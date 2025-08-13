寶可夢主題設施『PokéPark KANTO』2026春季隆重開幕！寶可夢迷快筆記

快訊

寶可夢迷快筆記！全球首座常設型寶可夢主題設施 「PokéPark KANTO」 即將於 2026年春季在日本東京近郊的「讀賣樂園」盛大開幕。

園區位於東京都內車程約40分鐘，占地約2.6公頃，官方也宣布將於 2025年秋季陸續開始售票，想搶先體驗的粉絲記得設好鬧鐘！

PokéPark KANTO 是一座讓訓練家們沉浸於寶可夢世界觀的主題園區，園內超過600隻寶可夢棲息於「森林」與「城市」之中，彷彿置身遊戲與動畫的世界，開啟一場真實的冒險旅程。

在這片綠意盎然、充滿生命力的「寶可夢森林」中，長約500公尺的步道蜿蜒穿梭於起伏的山徑、草叢與隧道之間，構成一座景致多變的自然棲地。

來自關都地區的寶可夢們自在生活於其中，有的在林間探索，有的彼此對戰，有的則開心地分享新鮮採集的樹果。

這裡的生態豐富且充滿驚喜──有些寶可夢體型龐大，需抬頭仰望才能一窺全貌；也有些寶可夢悄悄隱身在土壤或植被間，等待細心的訓練家們發現牠們的蹤影。

走入森林，不妨放慢腳步、睜大雙眼，也許你會在某個轉角，遇見那隻讓你心動的寶可夢。

在充滿活力的「城市：草紗鎮」，來自世界各地的訓練家與寶可夢齊聚一堂，展開全新的邂逅與冒險。

鎮上設有寶可夢中心、友好商店、道館及熱鬧的訓練家市集，還有迎賓儀式與遊行活動輪番上演，讓人彷彿置身遊戲世界。西獅海壬噴水池矗立於城市中央，迎接每位來訪者，一起感受這座城市的夢幻魅力。

PokéPark KANTO 預計將從2025年秋季起開始販售門票，想搶第一波體驗的粉絲，務必關注官方網站的最新消息！2026年春季，一起前往屬於訓練家的夢幻世界，開啟全新的冒險篇章吧！

官網：https://www.pokepark-kanto.co.jp/teaser/zh_TW/

