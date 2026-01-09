福岡一日遊｜開箱柳川遊船實際體驗！日本九州最悠閒玩法：觀光遊船、蒸籠鰻魚飯

柳川市位於日本福岡縣南部，是一座以「水道」、「運河」聞名的歷史城下町。古時為防禦與治水目的所挖掘的護城河系統，經過整修後發展成縱橫交錯的水道網絡（當地稱為「掘割」），如今成為這座城市最迷人的特徵之一。漫步於河道旁，配上垂柳、白牆老屋、水道與橋樑，柳川因此被許多人稱為「九州威尼斯」，是尋求靜謐、懷舊氛圍旅人的首選。

福岡一日遊｜柳川遊船必搭 Donko

感受江戶時代城下町的悠然與靜謐

在柳川，最經典的體驗非柳川遊船（Donko 船）莫屬。遊船通常持續約 60～70 分鐘，從鐵道站西鐵柳川站下車後，步行約 5–10 分鐘即可抵達多個搭船處，動線簡單、安排彈性高，非常適合當天來回的行程規劃。船夫會撐著竹竿操縱扁舟，帶著乘客緩緩穿越低矮水閘、古橋與護城河，一路貼近水面前行，能近距離欣賞柳川最具代表性的水鄉風景。

不過，柳川遊船真正讓人印象深刻的，並不只有風景本身。沿途船夫會一邊操船，一邊用輕鬆的方式介紹當地歷史與風土文化，時而說故事、時而開玩笑，甚至直接唱起歌來，讓整趟航程氣氛始終很熱鬧。這種帶有個人風格的導覽方式，讓遊船不只是被動看景，而是多了一層與人的互動感，也讓每一趟搭船體驗都變得獨一無二。

柳川遊船不只是單純的觀光項目，而是一段能同時感受歷史、生活與人情味的水上旅程，也難怪會被許多人列為「來柳川一定要做的第一件事」。

福岡一日遊｜柳川必吃蒸籠鰻魚飯

若說遊船是柳川的靈魂風景，那麼蒸籠鰻魚飯（せいろ蒸し鰻）絕對是它的靈魂美食。當地許多老鋪與老店都保留著傳統烹調方式，元祖本吉屋沖端店更是造訪柳川不可錯過的味蕾體驗。鰻魚飯通常在遊船河道終點附近的餐廳供應，像是曾是藩主宅邸的御花或老店鋪，都是熱門選擇。

熱騰騰的鰻魚鋪滿飯上，再用蒸籠蒸熟，炭火香、鰻魚的油脂香氣與米飯的香軟結合，一口就能感受到濃厚的江戶風味與在地人的料理智慧。與一般直接燒烤後盛盤的鰻魚飯相比，元祖本吉屋沖端店的蒸籠鰻魚飯多了一道「蒸」的工序，讓米飯完整吸收醬汁與鰻魚的精華，口感更加濕潤細緻，入口時香氣層層堆疊，卻不會過於油膩。

福岡一日遊｜柳川體驗文化與古蹟

庭園、神社與老宅散步

除了水道與美食，柳川還保留許多古蹟與歷史建築，可散步、拍照，也能深度感受日本傳統風情。像是御花 — 曾為藩主宅邸、後轉為庭園與博物館，不僅能欣賞古建築、和式庭園，還有展示歷史文物，非常適合對文化與歷史有興趣的旅人。若時間允許，也可以在老街巷弄裡閒晃，體會那種既有歷史痕跡又帶點生活溫度的氛圍 — 那是一種專屬於水鄉小鎮的慢節奏。

福岡一日遊｜柳川行程表

09:00從福岡出發 → 抵達西鐵柳川站

09:30搭乘 Donko 船，漫遊柳川運河（約 60–70 分鐘）

11:00午餐時間，品嚐蒸籠鰻魚飯（元祖本吉屋沖端店）

12:30參觀歷史建築與庭園，相機拍攝、御花庭園、老宅巡禮

14:00巷弄散步、老街漫遊，品嚐在地小吃與甜點

15:30若時間允許，可安排神社、博物館或手工藝店參訪

17:00返回福岡或前往下一個行程地點

福岡一日遊｜柳川常見問題

柳川為何有「水鄉」之稱？

柳川因為在江戶時代之前，為了築城與防禦需求，當地挖掘了縱橫交錯的護城河與水道系統。隨著時代演變，這些原本用於軍事與治水的水道逐漸融入居民生活，成為城市的重要景觀特色。如今，這些運河與護城河構成完整而優美的水道網絡，也成為柳川最具代表性的旅遊資產。

柳川 Donko 船為什麼會有船夫唱歌或講故事？

搭乘傳統平底船（Donko 船）時，船夫不只是負責操船，更同時扮演導覽者的角色。他們以竹竿撐船，穿梭於古橋與水道之間，沿途介紹柳川的歷史與文化，有時還會吟唱當地民謠或詩歌，讓整趟旅程多了一份人情味與生活感，也讓遊船體驗更具記憶點。

柳川鰻魚飯哪一家最值得吃？

柳川當地有不少老字號與百年以上歷史的鰻魚飯名店，皆提供蒸籠鰻魚飯這項代表性料理。其中最具代表性的為元祖本吉屋沖端店；若想同時感受歷史氛圍，則可選擇曾為藩主宅邸的御花，或市區內其他知名老舖。每一家店在醬汁與火候上各有特色，若時間充裕，不妨多嘗試幾間，找到最符合自己口味的一家。

