河原町・三条(三條)推薦美食・咖啡廳6選！必吃人氣手鞠壽司、喫茶店、絕品蒙布朗……(上)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

作為京都最繁華的購物區之一，加上交通便利，很多旅客都會選擇在河原町的飯店住宿，或是來逛街購物。想在這邊用餐，除了去錦市場，推薦大家6家熱門餐廳、咖啡廳、居酒屋，從早餐到晚餐在這邊都可以大啖美食！

京都河原町・三条(三條)推薦美食・咖啡廳

1. 手鞠鮨と日本茶 宗田

京都中心地區並不靠海，所以壽司並不是特別熱門，但在京都可以享用特別的手鞠壽司(手球壽司)！

手鞠壽司相傳是為了讓舞妓在用餐時不會弄花口紅，而特別做成方便一口食用的大小，米飯握成小小一球，變成圓潤可愛風格。

「手鞠鮨と日本茶 宗田」是一家時尚摩登的手鞠壽司專門店，他們只營業午餐時段及下午茶，提供美味與健康的手鞠壽司套餐，一份有約14球壽司，搭配漬物及小菜，與日本茶一同享用。

手鞠壽司也很講究，選用澤井醬油的無添加醬油等精挑細選的食材，每球壽司放上海鮮、肉類或蔬菜。不同於一般壽司主要品嚐海鮮的鮮味，手鞠壽司會以味噌、黑豆、柚子胡椒等帶來多層次的調味，製作出精緻的壽司。

美味的壽司搭配甘醇的日本茶，可以清爽口腔及平衡味覺，令整個用餐體驗更為完整，這個絕配的組合值得一試！

手鞠鮨と日本茶 宗田

地址：京都府京都市中京区町頭町110-1

營業時間：11:00 – 16:00

2. RUFF

以傳統京町家改建的時尚烘焙咖啡廳，還入選2025Tabelog百名店，提供店內每日現烤的麵包、精心製作的料理、講究風味的咖啡與甜點。

店內空間把古民家與時髦的室內裝潢新舊交融，店頭玻璃櫃內陳列著可頌、法棍等十多款麵包，可以外帶或在店內享用。

午餐時段還提供料理套餐，例如黑毛和牛漢堡排、大蝦炸物等洋食料理，搭配麵包或米飯一起品嚐。小編點的是黑醋蒜香蝦，酸甜開胃的醬汁沒想到和麵包也很搭！

也推薦大家在這裡喝一杯咖啡，由店主親自挑選並烘焙咖啡豆，香氣濃郁的咖啡搭配料理或麵包真棒！

RUFF

地址：京都府京都市中京区高倉通錦小路上ル貝屋町564

營業時間：11:00 – 18:00

3. SUGiTORA

這也是入選2025Tabelog百名店的甜點店！隱藏在寺町與新京極商店街的小巷中，不是特地而來的話還真的察覺不到這裡有一家可愛的店舖，兩層的小店設有幾張桌椅可在店內享用，提供義式冰淇淋與芭菲，以及餅乾等烘焙點心。

SUGiTORA由曾在2015年世界甜點大賽獲得銀牌的甜點主廚主理，義式冰淇淋口味多樣，每款都使用精心挑選的素材製作，例如北海道根室的牛奶、京都宇治抹茶、當季水果等等。

推薦大家點聖代，不只賣相精美吸引，他們的烘焙點心也很美味，鬆脆的餅乾與新鮮水果搭配義式冰淇淋會更加好吃！

SUGiTORA

地址：京都府京都市中京区中筋町488-15

營業時間：13:00～18:00

因篇幅關係，我們將在下集介紹其他的河原町美食

窩日本推薦閱讀：京都錦市場推薦11家美食攻略：必吃90年歷史玉子燒、抹茶甜點、湯葉奶油可樂餅，還有……　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

京都 壽司 咖啡廳

窩日本

追蹤
