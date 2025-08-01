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東京迪士尼度假區旗艦店25週年紀念盛大開催！全新裝潢與限定紀念商品等你來搶購

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

今年7月6日，東京迪士尼度假區內的旗艦店「ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店」迎來全新改裝與盛大開幕，以慶祝自2000年7月7日開業以來的25週年紀念。

全新店面以「電影首映夜」為主題，融合金色的華麗設計和好萊塢劇院氛圍，讓每位走進店內的訪客都彷彿置身紅毯現場！

在旗艦店的中央特別設置了數位電梯區，播放著米老鼠、米妮等經典角色前往劇場的場景。店內後方新設的區域則設計成「放映室」，高飛還將化身為電影放映師！

除了改裝升級外，也推出了多項紀念商品：

25週年紀念造型玩偶

以米奇、米妮、唐老鴨、高飛、黛絲、布魯托及奇奇蒂蒂等六大明星角色為主角，換上全新華麗的禮服一起走上紅毯！精緻的造型與設計值得你通通收藏。

3,900日圓/隻

奇奇蒂蒂為3,600日圓/隻

25週年紀念水晶球

水晶球內是挽著手、身穿華麗禮服，一起步入紅毯的米奇與米妮，輕輕搖晃水晶球，還有絢麗的雪花飄散，十分精緻漂亮。

7,000日圓

25週年紀念徽章套組

想一次收藏25週年的全新角色設計，但又怕荷包不足、行李空間不足嗎？那就購買這款徽章組合吧！將穿著25週年紀念禮服的角色們製成徽章，並保存在相框內，就能展示在家裡的任何角落又不占空間！

9,000日圓

7月6日起凡單筆消費滿2萬日圓（含稅）以上，即可獲得限量的原創包包吊飾。另外，只要入店也能獲得數量有限的原創貼紙，若你正計畫前往東京迪士尼千萬別錯過囉！

更多商品資訊請洽官網：

https://store.disney.co.jp/special/tokyo-disney-resort-25th/

東京迪士尼旗艦店

營業時間：10:00～21:00

交通方式：JR舞濱站南口即達

窩日本推薦閱讀：麵包控不能錯過的10家東京麵包名店！Pelican Cafe、iki Roastery & Eatery等烘焙咖啡廳，早午餐都適合！　

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