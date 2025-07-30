東京這樣住最方便！上野交通便利住宿全攻略

【FunTime小編群】上野是日本東京的交通樞紐區域，不論是從成田機場、羽田機場，還是搭乘JR、Metro都能直達。而且上野有很多條熱鬧購物街，像是有超過百家商店的阿美橫町，附近又有不錯的飯店，到東京自由行一定會選擇上野住宿！除此之外，還有上野動物園、上野恩賜公園等著名景點，絕對是一個讓你流連忘返的地方。在東京住宿中，上野是很優質的住宿選擇，一起來看小編精選的上野住宿推薦，一定超適合身為購物狂的你！

快速導覽｜上野住宿地圖

東京上野住宿地圖。 圖／FunTime

說到東京住哪裡方便呢？一定不能錯過交通便利的上野住宿，前往淺草、銀座、秋葉原等地區都非常方便，同時還擁有多個著名景點、必吃美食、熱門商店街，即使是住在其他區域的旅客，大多也會把上野排進行程中，因此小編很推薦第一次來東京的旅客住在上野喔～

上野景點、美食大公開：

1.逛街購物

住在上野很方便購物，周遭atre上野、0101丸井百貨、多慶屋等大型百貨公司都很好逛，也有松本清、唐吉訶德可以買藥妝、零食雜貨、伴手禮，以及受到年輕族群喜愛的三麗鷗、YAMASHIROYA玩具店。

2.熱門景點

上野的熱門景點包含東京國立博物館、國立西洋美術館、上野動物園、上野恩賜公園、上野東照宮和阿美橫丁等，彼此之間步行即可抵達，非常適合安排一日行程。

3.美食推薦

小編建議喜歡當地小吃的旅客，留一個下午給阿美橫丁，不僅能買到便宜的水果、零食餅乾，也有許多特色美食，像是有名的大章魚燒みなとや。若是想找正餐，可以試試看鼎鼎大名的敘敘苑燒肉、太昌園燒肉和井泉炸豬排、鴨to蔥拉麵。

上野住宿推薦｜平價上野飯店

想去東京自由行，機票和飯店都好貴，預算沒有這麼充裕嗎？沒關係！這次小編介紹的四間飯店都是平價高CP值的好選擇，每間都在地鐵站、重要景點附近，不會因為便宜就失去住宿品質，一樣能住得舒適又安心，同時還能把錢省下來去逛街購物、吃美食。

東京風景飯店｜現代簡約風ｘ有公共洗衣機

東京風景飯店。 圖／Agoda

東京風景飯店。 圖／Agoda

東京風景飯店(LANDABOUT TOKYO)位於鶯谷站，距上野站僅一站距離，價格相對便宜～飯店內是簡約現代感，風格時尚年輕，公共空間有提供沙發休息區、戶外區、洗衣房、販賣機、微波爐等。房間內以木色裝潢，空間不大但分配及運用得很好，不會覺得太擁擠，氛圍溫馨，是會讓人想再回訪的住宿選擇！

訂房網評價︰8.9/10 (agoda)

交通︰JR鶯谷站步行約3分鐘

上野寶石飯店｜阿美橫丁附近ｘ地理位置佳

上野寶石飯店。 圖／Agoda

上野寶石飯店。 圖／Agoda

上野寶石飯店(Hotel Sardonyx Ueno)距離JR御徒町站只要三分鐘的路程，住宿價格卻相當親民！飯店旁邊就有全家便利，步行約兩分鐘就抵達阿美橫町，愛購物的人小編大推！飯店也有提供寄放行李的服務，讓旅客可以把行李安置好之後，安心購物去。飯店來往機場的交通也很便利，難怪一直都是上野必住的首選推薦！

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：JR御徒町站步行約3分鐘

上野御徒町WING國際精選酒店｜免費早餐ｘ房型選擇多元

上野御徒町WING國際精選酒店。 圖／Agoda

上野御徒町WING國際精選酒店。 圖／Agoda

上野御徒町WING國際精選酒店(Hotel Wing International Select Ueno Okachimachi)提供免費的簡單早餐和自助飲品，且地理位置便捷，周邊的生活機能超方便！不管是交通、購物、飲食都能滿足。房型部分，有提供單人、雙人、三人、家庭房以及女性專用房，無論是單人自由行還是家庭出遊都適合～

訂房網評價︰8.5/10 (agoda)

交通︰JR上野站步行約3分鐘

京成上野站前APA飯店｜周遭景點多ｘ房間看不忍池

京成上野站前APA飯店。 圖／Agoda

京成上野站前APA飯店。 圖／Agoda

不想拖著行李找飯店！這間絕對適合你，一走出京成線地鐵站就是京成上野站前APA飯店(APA Hotel Keisei Ueno Ekimae)。附近餐廳、藥妝店、便利商店通通有，要吃飯或是逛街都方便，走路就可以到上野動物園。部分房型還能擁有綠意美景，可以看到上野公園的不忍池，非常愜意～只是客房空間較小，若是習慣大房間的人，要特別留意一下喔～

訂房網評價︰8.4/10 (agoda)

交通︰JR上野站不忍口步行約3分鐘

上野住宿推薦｜車站附近飯店

在安排行程時，總覺得哪裡都好想去，不知不覺就排了好多景點、美食嗎？那小編推薦可以住在車站附近的飯店，這樣走路5分鐘以內就能抵達地鐵站，完全不用浪費體力走路，除了能好好探索上野的景點之外，前往其他地區也都很方便喔！

上野御徒町Dormy Inn溫泉飯店｜免費泡溫泉ｘ拉麵冰淇淋

上野御徒町Dormy Inn溫泉飯店。 圖／Agoda

上野御徒町Dormy Inn溫泉飯店。 圖／Agoda

上野御徒町Dormy Inn溫泉飯店(Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring)是東京知名的連鎖飯店，品質有一定的保障！從御徒町站步行3分鐘，過個路口就是阿美橫丁。飯店設有室內、露天的溫泉池與桑拿，泡完溫泉後還有優格和冰淇淋可以吃，另外的一大特色就是每天晚上不能錯過的免費拉麵，替一天的行程畫下完美的句點～！

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：JR御徒町站步行3分鐘

附近景點：yamashiroya玩具大樓、阿美橫丁

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