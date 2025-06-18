東京「吉伊卡哇公園」7／28開幕！交通、購票方式解析

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】擁有超高人氣的療癒角色「吉伊卡哇」，自動畫版開播以來，不只在日本擁有廣大粉絲，在台灣更是屢創快閃熱潮，今年更曾受邀參與高雄燈會活動，創下逾520萬人次參觀紀錄。

今夏將在東京開設首座沉浸式體驗園區「吉伊卡哇公園（ちいかわパーク）」！預定於07/28正式開幕，地點選在JR池袋車站步行8分鐘、東京地鐵東池袋站步行僅需3分鐘的「Sunshine City Annex」，地點非常便利。此次常設樂園的開幕，對許多台灣自由行旅客來說，是結合「朝聖」、「療癒」、「購物」於一身的全新景點。06/16~06/23正式開放第一波網路抽籤預約。

首座常設體驗空間，重現動畫經典橋段

本次開幕的「吉伊卡哇公園」並非一般角色展覽，而是官方打造的立體互動型設施。整體場域分布於 Sunshine City Annex 的 B1F 至1F，會場內重現多個動畫中出現過的橋段場景，搭配等比例角色模型與布景裝置，讓參觀者彷彿親身走進故事世界。無論是想與吉伊、小八拍照，還是和熱情的烏薩奇一起遊戲，在這裡都能實現願望。

東京吉伊卡哇公園7/28開幕！交通、購票方式解析【圖 / 旅奇傳媒】

互動遊戲區、限定商品全面解鎖

在1樓互動小遊戲區，設置了「くものすキャッチャー（蜘蛛巢捕手）」與「ミートボールころがし（滾肉丸）」等遊戲區，其中滾肉丸的遊戲設計以劇中魔女和寶箱的篇章為靈感，重現吉伊卡哇、小八與烏薩奇為了取得寶藏而奮力丟擲肉丸的經典橋段。遊客可透過付費參加並挑戰，成功者將可獲得會場限定小禮物，是大人小孩都能同樂的遊樂設施。

而作為粉絲絕對不能錯過的，則是園內的限定商品專區。這次官方推出的周邊多達數十種，其中值得關注的有公仔吊飾和爆米花桶等，相信只要進去逛個一圈，一定能夠滿載而歸。【更多周邊資訊可參考官網】

▲園內限定的角色公仔吊飾。 圖：株式会社 Juice & ©︎nagano／提供

▲園內限定的爆米花桶。 圖：株式会社 Juice & ©︎nagano／提供

所有商品皆為「吉伊卡哇公園」現場限定販售，數量有限，具備極高收藏價值。以療癒為主軸的商品設計，讓人即便不是粉絲，也很容易被這股可愛魅力吸引。

抽籤入場開放預約中！

目前「吉伊卡哇公園」首波開放預約時段為07/28~08/31，入場需事前預約，採抽選制申請。第一波抽籤申請期間為06/16~06/23，於官方合作平台 ASOVIEW 開放登記。

※抽選結果將在07/01公布，若有取消或多出額外的名額，有可能會開放第二次抽籤。

DATA／吉伊卡哇公園（ちいかわパーク）

．地址：東京都豊島區東池袋3-3-5 Sunshine City Annex B1F・1F

．交通：JR池袋車站步行約8分鐘／東京地鐵有樂町線東池袋站步行約3分鐘

．營業時間：10:00～21:00（※最後入場 19:00）

．票價：大人3,500日圓、小孩1,800日圓（4~11歲），身障者大人2,500日圓、小孩1,300日圓

．預約平台：asoview售票網

※以上圖片僅供參考。

©︎ nagano

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