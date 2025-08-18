東京池袋這樣玩超輕鬆！新手必收藏的池袋全攻略

【FunTime小編群】池袋與新宿、涉谷合稱為副都心，血拼購物、吃喝玩樂都相當齊全。池袋的交通也十分便利，JR、市地鐵都能搭乘，各種人氣美食也不輸新宿、涉谷，是全方位的購物天堂呢！這次FunTime小編就來推薦幾個好玩景點和好吃的美食吧！你也想一起了解新宿、涉谷的逛街、美食攻略嗎？東京旅遊攻略一次告訴你！

池袋介紹

池袋介紹。 圖／shutterstock

池袋是個吃喝玩樂樣樣俱全的購物寶地，車站附近有西武百貨、PARCO和車站前ISP地下街，喜歡逛電器的朋友來這裡準沒錯！往左手邊就有BIG CAMERA和山田電機(YAMADA LABI)，另外還有ZARA、UNIQLO、GU、ABC MART等商店，藥妝店更是讓人逛到腳軟，光熟知的松本清就好多間分店，還可以在SUNSHINE CITY選購嬰兒商品，更棒的是，還有24小時的西友超市，宵夜也沒問題啦！而且住池袋超便宜又舒適，住到賺到！

池袋景點推薦

陽光城市水族館

陽光城市水族館。 圖／shutterstock

位在大樓頂樓的陽光城市水族館，是池袋景點有名的人氣景點，水族館規模不大，但仍舊可以感受到室內水族館所沒有的開放娛樂感，有海獅、企鵝、塘鵝和水瀨等多種可愛水棲動物，還有動物表演可以近距離餵食，夏季晚上也有開放，特色照明再加上魚群們在透明的水族箱裡成群游水，非常有氣氛呢！

地址：170-8630 Tokyo, Toshima City, Higashiikebukuro, 3 Chome−1, Top floor

交通：JR池袋站步行約8分鐘

開放時間：春季／夏季9:00-20:00、秋季／冬季9:30-18:00（每日時間不同，確切營業時間請至官網查詢）

門票：成人2,600日圓~3,200日圓、孩童1,300日圓、幼兒800日圓（門票會根據季節變化，出發前請至官網查詢）

陽光60瞭望台 TENBOU-PARK

陽光60瞭望台 TENBOU-PARK。 圖／klook

想體驗特別的池袋景點嗎？那就一定不要錯過池袋的陽光60瞭望台，除了非常適合眺望東京的美景外，它以空中公園為概念，採用大片落地窗及人造草地，讓人感受到滿滿的悠閒感，天氣好的時候還可以遠眺富士山呢！另外這裡還有提供兒童遊戲區，推薦給親子家庭前往喔～

地址：170-8630 Tokyo, Toshima City, Higashiikebukuro, 3 Chome−1, 60F

交通：JR池袋站步行約8分鐘

開放時間：11:00-21:00（最後入場時間20:00）

門票：

東京藝術劇場

東京藝術劇場。 圖／IG, n.f__rara

東京藝術劇場是許多部落客的池袋景點推薦清單之一，是日本少數可觀賞音樂、戲劇的綜合文化設施，全玻璃打造優美又獨特的建築外觀相當吸睛！還擁有世界最大的管風琴，是繁華的池袋地區展現藝術感之處，除了演唱會、管弦樂團和劇場以外，也會做為講習會的會場，如果對日本的歌舞劇有興趣的話，是相當推薦的池袋景點～

小編小提醒：目前東京藝術劇場休館整修中，預計2025年9月中重新開放，詳細資訊請參考官網。

地址：1 Chome-8-1 Nishiikebukuro, Toshima City, Tokyo 171-0021

交通：JR池袋站步行約3分鐘

開放時間：09:00-22:00

池袋購物推薦

太陽城 Sushine City

太陽城 Sushine City。 圖／shutterstock

來池袋逛街的人，大多會把重點放在「太陽城（Sunshine City）」。這裡集結了水族館、室內樂園、瞭望台等多種娛樂設施，還有大小朋友都愛的蠟筆小新專賣店、寶可夢專賣店、Disney Store、橡子共和國，如果想一次逛到多種人氣卡通角色商品，推薦一定要到Kiddy Land逛逛。此外，也擁有各大潮流品牌與美食餐廳，無論是追求日系時尚還是挖寶選物，通通能找到滿意的戰利品，簡直可以在這裡待上一整天！

地址：東京都豊島區東池袋3-1

交通：JR池袋站步行約8分鐘

開放時間：10:00-20:00

蠟筆小新電影嘉年華

蠟筆小新電影嘉年華 圖／FunTime小編群

各位蠟筆小新迷來到東京可千萬不要錯過了位在太陽城的蠟筆小新專賣店，這裡不僅販售各式各樣的動畫周邊商品，從文具、玩偶到實用小物應有盡有，還特別打造了經典電影場景中的角色公仔區，讓人一秒掉入童年回憶裡～忠實粉絲們來這邊朝聖絕對不會失望！

地址：東京都豊島區東池袋3-1 2F

交通：JR池袋站步行約10分鐘

開放時間：10:00-20:00

精靈寶可夢中心 Pokémon Centre Mega Tokyo

精靈寶可夢中心 Pokémon Centre Mega Tokyo。 圖／IG, littlemje

來到池袋，還有一個絕對不能錯過的景點，就是精靈寶可夢的旗艦店啦，寶可夢可說是大人小孩都為之瘋狂的經典卡通，所以來到池袋一定要來朝聖一下！這裡的寶可夢中心主要分成兩個區域，分別為Pokémon Center和Pokémon Store，前者為商品專賣店，裡面有販售許多角色周邊商品；後者則是販售造型甜點小品，喜歡寶可夢的朋友，千萬別錯過了！

地址：170-6002 Tokyo, Toshima City, Higashiikebukuro, 3 Chome−1−2, 2F

交通：JR池袋站步行約5分鐘

開放時間：10:00-20:00

Gashapon Ikebukuro Main Store

Gashapon Ikebukuro Main Store。 圖／shutterstock

有沒有和FunTime小編一樣喜歡轉扭蛋的朋友啊？那你就絕對不能錯過隱藏在池袋的Gashapon Ikebukuro Main Store，這間是全日本扭蛋店的旗艦店，除了有超過3,000台的扭蛋機外，還創下了最多扭蛋的金氏世界紀錄！這裡不會出現像路邊商家一樣，都以熱門款為主導致品項的重複率過高的問題，可以慢慢探索，是一定要來朝聖一下的景點！

地址：170-0013 Tokyo, Toshima City, Higashiikebukuro, 3 Chome−1−3, 3F

交通：JR池袋站步行約12分鐘

開放時間：10:00-21:00

池袋美食推薦

ひもかわ桐生

ひもかわ桐生。 圖／IG, vonvonbonvoyage

「ひもかわ桐生」的烏龍麵完全顛覆了對傳統烏龍麵的想像，最大特色就是它那超寬的烏龍麵條，滑順又Q彈！可以依照喜好選擇冷湯、熱湯或沾麵的吃法，醬汁搭配檸檬，酸香開胃、清爽不膩口，炎炎夏日來上一碗超級滿足！推薦再多點一份天婦羅增添餐點的豐富度，拍起來也特別好看！

地址：東京都豊島區南池袋3-18-35 橋本莊101

交通：地鐵池袋站步行約5分鐘

開放時間：11:00-15:30；18:00-21:00

無敵家拉麵

無敵家拉麵。 圖／IG, jojoarime

如果你是喜歡濃郁豚骨湯頭的人，推薦來到池袋可以去吃無敵家拉麵，店內有中文菜單，非常觀光客友善。濃郁的豚骨湯頭配上厚嫩的叉燒、Q彈麵體，身為偏好重口味的人，一吃下去真的完全直中小編的心～更棒的是，無敵家營業到凌晨4點，就算逛街逛太晚，或是夜深人靜時嘴饞想來碗熱呼呼的拉麵，也可以來這裡療癒一下味蕾。

地址：東京都豊島區南池袋1-17-1 崎本ビル

交通：JR池袋站步行約5分鐘

開放時間：10:30-04:00

Milky Way Cafe

Milky Way Cafe。 圖／IG, papi_cafe46

Milky Way Cafe是間位在東池袋的人氣咖啡店，以星星、星座為主題，就連店內店外裝潢、杯子和餐盤都是以星座為造型設計。店內主要販售13種特色冰淇淋聖代，其餘餐點還有焗烤飯、三明治等料理，非常特別，有機會一定要試看看！

地址：170-0013 Tokyo, Toshima City, Higashiikebukuro, 1 Chome−12−8, 2F

交通：JR池袋站步行約3分鐘

營業時間：9:30-19:00

池袋附近景點：西武園遊樂園

西武園遊樂園。 圖／IG, kaoru0223

西武園遊樂園就是大家常聽到的昭和樂園，從池袋出發很方便，推薦大家時間夠的話一起排進池袋行程，很適合當天來回～其中最受矚目就是以昭和主題打造的「夕日之丘商店街」，充滿懷舊風情的商店街除了好拍外，小店及餐廳也提供許多復古商品、小吃及餐點，還可以和「當地居民」互動、欣賞表演喔！除此之外，還和哥吉拉、奧特曼和原子小金剛等大家熟知的童年IP強強聯手，結合現代科技提供刺激又好玩的設施！當然常見的海盜船、咖啡杯和天女散花等設施也都一應俱全，無論是親子、情侶還是三五好友都很適合前往喔～

地址：2964 Yamaguchi, Tokorozawa, Saitama 359-1145

交通：搭乘西武池袋線至「西所澤」站下車，轉乘西武狹山線至「西武球場前」站下車，再轉乘西武山口線至「西武園遊園地」站下車，最後步行約1分鐘後抵達（約45分鐘）

營業時間：平日10:00-18:00、假日10:00-19:00（營業時間會浮動，建議提前至官網確認）

票價：成人4,900日圓、孩童3,600日圓（每季不同票價，確切票價請至官網確認）

加碼推薦：東京機票攻略

東京機票攻略。 圖／kkday

直飛東京的航空公司有非常多的選擇，航班時間組合也相當多元，當然隨著航班時間愈好，例如早去晚回，票價也會稍微高一點，若是選擇日籍的航空公司，包含日航、全日空等，票價也會比較高。根據以往的數據顯示，飛東京最便宜的月份落在5-6月及9-12月，建議想飛去東京可以安排在這幾個月份唷！

