看東京鐵塔最浪漫角度在這！六本木交通、美食、景點全收

【FunTime小編群】六本木位於東京23區中的港區，扮演著市政、商業及文化的關鍵角色，藝術設施遍布於高聳的大樓與大廈之間，整個區域都瀰漫著高檔、奢華的風格。這次FunTime小編就要帶大家快速融入六本木，告訴你去六本木有甚麼必吃、必玩、必逛，一個都不要錯過！

Suzu café Roppongi。 圖／IG, ryoukun_sato

從東京各區前往六本木交通

從東京各區前往六本木交通。

六本木推薦景點

國立新美術館

國立新美術館。 圖／shutterstock

新美術館是日本第五座國立美術館，並與森美術館及三得利美術館合稱「六本木藝術三角」，是日本最大的美術館喔！如果有看過動畫「你的名字」的朋友，想必也對這棟流線型的玻璃帷幕建築不陌生～廣闊的館內由清水模與淺色原木交疊打造，除了擁有12個展區外，還有特設的藝術圖書館、演講廳、咖啡廳和文創商店等設施，很適合和朋友來度過悠閒的午後！

地址：106-8558 Tokyo, Minato City, Roppongi, 7 Chome-22-2

交通：

1.搭乘地鐵千代田線至「乃木坂站」，6號出口直達

2.搭乘地鐵日比谷線至「六本木站」，4a出口步行約5分鐘

3.搭乘地鐵都營大江戶線至「六本木站」，7號出口步行約4分鐘

開放時間：10:00-18:00（週二公休）

票價：入館免費，展區需各別購票入場

21_21 Design Sight美術館

21_21 Design Sight美術館。 圖／IG, chang_ping623

21_21 Design Sight美術館由設計師三宅一生創立，並由知名建築師安藤忠雄設計，主打「以設計博覽世界」，有別於一般坐擁館藏的美術館，將「喚起人們重新審視日常生活」作為策展理念，設計出許多貼近生活的展覽，雖然是較為小眾的美術館，但最近也被越來越多觀光客排入六本木必訪，而且光是建築本身就很值得大家來一趟了呢！

地址：107-0052 Tokyo, Minato City, Akasaka, 9 Chome-7-6

交通：

1.搭乘地鐵千代田線至「乃木坂站」，3號出口步行約5分鐘

2.搭乘地鐵日比谷線或都營大江戶線至「六本木站」，8號出口步行約5分鐘

開放時間：10:00-19:00（週二公休）

票價：成人1,400日圓、大學生800日圓、高中生500日圓、中學生以下免费

六本木櫸樹坂

六本木櫸樹坂。 圖／shutterstock

六本木櫸樹坂是全長約400公尺的櫸樹林道，就在朝日電視台附近，因為可以從天橋上眺望地標東京鐵塔而聞名。每逢年末的11月中旬至12月、聖誕節期間會舉辦冬季點燈與聖誕市集，以銀白色燈飾照亮整個城市，光看照片就知道有多夢幻，都來到六本木了，推薦一定要來這裡走走看風景，尤其是到六本木櫸樹坂的2樓天橋，這裡可是六本木的必拍首選！

地址：6-15-1, Roppongi, Minato City, Tokyo 106-0032

交通：

1.搭乘地鐵日比谷線至「六本木站」1C出口

2.搭乘地鐵大江戶線3號出口

點燈時間：請至官網查詢

麻布台之丘

麻布台之丘。 圖／shutterstock

耗時超過30年才完工的麻布台之丘，除了刷新日本最高摩天大樓的紀錄，還集結精品旗艦店、奢華住宿、米其林餐廳和話題連鎖品牌於一身，更有超高人氣的「Teamlab」常駐展覽喔！最棒的是這裡的展望台可以將東京鐵塔一覽無遺，聽FunTime小編一句，絕對要把麻布台之丘放進行程中！

地址：1 Chome Azabudai, Minato City, Tokyo 106-0041

交通：

1.搭乘地鐵日比谷線至「神谷町站」，5號出口出站即達

2.搭乘地鐵南北線至「六本木一丁目站」，2號出口步行4分鐘

3.搭乘地鐵都營大江戶線至「六本木站」，5號出口步行10分鐘

開放時間：11:00-20:00／展望台Café&Bar 10:45-21:00

展望台票價：進場需500日圓且設有一杯飲料之低消

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