2025東京景點住宿懶人包｜東京自由行住哪最方便？嚴選５間熱門地段東京飯店＆一日遊行程，玩遍東京不費力！

想出發東京自由行，卻不知道從何下手？讓 AsiaYo 帶你看鄰近東京景點的熱門住宿區，從浪漫奢華東京車站、夜貓族最愛歌舞伎町，到趕飛機首選的品川區通通有！5間超高分東京住宿推薦給親子、情侶和好友出遊✈️而且離東京一日遊集合點超近、超方便，滑到最後還有熱門東京跟團行程不藏私分享，還不快把這篇懶人包加入書籤🔖

圖:AsiaYo提供

｜⚡東京旅遊小叮嚀⚡｜

出發東京自由行，什麼樣的住宿最加分？想要玩得精采，最重要的當然是 1️⃣交通方便 2️⃣靠近東京景點 啦！出門秒到排隊名店 or 東京一日遊集合點，超方便🤩想知道網友激推的飯店哪裡找，就快點看下去👇👇👇

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⛅ 東京四季怎麼穿？

東京跟台灣天氣相似，但日本的冬季明顯更加乾冷，記得準備乳液和保濕型保養品🧴平時可以善用外套、圍巾、披巾等配件，打造靈活多變、有層次的穿搭👚

👛 2025 免稅品有新規定？

日本宣布廢除舊有的免稅送別制度，只有自己親自帶離境的商品才能享有免稅待遇喲！記得要留意隨身行李和托運行李的空間～

圖:星野集團提供

🔰 東京自由行難嗎？

東京交通方便、車次多，隨處還能看到熟悉的漢字，推薦旅遊新手挑戰！額外加碼幾個小撇步讓你的東京自由行更便利！

1️⃣提前安裝「翻譯、地圖、地鐵 APP」！在台灣可以提前購買 日本eSIM，落地即可啟用～連線不中斷，查資料、叫車都好簡單🚕

2️⃣住宿「上野、新宿、池袋」地區！年輕族群多，生活機能方便，而且方便接駁轉車～

3️⃣安排1~2個「東京一日團」，只要前往市區集合，就有專車和領隊帶你打卡近郊景點，有的行程甚至連門票和午餐都幫你準備好～

4️⃣如果還沒有勇氣挑戰自由行，也能參加「半自助東京跟團行程」！有充足的自由活動時間，可以探索自己想去的地方🚩

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｜⚡東京景點住宿區一次看⚡｜

東京最熱門的5大住宿地點，哪一區適合親子家庭？哪一區適合揪嗨咖、找朋友一起酒精路跑？🤔跟著AsiaYo東京住宿快速選址指南，一起來揭曉吧！

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⭐上野 → 推薦：親子出遊、家庭團體

這裡有超適合小朋友放電的上野公園、上野動物園🐯，還有採買藥妝最方便的阿美橫丁！

⭐東京車站 → 推薦：情侶夫妻、閨蜜輕奢旅行

點燈的東京車站唯美又浪漫💒附近精品百貨、高檔餐廳林立，周邊還有象徵「奢華、繁榮」的銀座！

⭐新宿 → 推薦：派對動物、夜貓族、購物狂

白天到新宿御苑賞花散步，下午去電器街、百貨血拚，晚上還能在歌舞伎町喝一杯🍻，行程超充實！

⭐品川 → 推薦：準備往返羽田機場的人

搭乘京急電鐵前往羽田機場超快速！即使搭乘紅眼班機，想呼叫夜間計程車🚖，也不怕荷包失血過多！

⭐池袋→ 推薦：日劇迷、動漫迷、年輕族群

跟日劇同名的《池袋西口公園》是很多人對池袋的第一印象～這裡可是動漫迷的天堂，還有寶可夢中心、安利美特和乙女路可以大逛特逛🛍️





｜🗼東京景點精選住宿🗼｜

東京是台灣人自由行 No.1 首選城市，不管是家庭、情侶或是一群好朋友都很適合～快來看看這些超高分飯店，鄰近東京人氣景點 & 超好逛商店街，起床出門就可以直接搭車或逛街，真的超方便🏨

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⭐ 新御徒町站前APA飯店｜上野 ⭐

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✓ 免費行李寄放 ✓ 自助洗衣設備 ✓ 無障礙設施

在寸土寸金的東京市區，APA的房型可說是麻雀雖小、五臟俱全，床底空間還能巧妙收納行李～不只價格實惠，交通也很方便，步行15分鐘內就能抵達上野公園和阿美橫町（大約等同台北市兩站捷運之間的距離）。如果早晚懶得出門，也能直接在飯店餐廳點餐享用🍽️

✨周邊推薦景點：上野車站、阿美橫町、新御徒町站、不忍池、上野動物園





⭐ 【星野集團】虹夕諾雅 東京｜東京車站 ⭐

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✓ 免費行李寄放 ✓ 溫泉池、SPA ✓ 交誼廳

不用特地跑近郊，在東京市區就能泡天然溫泉和露天浴池！來這裡一定要體驗江戶美人住宿，享受頂級SPA、學習傳統才藝💆‍♀️也能搭人力車或遊船，感受也別於潮流時尚的傳統東京魅力♨️

✨周邊推薦景點：東京車站、日本橋高島屋、大手町站、皇居





⭐ 新宿格拉斯麗飯店｜新宿 ⭐

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✓ 免費行李寄放 ✓免費自助洗衣設備 ✓ 提款機

飯店裡裡外外都可以看到怪獸之王，超醒目的哥吉拉雕像就在新宿最熱鬧的歌舞伎町，宵夜小酌也不怕找不到回家的路啦🤣附近有購物商場、美食餐廳、24小時便利商店，生活機能絕佳！

✨周邊推薦景點：歌舞伎町、花園神社、西武新宿站、新宿西口站、伊勢丹新宿店





⭐ 【星野集團】OMO5 東京五反田｜品川 ⭐

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✓ 免費行李寄放 ✓免費自助洗衣設備 ✓ 咖啡廳

想深入探索東京景點，一定不能錯過星野集團的OMO系列！2024新開幕的OMO5 東京五反田超新穎又充滿日式風格，房內鋪有榻榻米地板，能脫鞋放鬆，還有專人推薦附近美食與特色小店🍣

✨周邊推薦景點：居木神社、戶越銀座商店街、東京都庭園美術館、NIKON博物館、 大崎廣小路站、五反田站





⭐ 【星野集團】OMO5 東京大塚｜池袋 ⭐

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✓ 免費行李寄放 ✓自助洗衣設備 ✓ 咖啡廳 ✓ 微波爐

來到池袋不只要朝聖ACG聖地，還能順道拜訪充滿下町風情的大塚街區！這裡有懷舊感十足的電車、老字號錢湯、特色酒吧和深夜食堂📷不曉得從哪玩起？直接請教最內行的的OMO Ranger準沒錯！

✨周邊推薦景點：大塚站、巢鴨地藏商店街、池袋太陽澄、東京藝術劇場、鬼子母神堂





｜🌞加碼分享：東京景點一日遊行程推薦｜

入住東京市區飯店還有一個好處，就是超容易抵達東京一日遊的集合點！🌟不用特地入住郊外飯店，也能把東京近郊景點跑透透～再也不需要在生活機能還有美景行程中，痛苦二選一了！

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🗻經典行程全收錄🗻 東京近郊必拍大石公園、新倉淺間神社、忍野八海，全都輕鬆打卡~搭乘專車接駁，當天來回超方便！

📍集合地點：▶️東京車站 - 東京巴士總站 ▶️新宿 - 三井住友銀行 新宿西口支店





🍡【河口湖療癒一日遊】品川／新宿出發🍡

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🏯單月破千人下單🏯挑戰河口湖最美風景！富士山、忠靈塔、西湖療癒之里一次逛，還有午間定食可以選！

📍集合地點：▶️品川- Kokuyo東京品川辦公室前 ▶️新宿 - i-Land Tower LOVE標誌前





🍡【富士山豐富一日遊】上野／新宿出發🍡

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🛍️賞景購物好滿足🛍️探索忍野八海，從超清澈湧泉欣賞富士山倒影～再到日本最大OUTLETS之一「御殿場OUTLETS」大逛特逛！

📍集合地點：▶️上野 - JR上野車站公園口前 ▶️新宿 - 新宿西口郵便局前





🍡【鎌倉歷史文化一日遊】池袋／新宿出發🍡

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🏀浪漫的湘南海岸🏀瞻仰大佛＆漫步小町通感受鐮倉風情，好吃又好買！看江之島、海岸與富士山同框，超越Ｐ圖的不可思議美景！

📍集合地點：▶️池袋 - 池袋西口公園 ▶️新宿 - 新宿西口郵便局前





｜🚩同場加映：東京跟團行程推薦｜

還沒準備好挑戰自由行的話，也可以先參加東京跟團行程暖暖身喔！專人帶隊、專車往返、機票餐點通通有人處理好，超適合家庭親子還有沒時間規劃行程的人～

📍 東京必訪景點推薦 Top 1：淺草寺

東京最具歷史代表性的景點之一，從雷門出發走過仲見世商店街，沿路可以品嚐經典日式小吃🍘、購買伴手禮，還能參拜祈福！近年也超流行租借和服👘，在這裡留下特色紀念照！

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📍 東京必訪景點推薦 Top 2：東京迪士尼／海洋迪士尼

東京迪士尼分為「陸地樂園」與「海洋」兩大園區，無論是經典的灰姑娘城堡🏰，還是古典浪漫的地中海港灣🚢，都讓大人小孩為之瘋狂。還會隨季節推出慶典、遊行表演與限定商品，年年回訪也不會膩！





📍 東京必訪景點推薦 Top 3：忍野八海

位於富士山腳下的湧泉，被譽為「日本的九寨溝」！富士山融雪經過數十年過濾，形成超清澈湖水，超級療癒🛖一旁日式風情的建築，讓人感覺自己變身時空旅人，是攝影迷不能錯過的景點！

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東京景點真的超級多，逛都逛不完～玩完東京，想挑戰其他人氣樂園，別忘了還有環球影城跟團行程🎢可以參加！如果著迷日本的歷史文化而無法自拔，那你一定要到充滿古都風情與人情味的關西走走，不論是便捷又現代的大阪住宿，或傳統和風的京都住宿都是很好的落腳處🛌上 AsiaYo 看更多獨家優惠住宿，提早計劃還有機會得到連住折扣或是早鳥優惠喔🐦





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