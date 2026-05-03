蘭嶼特色料理、名產分享，吃飽喝足再把飛魚伴手禮帶回家！

蘭嶼，以其豐富的海洋資源及獨特的達悟族文化聞名，因為這些文化也衍伸出了許多蘭嶼特色料理、伴手禮，到了蘭嶼想嚐點當地特色？離開前想要帶點什麼卻不知從何下手？FunTime小編今天幫大家通通整理好了，一起來看看有蘭嶼有哪些必吃、必買的寶藏們吧！

Do VanWa（在海邊）。

小編小提醒：蘭嶼許多餐廳淡季時會暫停營業，建議大家確認營業狀態要至官方IG、臉書查詢比較準確！

蘭嶼必吃早餐店＆餐廳

東清三十三號

東清三十三號。

蘭嶼超夯早餐選擇！東清三十三號位於東清灣和東清秘境附近，很多遊客都會欣賞完東清灣日出後，到店內去用餐！店內不僅有超美海景座位區，食物也相當出色！最有名的是各種口味脆皮蛋餅，外皮金黃酥脆，內餡則軟嫩可口，多層次的口感真令人驚艷！小編很推薦燒肉及鮪魚兩種口味蛋餅，這邊提醒大家一定要趁熱吃，餅皮才會酥脆喔！

地點：台東縣蘭嶼鄉東清村33號

營業時間：06:00-12:30（週二公休）

無餓不坐 The Epicurean Cafe

無餓不坐 The Epicurean Cafe。

無餓不坐是蘭嶼相當熱門的餐廳之一，餐點以風味餐為主，可以品嚐到蘭嶼當地的特色口味，而且餐廳就坐落在海岸邊，可以一邊享用美食一邊欣賞無敵海景，徹底享受愉快的度假氛圍，是一家旅途中相當值得一訪的餐廳哦！

地址：台東縣蘭嶼鄉漁人77號

營業時間：11:00-14:30、17:30-20:00（週三公休）

蘭嶼超人氣冰店

島民冰狗店

島民冰狗店。

位在蘭嶼椰油部落的島民冰狗店，是在Google評論上擁有4.5顆星的超人氣冰品店，店內空間主要以木頭色系為主，木地板搭配木製小桌，再加上一大片的海景窗，在這邊吃冰，邊看著波光粼粼的大海，真的超愜意～店內主要販售日式刨冰、飲品及每日限量的甜點，喜歡抹茶的絕對要點一碗抹茶紅豆刨冰來試試，濃厚抹茶香搭上口感綿密紅豆，每一口都超幸福～有來蘭嶼玩的你，真的不要錯過這家冰店！

地址：台東縣蘭嶼鄉椰油村296-7號

營業時間：13:00-17:00（週四公休）

狠舔雪花冰

狠舔雪花冰。

「狠舔雪花冰」店家不太顯眼，在一條小巷子裡。座位四周都是樹木、植物，有樹蔭遮擋太陽，沒有冷氣也不會覺得太熱。必點的當然是海草飛魚卵雪花冰，牛奶冰加海草醬，口感鹹甜，飛魚卵一顆一顆很像小粉圓。芋頭口味也是很多人的推薦，使用蘭嶼在地芋頭，口感綿密、微Q。

地點：臺東縣蘭嶼鄉18號

開放時間：11:00-17:00（公休請上官方IG確認）

蘭嶼推薦酒吧＆飲品

私宅停院

私宅停院。

私宅停院位在蘭嶼的朗島部落，是一間隱身在巷子裡的小店，店內走的是一個半戶外式的空間設計，打造出非常放鬆、隨興的喝酒小天地，提供多種酒精特調，酒單上也有寫出每款調酒的配方，可以依照自己喜好去做選擇，想在蘭嶼找個地方chill一下，來這裡就對了！除了是間酒吧外，二樓也有住宿空間，想喝完酒直接上床睡覺就住這裡吧～

地址：台東縣蘭嶼鄉952朗島國小門口旁欖仁樹下

營業時間：20:00-00:00（公休日請至官方IG查詢）

Do VanWa（在海邊）

Do VanWa（在海邊）。

「Do VanWa」是蘭嶼的異國料理餐酒館。空間採開放式設計，緊鄰海岸線。白天想看海可以坐在戶外座位，聽海浪的拍打聲放鬆。入夜後氣氛更悠閒，非常適合與朋友小酌。每週五晚上還有卡拉OK之夜，在晚風中感受蘭嶼的慵懶節奏。無論是白日看海或夜晚聚會，這裡都是體驗蘭嶼Chill生活的絕佳去處。

地點：臺東縣蘭嶼鄉朗島村17-9號

開放時間：11:30-21:00

蘭嶼必買伴手禮

飛魚一夜干

飛魚一夜干。

說到蘭嶼就會想到飛魚，伴手禮當然不能少了飛魚一夜干啦，經由陽光曝曬而製成的一夜干，魚香味十足，吃法非常多樣，可以烤熟直接食用，或是搭配高麗菜或辣椒用煎炒的方式，每種吃法都有著不同的風味，有興趣的朋友一定要買一條來試試看！

小編小提醒：飛魚的細刺很多，食用過程要小心，不要被刺到了！

飛魚卵xo醬

飛魚卵xo醬。

用滿滿飛魚卵搭配蝦米、貝柱絲及獨門配方製成的飛魚卵xo醬，簡直是家中廚房的一罐萬用醬料，不管是要入菜提味、拌飯拌麵或是塗抹在微焦的土司，都非常地搭，就算不太會煮飯，也能輕鬆變出帶有蘭嶼味道的料理！

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