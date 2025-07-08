搭紅眼來東京也不怕！羽田機場交通、過夜全攻略

【FunTime小編群】近年來廉價航空日益流行，廉航公司、班次越來越多，相互競爭之下，幾乎天天都有便宜得要命的機票促銷，真是讓人不手滑都難！相信一定有人跟小編一樣，在興奮狀態下不顧一切的搶完機票，才發現：啊～果然又是紅眼班機～～～（吶喊），不要緊！看完這篇再加上運用一些羽田機場交通，紅眼班機累不倒你～羽田機場又大又空曠也不慌張！

東京羽田機票攻略

由於羽田機場距離東京市區比成田機場還近，對於想快速前往市區的旅客而言，羽田機場絕對是首選！以下整理了桃園／松山飛往羽田的航空公司，傳統航空是以松山機場為出發地，桃園出發則都是廉航唷～

桃園／松山飛往羽田的航空公司。

半夜到東京羽田機場該怎麼搭車？

常利用廉航省旅費的人客們一定對紅眼班機不陌生，雖然紅眼班機真的是省時間又省旅費的好夥伴，但不禁還是會讓人煩惱起半夜交通怎麼辦？抵達後不想睡機場怎麼辦？半夜到機場除了睡覺發呆還能幹嘛？來來來別擔心，小編都幫你整理好有關羽田機場交通，運用羽田機場巴士、羽田機場京急線往返的方式啦，就讓我們先來看看半夜到東京羽田機場該怎麼搭車！

搭乘機場深夜／清晨巴士

如果深夜要前往羽田，或從羽田前往東京市區，有許多機場路線巴士可以搭乘，它們分別由東京機場交通、東急巴士、京濱急行巴士等3家公司營運，提供羽田往返東京熱門地區的凌晨巴士。皆由第三航廈巴士月台出發，依序前往第二、第一航廈至市區。

機場深夜巴士時刻表

機場深夜巴士時刻表。

乘車時間：依每條路線略有不同，從羽田機場前往東京市區約1小時左右。

※機場交通路線、時刻表僅供參考，實際班次狀況請至羽田機場官網查看喔！

利木津巴士

相信愛去日本的朋友一定都對利木津巴士相當熟悉，不過你知道利木津也有深夜巴士嗎？不知道沒關係～因為他們的深夜巴士服務實在太低調啦，這邊小編特地整理了幾條東京市區的熱門路線給大家參考喔！

深夜利木津巴士時刻表

深夜利木津巴士時刻表。

更詳細利木津深夜巴士時刻表>>

深夜利木津巴士票價票價（從00:10開始）：成人2,800日圓

羽田機場定額計程車

大家一定都有耳聞東京的計程車非常貴，沒事千萬不要輕易嘗試，但是如果不巧搭乘的班機時間真的非常糟糕，連深夜巴士都沒得搭，那可能就得考慮計程車啦！由於這項計程車服務是依地點定額收費，在知道價格的情況下，加上若有旅伴一起平分，其實也還在可以接受的範圍內喔！

小編小提醒：深夜、清晨時段搭乘，請提早兩天電話預約唷！不會日文的朋友們可以先查好地點及時間的關鍵字，再鼓起勇氣撥出電話，或試著用英文溝通碰碰運氣囉。

東京地區撥打：03-3474-2261

海外地區撥打：+81-3-3474-2261

羽田機場定額計程車費用：

羽田機場定額計程車費用。

其他資訊可參考東京計程車協會官網

羽田機場定額計程車乘車地點

羽田機場定額計程車乘車地點。

乘車地圖可參考羽田機場官網

機場京急線的首、末班車

如果你搭乘的班機時間其實還不錯，剛好可以搭上末班車或是第一班車，那千萬不要錯過啦！快來看看機場京急線的首、末班車時間，跟你的機票抵達／出發時間合不合得來～

小編小提醒：東京市區的電車首班車多為5點左右，末班車多為半夜12點左右，依路線不同而有些微差距，搭乘京急線到達品川後，還需要轉乘的朋友們記得先查一下來不來得及轉車唷！

京急線末班車

羽田機場→品川

羽田機場→品川。

品川→羽田機場

品川→羽田機場。

京急線首班車

羽田機場→品川

羽田機場→品川。

品川→羽田機場

品川→羽田機場。

詳細京急本線路線圖

半夜到羽田機場該住哪？

如果你不想在三更半夜的東京風塵僕僕地趕路搭車，想先找個落腳處消除紅眼班機的疲累，好好休息一下再說，那麼這些機場內的旅館最適合你啦！不僅超方便，設施還很不錯唷！

皇家花園酒店羽田

皇家花園酒店羽田。 圖／agoda

飯店居然就在機場裡面，會不會太方便！羽田機場國際線三樓，登機櫃台Ｌ的左手邊，直走再左轉就能看到皇家花園酒店羽田啦！雖然飯店位於機場裡面，但設施應有盡有超齊全，房間還不小呢！除了一般客房以外，還有可供短暫休息的refresh room，房間內雖沒有床，但有獨立的衛浴間、沙發及電視，且是以時計費，短時間休息的好選擇喔！

小編偷偷說：會捨不得離開去搭機呢！

訂房網評價：8.7/10 agoda

地址：日本〒144-0041 Tokyo, 大田区Hanedakuko, ２−６−

交通：距羽田機場約600公尺，步行約3分鐘

附近景點：御台場、穴手稻荷神社

東橫INN 羽田2號店

東橫INN 羽田2號店。 圖／agoda

東橫INN是日本知名的連鎖商務飯店，在距離東京羽田機場10分鐘車程的地方也能看見它的身影！東橫INN 羽田2號店提供貼心的免費機場接送服務，早上往機場的第一班車為4:45，晚上往飯店的最後一班車則為00:12，雖然沒有提供深夜班次，不過飯店提供一項「灰姑娘計畫」，24點以後check in的旅客可以享有大優惠呢！雙人房只要￥5480，跟原價整整差了一半，用這個差價去搭計程車也不為過吧～(笑)

小編偷偷說：如果可以多住幾天就好啦～

訂房網評價：7.7/10 agoda

地址：144-0043 東京都大田區羽田1-1-7

交通：距離東京羽田機場10分鐘車程

附近景點：萩中公園、穴手稻荷神社、大田區立羽田圖書館

Hotel Mystays羽田

Hotel Mystays羽田。 圖／agoda

位於穴守稻荷站附近的HOTEL MYSTAYS 羽田，離羽田機場只要7分車程！而且不僅房間新穎乾淨，公共設備也非常齊全，不僅有免費的洗衣間，還有免費的健身房及按摩椅！當然也提供免費的機場接駁服務囉～早上4:30為前往機場的第一班車，晚上23:30則是機場往飯店的最後一班，時間剛剛好的朋友們不用擔心機場交通的問題，快來利用這項貼心的服務吧！

小編偷偷說：以後搭機再也不怕過夜！來這裡住最安心～

訂房網評價：8.5/10 agoda

地址：144-0043 日本東京都大田區羽田5-1-13

交通：距離東京羽田機場10分鐘車程

附近景點：御台場、東錵谷保育園、東錵谷第一公園

半夜到羽田機場還能去哪玩？

搭乘紅眼班機的前後，除了去飯店休息和熬夜硬撐，還有個網友激推的地方可以選擇！就是日本的溫泉設施啦～價格比飯店便宜，又能好好泡澡放鬆，快把它排入東京的行程中吧！

天然溫泉平和島

天然溫泉平和島。 圖／kkday

天然溫泉平和島離羽田機場非常近，巴士車程只要15分鐘，入場費為￥5000，而且只要線上預約就可享有機場接送服務哦！沒有巴士班次的深夜時段，只要團體10人以上預約，還有專車免費接送，太佛心了吧～深夜時段的旅客快點上網揪團組隊前往吧！小編再偷偷告訴你……和平島溫泉的樓下還有激安的殿堂－唐吉軻德跟24小時超市，超好買！超好買！超好買！

羽田機場→平和島巴士班次

00:40、01:40、02:40（到達溫泉後可停留至14:00，07:00~8:30提供免費早餐）

平和島→羽田機場巴士班次

03:10、4:40、5:50（凌晨03:10的巴士僅停靠3號航廈，16:00入場可停留至清晨巴士出發）

小編小提醒：有線上預約服務，英文網站免擔心！記得要提前12小時預約喔～

詳細內容請參考天然溫泉平和島官網穿梭巴士服務（文字）

延伸閱讀>>【羽田機場攻略】搭紅眼也不怕！東京羽田機場交通、過夜懶人包

想知道更多實用東京旅遊攻略，請看「東京旅遊全攻略」