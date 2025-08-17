日本跟團值得嗎？「2025東京迪士尼」跟團推薦 台北/高雄直飛迪士尼+東京近郊一趟玩到爽

想去迪士尼但網上攻略超複雜不知道該從哪開始嗎？這篇「東京迪士尼跟團旅遊懶人包」就是為你準備的，一次玩遍迪士尼樂園or海洋，還能順遊富士山、鎌倉等東京近郊，交通住宿通通不用煩惱，跟團輕鬆玩最讚啦！不只夢幻又好玩，還能把購物&美食&自然景點一次收集～快跟著AsiaYo一起開啟最聰明的日本跟團旅行吧！





🩵 東京迪士尼跟團懶人包 🩵

無論你是從小就愛的迪士尼迷，還是想重溫童年回憶的旅人，迪士尼都是圓夢的天堂。參加東京迪士尼跟團行程行程，門票、交通、住宿通通幫你搞定，讓你只要人到、放空跟著玩就好😍語言不通也不怕，爸媽/小孩/第一次去日本的新手都超適合呦～





🎢 東京迪士尼海洋跟陸地差在哪？

圖:AsiaYo提供

迪士尼行前注意事項

🎈禁帶外食：一般食物不能帶入園，但嬰兒副食品或特殊飲食需求（如過敏、宗教）可以例外。

🎈Cosplay規範：成人不可穿過度誇張或高度還原的迪士尼角色服裝，避免與演出人員混淆。

🎈身高限制設施：部分遊樂設施有安全高度門檻，常見為90cm、102cm、117cm，帶小朋友遊玩前務必確認。

🎈安檢規範嚴格：禁止攜帶危險物品、酒精飲料、玻璃瓶；自拍棒、腳架等延伸拍攝器材也禁止使用。

🎈租借服務有限：園區提供嬰兒推車與輪椅租借，但數量有限，建議一入園就先租好以免向隅。

🎈雨天備品建議：排隊區多為戶外或半開放空間，使用雨傘不方便，攜帶輕便雨衣更實用。

圖:AsiaYo提供

｜🗼桃園出發迪士尼團體旅遊必逛景點攻略｜

✅ 班機較多✅ 出發方便✅ 適合親子





東京團體旅遊必去景點No.1👑淺草寺

來東京怎麼能錯過最經典的淺草寺！走進雷門瞬間就有濃濃江戶味～還有滿滿的日式小吃和伴手禮在仲見世通等你大開吃戒🍡記得抽個籤、拍個照，祈求旅程平安順利喔🙏（參AsiaYo:【奇幻樂園5日】迪士尼/吉卜力美術館/哆啦A夢主題博物館/忍野八海）

圖:AsiaYo提供

東京團體旅遊必去景點No.2👑橫濱紅磚倉庫

從東京順遊橫濱超值得！紅磚倉庫是復古風滿滿的文青拍照聖地📸旁邊就是海邊公園，天氣好時超適合散步放空～還有期間限定市集、甜點店和雜貨小舖可以慢慢逛，根本拍不停😍（參AsiaYo:【經典東京5日旅遊】東京迪士尼/鎌倉古都漫遊/河口湖纜車/橫濱）





東京團體旅遊必去景點No.3👑晴空塔

東京地標代表就是它啦！晴空塔高達634公尺，從展望台一眼望下整個東京超震撼，天氣好還能看見富士山喔！🌇夜景更是浪漫到不行～塔下還有商場跟水族館，一整天都玩不膩！（參AsiaYo:【富士美景5日】東京迪士尼/晴空塔/箱根海盜船/忍野八海.）

圖:AsiaYo提供





｜🗼高雄出發迪士尼團體旅遊必逛景點攻略｜

✅ 直飛超讚✅ 無需北上✅ 人數較少✅ 動線簡單





東京團體旅遊必去景點No.1👑明治神宮

位在熱鬧原宿旁邊的明治神宮，鬧中取靜超有氛圍🌳走進神宮的參道彷彿穿越森林隧道，空氣超清新～來這裡參拜祈福、寫繪馬，是感受體驗日本傳統文化＆寧靜祥和的氛圍的絕佳地點⛩️（參AsiaYo:【小資東京旅遊7日】東京迪士尼/河口湖/忍野八海/明治神宮）

圖:AsiaYo提供

東京團體旅遊必去景點No.2👑鶴岡八幡宮

鎌倉最具代表性的神社就是這裡啦！鶴岡八幡宮擁有近千年歷史，是日本武士文化的重要發源地✨沿著石階走上主殿，紅色建築與翠綠背景超有氛圍～旁邊還有賞櫻小徑和鯉魚池，一年四季都好拍📷（參AsiaYo:【東京輕鬆遊6日】迪士尼/鐮倉/御殿場/淺草觀音寺）





東京團體旅遊必去景點No.3👑新倉山淺間公園

富士山＋忠靈塔的經典角度就在這！完全就是富士山的必遊景點，從高處拍下富士山配五重塔的畫面，像明信片一樣美到不行，春天還能看到整片櫻花海喔！🌸（參AsiaYo:【東京旅遊5日 】迪士尼/富士山纜車/新倉山淺間公園/晴空塔/御殿場）

圖:AsiaYo提供





東京迪士尼跟團行程推薦就到這啦！如果你想再升級旅程，超推薦試試迪士尼探險號主題郵輪把迪士尼搬到船上，夢幻房型＋海上樂園真的超酷😍喜歡日本的遊樂園的話，大阪環球影城跟團行程也很讚～但不管去哪，別忘記準備好 eSIM，隨意暢玩沒煩惱！現在就收拾背包，跟著AsiaYo 展開你的夢幻旅程吧。





2025必看最簡單好懂得富士山旅遊攻略！東京出發交通、行程一次瞭解~加碼富士山自由行vs跟團比較

日本鐵道這樣玩才夠經典！2025日本鐵道旅行全攻略：從九州到東京跟團暢玩，經典觀光列車一次搭好搭滿，輕鬆移動不踩雷！

