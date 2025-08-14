來喫茶店享受懷舊情懷吧！東京復古風咖啡廳4選

經歷時代變遷，喫茶店已慢慢被現代化的咖啡廳取代，但那些保留昭和時代裝潢的老店，因其獨特的懷舊氛圍，反而吸引了不少追求復古美感的年輕人前來拍照打卡。以下就來介紹4家東京復古風咖啡廳，讓大家體驗一下這個獨特的咖啡廳文化！

1. デンキヤホール (denkiya hall)

位於東京淺草的千束通商店街，有一家創業超過120年的老字號喫茶店——「デンキヤホール」。店名來自日文的「電機屋」與「Hall」的組合，因為這裡最初在明治末期是經營電機修理的，後來才轉型為喫茶店。

走進店內，仍能看到多張經典的遊戲機桌，每一張的遊戲都不同。雖然有些機器因年代久遠已無法操作，但那些色彩鮮豔的按鈕和懷舊機台仍讓人彷彿回到昭和時代。

他們家的招牌是「蛋包炒麵」，以蛋皮包裹著香濃的日式醬汁炒麵，是滿滿日本家庭風味的古早味料理，帶來懷念的滋味。

地址：東京都台東区浅草4-20-3

2. カフェーパウリスタ (Cafe Paulista)

在1911年於銀座開業的Cafe Paulista，據說是日本最古老的咖啡店！雖然在1970年搬遷過，但也已經超過50年，店內裝潢有著懷舊氛圍，連日本文豪芥川龍之介與詩人高村光太郎等人也曾是這裡的常客。

他們提供從世界各地直接進口高品質的咖啡豆，並自行販售與烘焙。其中最受歡迎的是「森之咖啡」，選用不使用農藥與化學肥料栽培的完熟咖啡豆，香氣濃郁並帶有甘醇的甜味與厚實的口感。

除了咖啡，店內還供應多款蛋糕與輕食、甜點，無論是來用餐或是下午茶小憩都非常合適。

地址：東京都中央区銀座8-9 長崎センタービル1F

3. 茶亭 羽當

位於澀谷的「茶亭 羽當」有著復古優雅的氛圍，與澀谷一帶充滿年輕與潮流氣息的街頭形成強烈對比。這家喫茶店非常受歡迎，從早上開店就常常大排長龍。因為藍瓶咖啡創辦人James Freeman 曾公開表示這是他最喜歡的日本咖啡館之一，所以吸引不少咖啡迷專程前來朝聖。

走進店內，映入眼簾的是深棕色木質裝潢打造的空間，寬敞的吧台後方整齊擺放著各式咖啡杯，懷舊氣息濃厚卻不失雅致。

招牌「羽當原創混合咖啡」苦味與酸味平衡得恰到好處，搭配自家製的戚風蛋糕，柔軟濕潤的口感再來喝一口咖啡，是令人想再三回味的組合。

地址：東京都渋谷区渋谷1-15-19 二葉ビル2F

4. さぼうる (sabouru)

位在充滿文化氣息的古書街神保町，店舖裝潢十分特別，就像一家山中小木屋一樣，深色的木柱與家具，加上各種帶來民族色彩的裝飾，帶來一種奇妙又懷舊的氛圍。據說這些擺設大多是來自顧客送來的紀念品或伴手禮，由歷代顧客共同慢慢打造出現在的空間。

這裡最人氣是冰淇淋蘇打，而且提供7種顏色選擇！現在很多咖啡廳也有推出不同顏色的冰淇淋蘇打，但這裡可是販賣了幾十年的招牌商品。他們使用冰店特製的冰來製作，不容易融化，所以喝到最後一口時味道也不會被稀釋，能一直保持好喝的狀態，所以來到這家店一定要試試！

地址：東京都千代田区神田神保町1-11

