯宜蘭包棟民宿推薦！ 包棟民宿必備的麻將、烤肉、KTV統統有

【FunTime小編群】宜蘭美食多、好山好水好風景，一直是許多遊客的觀光首選，今天小編精選了幾間宜蘭包棟民宿，無論是三五好友想要開趴狂歡、家族人數眾多想要一同出遊，都非常適合來宜蘭包棟！重點是不怕別人吵，也不怕吵到人～超棒的！

宜蘭包棟民宿｜快速導覽

想和好友來宜蘭狂歡，但又不想吵到別人的話，宜蘭包棟民宿就是超棒的選擇！這次幫大家整理了三大熱門地區：

地點位於宜蘭市區和羅東中間的五結鄉，適合當作宜蘭旅遊的中繼站；想要享受田園風光，感受悠閒自在氛圍的話，可以選擇住在冬山鄉；還有美食超多的羅東鎮，必逛的羅東夜市就在這！

宜蘭包棟民宿｜五結鄉

五結鄉位在宜蘭市區與羅東之間，這裡的景點包含冬山河親水公園、傳藝中心和中興文創園區等必訪景點，非常適合當作來宜蘭旅遊的中繼站。

比薩斜塔民宿

#房間附設泳池 #超酷創意主題房型

比薩斜塔民宿6個人就可以包棟！一共兩間雙人房、一間四人房，房間都是創意主題房型，設計得很有美感呢～其中一間雙人房附有浴缸，最厲害的是四人房有附陽台泳池，對！就是泳池！不僅是小朋友的最愛，因為泳池很大，大人也能夠一起玩喔！比薩斜塔民宿也有麻將桌、廚房可以使用，但要特別注意的是不可攜帶寵物、也沒有提供加人加床服務唷～

小編偷偷說：距離冬山河親水公園、宜蘭傳統藝術中心都很近喔！

訂房網評價：9.1/10(agoda)

地址：宜蘭縣五結鄉公園三路111之7號

米蘭穀堡

#歐洲主題街景 #設施豐富 #24小時飲料吧

米蘭穀堡以歐洲街景為主題，一共有九棟建築（大概可以住100人），且每一棟都設計得很有巧思兼具浪漫美感，不過只要12人就可以在米蘭穀堡包下一棟啦！不能攜帶寵物、無加床服務，但可加價加人哦～除此之外還有糖果屋（糖果、咖啡茶點全天供應）、兒童遊戲室、桌遊、麻將桌、飛鏢機、戲水池、烤肉區（可代訂！），且每一棟都有獨立的廚房跟公共空間，真的彷彿住在城堡裡啊！這個宜蘭包棟民宿真的太奢華啦～

小編偷偷說：入住的每位房客皆有早餐，而且每棟都有電梯，距離立傳統藝術中心、羅東夜市約4.5公里。超方便的啦！

訂房網評價：8.6/10(agoda)

地址：宜蘭縣五結鄉大吉五路309巷76弄7號

宜蘭包棟民宿｜冬山鄉

宜蘭冬山鄉是放慢步調、享受田園景觀的好地方。如果來宜蘭旅遊住在冬山鄉的話，很推薦大家到斑比山丘餵小鹿，或是到梅花湖騎腳踏車、踩天鵝船，悠閒自在的氛圍，真的很適合來這裡放鬆一下～

三度居

#麻將 #烤肉設備 #歡唱KTV

三度居位於冬山鄉，鄰近冬山河及冬山火車站，距離羅東夜市也只需10分鐘左右車程。提供8~18人包棟，若是人數超過的話，最多可容納24人！三度居空間寬敞、採光明亮，周圍皆是宜蘭翠綠的稻田風光，讓人愜意放鬆。設備的部分有提供麻將用具、烤肉設備、KTV和戶外戲水池，而且還有溜滑梯設施，超級親子友善，非常適合家族包棟歡聚！民宿雖然沒有專屬停車場，但旁邊的路非常方便停車，這部分可以不用擔心呦～

小編偷偷說：民宿一樓有提供孝親房，超級貼心～

訂房網評價：9.6/10(agoda)

地址：宜蘭縣冬山鄉寶德路410號

日光綠築

#舒適採光 #熱水按摩池 #家庭劇院

日光綠築位於冬山鄉，距離傳統藝術中心、羅東夜市約10~15分路程。分為A、F、T、H、I五館，包棟人數最低為A館8人、F館12人、T館12人、H館18人、I館6人，完全是非常容易揪齊的包棟門檻啊！若是人數超過也可以加床，A館也有開放攜帶寵物喔。日光綠築全館有非常多落地玻璃，採光舒適明亮、建築也非常有設計感並融合了綠建築。每間房都有超大投螢幕可以看電影、也有APPLE TV可借，另外還配有露天陽台、熱水按摩池，非常適合來到這兒洗滌日常的疲憊喔！

小編偷偷說：日光綠築也有自己的餐飲品牌，餐點都十分精緻，若是到這邊可以品嚐看看唷～

訂房網評價：9.1/10(agoda)

地址：宜蘭縣冬山鄉寶福路386號

宜蘭包棟民宿｜羅東鎮

羅東鎮是熱鬧中又帶點慢步調的地區，這裡除了有大家熟知的羅東夜市之外，還有羅東林業文化園區、羅東運動公園等必訪景點，玩宜蘭不仿就來羅東住上一晚，享受熱鬧又帶點慢步調的羅東吧！

Young Stay 好漾民宿

#北歐簡約風 #寵物友善 #親子友善

Young Stay好漾民宿位於田間，建築走北歐簡約風，由民宿主人的女兒親自設計，民宿裏頭非常愜意舒適，也讓入住的旅人有一股安心感。Young Stay好漾民宿設有戶外拼圖區、戲水區、兒童遊戲區，包棟人數為6~14人。除了適合親子入住，還有寵物友善，可以攜帶寵物入住喔！

小編偷偷說：位於羅東的好漾民宿距離各大景點都只要十分鐘以內的路程喔！

訂房網評價：9.1/10(agoda)

地址：宜蘭縣羅東鎮復興路二段307巷83號

