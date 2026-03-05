飛北海道變貴了！3機場6月起漲規費 「新千歲機場」加收保安費 這天前訂票還能省

遊日本荷包又縮水！ 旅人們注意了，負責營運北海道七大機場的「北海道機場公司（HAP）」近日正式發布公告，自今年6月1日起，包括新千歲機場在內的3座主要機場都將調漲旅客規費，而新千歲機場還要額外加收一筆保安費，想省錢必得注意時間快訂票。

機場示意圖。圖／AI生成 蔡固勳

根據最新公告，「新千歲機場」國際線的「旅客服務費（PSFC）」將從現行的2,610日圓調升至3,000日圓；更關鍵的是，6月1日起將首度增設一筆650日圓的「旅客保安服務費（PSSC）」。

這意味著，未來從新千歲機場出境的成人旅客，總計需支付3,650日圓（約新台幣732元）的規費。這筆費用將隨機票徵收，屆時訂票時看到的總價會比以往更有感。

過去相對平價的函館與旭川機場也同步跟進。「函館機場」國際線將首度開徵成人1,200日圓、小孩600日圓的設施利用費；而「旭川機場」的規費門檻更高，成人需支付2,000日圓。

根據官方表示，這些新增費用將用於優化航廈軟硬體，包含引進自動化報到機、翻新廁所環境、擴充候機室空間，以及升級最高等級的安檢設備等。

玩家還有機會守住荷包！ 注意新制是以「開票日期」為準，只要在5月31日以前完成訂票與付費開票作業，即便出發日期是在6月1日之後，依然可以適用調漲前的舊費率。

