快訊

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

政大會計所入學考試題與補習班雷同 校方估：不影響公平性

飛北海道變貴了！3機場6月起漲規費 「新千歲機場」加收保安費 這天前訂票還能省

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／新千歳空港ターミナルビル官網
圖／新千歳空港ターミナルビル官網

遊日本荷包又縮水！ 旅人們注意了，負責營運北海道七大機場的「北海道機場公司（HAP）」近日正式發布公告，自今年6月1日起，包括新千歲機場在內的3座主要機場都將調漲旅客規費，而新千歲機場還要額外加收一筆保安費，想省錢必得注意時間快訂票。

機場示意圖。圖／AI生成 蔡固勳
機場示意圖。圖／AI生成 蔡固勳

根據最新公告，「新千歲機場」國際線的「旅客服務費（PSFC）」將從現行的2,610日圓調升至3,000日圓；更關鍵的是，6月1日起將首度增設一筆650日圓的「旅客保安服務費（PSSC）」。

這意味著，未來從新千歲機場出境的成人旅客，總計需支付3,650日圓（約新台幣732元）的規費。這筆費用將隨機票徵收，屆時訂票時看到的總價會比以往更有感。

過去相對平價的函館與旭川機場也同步跟進。「函館機場」國際線將首度開徵成人1,200日圓、小孩600日圓的設施利用費；而「旭川機場」的規費門檻更高，成人需支付2,000日圓。

根據官方表示，這些新增費用將用於優化航廈軟硬體，包含引進自動化報到機、翻新廁所環境、擴充候機室空間，以及升級最高等級的安檢設備等。

玩家還有機會守住荷包！ 注意新制是以「開票日期」為準，只要在5月31日以前完成訂票與付費開票作業，即便出發日期是在6月1日之後，依然可以適用調漲前的舊費率。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

相關新聞

飛北海道變貴了！3機場6月起漲規費 「新千歲機場」加收保安費 這天前訂票還能省

北海道三大機場自6月1日起調漲旅客規費，新千歲機場還將額外收取650日圓保安服務費。搭飛機旅客需提前於5月31日之前訂票，才能享受舊費率，避免荷包縮水。

日本東北「賞櫻攻略」 4／6起陸續迎滿開

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】根據日本民間氣象單位「Weathernews」最新公布的2026年櫻花開花預測，日本東北地區預計自04/06起由南向北陸續進入花期。隨著氣溫回升，河岸、古城與武家街道逐漸

神戶三田PREMIUM OUTLETS®春季特賣開跑 逛街、賞櫻、泡溫泉一次滿足

【旅奇傳媒/日本部報導】春天來關西旅行，除了賞櫻與美食，購物也是不可錯過的重點行程。位於兵庫縣的「神戶三田 PREMIUM OUTLETS」，距離神戶市區約35分鐘車程、從大阪出發約1小時，還有直達巴

琵琶湖春遊賞櫻！3月啟航「海津大崎櫻花遊船2026」 限定版「御船印」獨特紀念

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】春季的滋賀縣即將迎來一年中最動人的風景。「海津大崎櫻花遊船2026」將於03/28～04/19期間限定運航，帶領旅客從湖面角度欣賞被選為「日本櫻花名所百選」的海津大崎。沿

星野集團「首家公寓式酒店」正式開幕 –【OMO5 橫濱馬車道】

星野集團旗下的都市觀光飯店品牌OMO，於2026年1月15日在橫濱推出全新據點——「OMO5 橫濱馬車道」。

2026日本最新櫻花開花、滿開時間預報 跟著日本櫻花前線賞櫻去吧！

2026年日本櫻花季即將到來，你已經訂好機票準備好出發賞櫻了嗎？出發前先跟著窩日本一起來看看日本2026年的櫻花開花及滿開的預測時間，掌握櫻花的最新預報再安排最佳時間賞櫻吧～

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。