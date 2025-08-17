東京獨旅也能超安心！超夯東京膠囊旅館、單人住宿推薦

【FunTime小編群】日本文化與台灣相近，台灣人對於日本的生活並不陌生，因此近日有越來越多一個人到日本旅行的趨勢。不過許多人疑慮，相較於兩個人以上結伴旅行，可以分攤住宿的費用，一人旅行費用總是比較貴？其實不然，因為東京多數地區都是偏小的房型，單人房的選擇比其他地區多出許多。小編這次就來為大家整理幾間CP值超高、小資女孩一個人住也安全的東京單人住宿給大家喔！

快速導覽｜東京獨旅住哪裡？

許多人都會獨旅去東京自由行，相較於有同伴的旅行，一個人多了幾分隨興自在和彈性！但在選擇住宿時卻常常不小心踩雷，像是要負擔雙人房的高昂價格、不適應共用衛浴或是陌生旅客的影響，無論是哪一項都很影響心情，所以小編建議除了預算的考量之外，也要清楚知道自己介意的地方，才能挑到適合自己的膠囊旅館或單人套房。

東京獨旅住宿三大重點：

1.地點方便

出國旅遊最重要的就是交通的便利性，建議選擇在地鐵站附近，走路就能抵達多個景點的住宿。並且周遭要有超商、超市、藥妝店或美食小吃，可以隨時去覓食、逛街。

2.獨立衛浴＆共用衛浴

大多數膠囊旅館都是共用衛浴的設計，預訂前可以在官網查詢相關規定，例如是否有提供一次性備品、男女性分開的盥洗樓層，若是特別在意個人隱私，擔心不習慣的旅客，可以選擇有獨立衛浴的單人住宿更自在。

3.安全性、隱私性

一個人旅行時，安全性和隱私性絕對是首要考量，在挑選膠囊旅館前要多看看評價，優先考慮房型可以上鎖、有提供保險櫃、男女性獨立樓層的旅館。

東京膠囊旅館推薦｜省錢必備、獨旅首選

若是獨旅東京想省下住宿費，小編最推薦入住東京膠囊旅館，最低不用一千台幣就能住在便利的市中心！現在的膠囊旅館進步很多，除了印象中一格一格的床位之外，也有獨立能上鎖的寬敞房型、高科技智能系統的喚醒服務，以及提供男女性專屬樓層、行李放置區域，讓你住的舒適又安心。

赤坂9小時旅館｜太空艙膠囊ｘ極簡設計

赤坂9小時旅館。 圖／agoda

赤坂9小時旅館。 圖／agoda

赤坂9小時旅館(9h nine hours Akasaka sleep lab)是間連鎖旅店，赤坂店的建築設計是與建築師平田晃久合作，因為赤坂地景的不同，設計以高高低低的盒子配上大片落地玻璃，讓人從地形奇特的膠囊內，觀賞赤坂地形的樂趣。9小時旅館的理念為「一小時淋浴」＋「七小時睡眠」＋「一小時梳妝打理」，強調的是機能方便性，雖然追求簡便，但在設計上又讓人為之驚艷，一踏進來就有種超時空的視覺特色。赤坂店還有一個特色，就是附設的「GLITCH COFFEE&ROASTERS」對於咖啡豆與研磨方式都有講究，許多人也會特地來造訪他們的咖啡廳。

小編偷偷說：並不是只能待9個小時，別被旅館名稱誤導啦！

訂房網評價︰8.0/10(agoda)

交通：赤坂站步行5分鐘

附近景點：TBC放送中心，迎賓館赤坂離宮，日枝神社

東京淺草雷索爾奢華青旅｜獨立空間ｘ刷卡解鎖

東京淺草雷索爾奢華青旅。 圖／agoda

東京淺草雷索爾奢華青旅。 圖／agoda

位於淺草的東京淺草雷索爾奢華青旅(Resol Poshtel Tokyo Asakusa)是精緻的日式青旅，無論是樓層、浴室或房間都要靠卡感應才能解鎖，行李箱也能放在床底單獨上鎖，住起來非常有安全感！這裡提供女性和男性專屬的樓層，以及混合樓層能選擇，但即使是混合樓層的浴室也有分男女，需要額外刷卡才能進去，而且除了入住時會拿到盥洗包外，每天還會更換一組全新的喔～如果不習慣跟陌生人睡也不用擔心，每間房間都有一層布簾和遮光的捲簾，關起來就是一個獨立的空間啦！

訂房網評價︰9.4/10(agoda)

交通：田原町站步行7分鐘

附近景點：淺草雷門、仲見世商店街

神樂阪烏恩普蘭飯店｜免費早餐ｘ歐式風格

神樂阪烏恩普蘭飯店。 圖／agoda

神樂阪烏恩普蘭飯店。 圖／agoda

想找個離市中心交通方便的住宿地點嗎？神樂阪烏恩普蘭飯店(Unplan Kagurazaka)非常適合！從神樂板出發不管是去池袋還是新宿都相當便利，許多周遭景點從Unplan出發只需要30分鐘。Unplan的一樓大廳白天是咖啡廳，晚上則會變成酒吧，旅館主打歐式風格，讓來自各地的旅客能自由交談，如同旅館名稱一樣，未計畫的享受偶遇製造的回憶。Unplan神樂坂旅館有別於一般的青旅，能在早晨享受免費的早餐，並會不定期舉辦活動讓旅客參與，如果有興趣的話可以追蹤他們的IG，上面會有不定期的活動消息喔！

小編偷偷說：這邊牙刷以及毛巾是須付費購買的，建議自行攜帶喔！

訂房網評價︰8.8/10(agoda)

交通：神樂板站步行5分鐘

附近景點：距離迪士尼40分鐘車程，距離淺草寺25分鐘，東京鐵塔25分鐘

東京單人住宿推薦｜獨立衛浴、隱私性強

即使是獨旅玩東京，也想要有自己的空間和獨立衛浴嗎？那連鎖商務飯店推出的單人住宿一定是你的好選擇！這類型的住宿設計簡單、設備也很齊全，而且是獨立的房型，不怕吵雜的隊友，也不用和他人共用衛浴，可以更好的休息放鬆，開啟一天的行程。

上野御徒町Dormy Inn溫泉飯店｜免費泡湯吃拉麵ｘ熱鬧便利

上野御徒町Dormy Inn溫泉飯店。 圖／agoda

上野御徒町Dormy Inn溫泉飯店。 圖／agoda

上野御徒町Dormy Inn溫泉飯店(Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring)位於上野廣小路A8出口2分鐘，上野站步行7分鐘左右，且從離羽田機場出發35分鐘、成田機場只要45分鐘的距離，步行1分鐘就可抵達上野藥妝聖地「阿美橫町」，生活機能一級棒！飯店不但有免費飲料機、免費宵夜，泡完澡出來還有乳酸菌飲和冰棒可以吃、喝！浴場完全免費，男女湯分開，男性的露天浴場還能看得到晴空塔喔！早餐也是令海內外客人讚不絕口的項目之一，和風感的自助早餐，每天都有不同款式的湯、醬菜及和風小菜，還有麵包、沙拉與份量十足的手工飯糰，難怪如此深受大家的愛戴呀！

小編偷偷說：宵夜提供的醬油拉麵，時間為晚上21:30-23:00，而且數量有限，想吃的記得要盡早喲！

訂房網評價︰8.6/10(agoda)

交通：上野廣小路站步行2分鐘

附近景點：阿美橫町、東京大都會美術館、上野公園、多慶屋購物商場

上野皇冠山丘高級酒店｜窗外是晴空塔ｘ獨立衛浴

上野皇冠山丘高級酒店。 圖／agoda

上野皇冠山丘高級酒店。 圖／agoda

上野皇冠山丘高級酒店(Hotel Crown Hills Ueno Premier)的交通非常方便，走路4分鐘就能抵達仲御徒町站，上野站也是步行6分鐘左右的距離，附近還有上野公園和阿美橫丁可以逛！雖然房內空間不是很大，但一個人絕對是綽綽有餘，還能從窗戶看到晴空塔的美景～更棒的是有自己的獨立衛浴，非常適合不喜歡跟別人共用浴室的旅客。

訂房網評價︰8.1/10(agoda)

交通：仲御徒町站步行4分鐘

附近景點：上野動物園、上野恩賜公園、阿美橫丁

