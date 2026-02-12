河原町・三条(三條)推薦美食・咖啡廳6選！必吃人氣手鞠壽司、喫茶店、絕品蒙布朗……(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"河原町・三条(三條)推薦美食・咖啡廳6選！必吃人氣手鞠壽司、喫茶店、絕品蒙布朗……(上)"，本文將再介紹3家河原町美食

4. 京鴨とsake 鴨蔵

京都也以鴨肉料理聞名，而這家店顧名思義就是提供鴨肉創意料理。而且，他們從鴨的飼育到加工皆由自家工場一條龍完成，京鴨在肥沃土地與清澈水源的地方中生長，肉質鮮嫩而肉味濃郁。

鴨肉料理的變化多樣，壽喜燒、涮涮鍋、燒肉、串燒，從小菜到主食，全都能加入鴨肉烹調，發揮鴨肉不同部位的美味！除了新鮮無比的京鴨之外，米飯、蔬菜等也選用京都當地出產的食材，更能突出鴨肉的風味。

小編點了鴨肉燒肉，由店員在面前以鐵板燒烤，一道道介紹鴨肉的各部位，最後還會加入米飯與九條蔥製成湯飯，不浪費香濃的鴨油與肉汁，最後一道都可享受京鴨的滋味！

京鴨とsake 鴨蔵

地址：京都府京都市下京区斎藤町123 ラクアス木屋町 1F

營業時間：11:30 – 14:30、16:00 – 22:00

5. 六曜社

圖片來源自tabelog

京都非常知名的喫茶店之一，從1966年開業到現在約60年，一直延續日本傳統喫茶文化，他們還有出書《咖啡家族：京都六曜社傳承三代的人情滋味故事》講述三代店主的經營故事，讓不少讀者特地慕名而來。

六曜社在一樓及地下一樓都有設店，一樓是喫茶店，而地下一樓自中午起營業，提供現磨及手沖萃取的咖啡，在晚上更會轉換成酒吧風格。店內裝潢保留著昭和年代的昔日風貌，深棕色的牆壁、格紋的皮沙發都充滿時代感。

他們提供咖啡與簡單的輕食，早餐的吐司+水煮蛋套餐，再來一杯綜合咖啡，是許多京都人早晨的選擇。六曜社對咖啡也十分講究，自家烘焙咖啡豆，再以布濾手沖萃取，可以品嚐到咖啡豆的原始風味。

六曜社

地址：京都府京都市中京区河原町三条下ル大黒町40

營業時間：08:30 – 22:30

6. 和栗専門 紗織

栗子甜點專門店「紗織」的店鋪由町屋改建，兩層空間以簡潔的和風與木質調為主，一樓吧台可近距離欣賞店員用特製機器現場細絞栗子泥，而二樓則能一邊品嚐甜點，一邊眺望鴨川景色，氛圍悠閒優雅。

他們的招牌甜點是「錦絲蒙布朗」，使用稀有的京都丹波栗，一份蒙布朗竟用上足足11顆！甜點現點現做，以防栗子香氣流失，由店員以專門的機器絞出栗子泥。

1毫米極細栗子泥的堆滿成一座小山，內裡藏著蛋白霜、海綿蛋糕、栗子奶油與鮮奶油等，口感蓬鬆輕盈，甜味自然不膩，栗子味濃郁，喜愛栗子的話必定要來試試！

和栗専門 紗織

地址：京都府京都市下京区木屋町通松原上る二丁目和泉屋町170-1

營業時間：10:00 – 18:00

