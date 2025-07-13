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東京迪士尼度假區 秋季焦點就在 ｢壞蛋萬聖節」

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東京迪士尼樂園 ｢壞蛋萬聖節『Into the Frenzy』」（※圖片皆僅供參考 © Disney）。　圖：Media OutReach Newswire／提供
東京迪士尼樂園 ｢壞蛋萬聖節『Into the Frenzy』」（※圖片皆僅供參考 © Disney）。　圖：Media OutReach Newswire／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】期待搞怪的大小朋友快更新行事曆！於2025/09/17-10/31期間，東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋將聯手舉辦特別活動「迪士尼萬聖節」，且迪士尼飯店、迪士尼度假區線、伊克斯皮兒莉等度假區內的設施亦推出獨具特色的萬聖節活動內容。此外，東京迪士尼海洋另將首度舉辦「Lazos de la Familia（親情連結）」，於09/17-11/02期間引領遊客感受迪士尼・皮克斯電影《可可夜總會》的主題觀。

▲東京迪士尼海洋 「Lazos de la Familia」（※圖片皆僅供參考 © Disney © Disney/Pixar）。　圖：Media OutReach Newswire／提供
▲東京迪士尼海洋 「Lazos de la Familia」（※圖片皆僅供參考 © Disney © Disney/Pixar）。　圖：Media OutReach Newswire／提供

今年，東京迪士尼樂園仍聚焦於迪士尼壞蛋（迪士尼電影作品的反派角色總稱）身上。遊行表演「壞蛋萬聖節『Into the Frenzy』」將讓遊客見識一場「由迪士尼壞蛋策畫領銜，充滿神祕及刺激的萬聖節派對」。園區裝飾今年再次以壞蛋策畫的派對作為主題，令刺激與神祕交織的萬聖節氛圍縈繞園區。

東京迪士尼海洋則將呈獻唯此僅有的萬聖節體驗。於地中海港灣演出的「迪士尼萬聖節迎賓會」，米奇等迪士尼好友將換穿南瓜或糖果造型的服飾，與遊客歡度萬聖節。園區內布置的裝飾不僅洋溢萬聖節元素，亦與所在的主題海港景色調和。當遊客漫步地中海港灣時，若向持有特別糖果桶的演藝人員說出：「Trick or Treat!（不給糖就搗蛋）」，即可獲得糖果。

除上述內容之外，2座園區推出的特別商品、特別餐飲亦饒富萬聖節氣息。夕陽西下後登場的「萬聖高空夜」，更以璀璨煙火絢麗照耀東京迪士尼度假區的夜空。此外，遊客於2025/09/16-09/30、10/16-10/31期間，皆可全身變裝成迪士尼明星入園。

▲東京迪士尼海洋 「Lazos de la Familia」（※圖片皆僅供參考 © Disney © Disney/Pixar）。　圖：Media OutReach Newswire／提供
▲東京迪士尼海洋 「Lazos de la Familia」（※圖片皆僅供參考 © Disney © Disney/Pixar）。　圖：Media OutReach Newswire／提供

東京迪士尼海洋首度以迪士尼・皮克斯電影《可可夜總會》描繪的墨西哥傳統文化「Día de los Muertos（亡靈節）」作為構想，於失落河三角洲舉辦「Lazos de la Familia（親情連結）」。屆時，不僅色彩繽紛的骷髏頭圖案、盛開齊放的萬壽菊將於通往失落河三角洲的「良景橋」周圍妝點添色，帶來華麗演奏且墨西哥風格十足的街頭娛樂表演、特別餐飲等亦同時登場。

今年秋季，東京迪士尼度假區將透過「萬聖節」與「Lazos de la Familia（親情連結）」，展露獨樹一幟的精彩魅力。歡迎遊客偕同家人好友蒞臨，享受開懷愉悅的時光。更多活動資訊，請參閱「東京迪士尼度假區」官方網站。

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