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久坐剪片＋健身越練越卡？ 台中撥筋堂體驗「撥筋＋運動按摩」幫身體好好放鬆

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

如果你跟小編一樣——工作久坐、剪片剪到肩頸背部緊繃，或是健身越練越覺得卡、活動起來不太順，那你一定懂那種「不是痛到不能動，但每天都不太舒服」的感覺。這次小編來撥筋堂（台中市政店）做了一次完整的放鬆體驗，從了解你的身體感受、手法到結束後的輕盈感都蠻有感，記錄給同樣是久坐族、運動族的人參考。

台中撥筋堂體驗｜撥筋堂

撥筋堂適合什麼人？

小編會把撥筋堂當作「身體保養站」。因為小編平常剪片很難一直維持正確坐姿，肩頸、背部和腰臀周圍容易累積緊繃感；再加上有在健身，如果平常沒有好好放鬆，常常會出現「越練越卡、越動越緊」的狀況。這裡給小編的感覺，不只是單純按一按放鬆，而是會先快速了解你的身體狀態：哪裡特別緊、哪個角度比較卡、活動時哪裡比較不順，接著再用比較有目的性的手法協助放鬆。師傅不只是照流程按，也會觀察你站立、走路和動作時的感受，協助找出比較緊繃的部位，可能因為長時間姿勢或運動習慣而累積緊繃，這點對小編來說很加分。

圖/FB正宗撥筋堂-大台中地區 筋骨問題調理專家 傳統整復推拿
圖/FB正宗撥筋堂-大台中地區 筋骨問題調理專家 傳統整復推拿

店內環境也讓人很安心，整體乾淨明亮、空間不會擁擠，氛圍偏安靜放鬆；每個床位都有基本區隔，不會有「旁邊太吵很尷尬」的感覺。從進門到結束，師傅都會邊做邊確認你的感受、力道能不能接受，也會提醒平常可以怎麼調整姿勢或做簡單伸展放鬆。整體下來會覺得：不是來被「硬按一輪」，而是真的讓身體慢慢放鬆，回到比較舒服、比較順的狀態。

運動按摩 vs 撥筋差別

小編最常被朋友問的就是：「運動按摩跟撥筋到底差在哪？」小編整理成你一聽就懂的版本：

運動按摩：偏向「放鬆舒緩」，適合疲勞緊繃

如果你是運動後痠、工作疲勞、肩頸緊到睡不好那種，運動按摩比較像是協助肌肉放鬆，讓整體狀態變得比較舒緩，是偏「舒服型」的修復體驗。

撥筋：偏向「深層放鬆」，適合反覆緊繃與活動卡卡

撥筋會更針對「身體反覆緊繃、某個角度卡住、活動度比較差」的地方做深層處理。以小編自己來說，久坐＋健身最常遇到的是肩頸背和腰臀一帶的緊繃累積，放鬆之後，動作幅度和身體的「空間感」會明顯舒服很多。

圖/FB正宗撥筋堂-大台中地區 筋骨問題調理專家 傳統整復推拿
圖/FB正宗撥筋堂-大台中地區 筋骨問題調理專家 傳統整復推拿

小編自己很喜歡這種搭配：先針對比較緊繃的地方做深層放鬆，再用運動按摩做整體舒緩，做完會有一種「身體終於比較鬆、比較順」的感覺。

撥筋堂體驗心得

這次處理完最有感的是：走路時肩頸沒有那種一直往前縮的緊繃感，背部和腰臀周圍放鬆後，整個人站起來更輕盈，針對平常較緊繃的部位加強放鬆，動起來比較不費力。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

如果你是那種「不一定每天痛，但每天都怪怪的」狀態，小編會蠻推薦把它當成定期保養；尤其是久坐工作者、重訓族、跑者這種反覆使用同一群肌肉的人，真的很容易累積緊繃與疲勞感。

撥筋堂注意事項

小編覺得第一次去之前，可以先想清楚：你今天的目標是「純放鬆」還是「針對動起來不太順的地方加強舒緩」？另外也可以先想好最想放鬆的部位，當場和師傅溝通！

純放鬆：可選運動按摩或較溫和的處理方式

卡點調理：撥筋感受可能會比較明顯，但放鬆感也相對更有感

圖/FB正宗撥筋堂-大台中地區 筋骨問題調理專家 傳統整復推拿
圖/FB正宗撥筋堂-大台中地區 筋骨問題調理專家 傳統整復推拿

撥筋堂台中市政店

地址：407臺中市西屯區大墩十九街142-1號

電話：0911 693 688

營業時間：週一-週六9:50-22:00、週四13:50-22:00、週日9:50-18:00

久坐＋健身越練越卡？來這舒緩

台中撥筋堂體驗常見問題

撥筋會很痛嗎？怕痛的人可以做嗎？

撥筋通常會比一般按摩更有感，尤其是平常容易緊繃的部位，感受可能會比較明顯。建議體驗時可以主動和師傅溝通自己的接受程度，通常都能依照狀態調整力道與節奏。

運動按摩跟撥筋我該選哪一個？

如果你是運動後疲勞、肩頸緊、想放鬆舒緩 → 選運動按摩。

如果你是反覆不適、活動度差→ 更適合撥筋做深層調理。

第一次去撥筋要講什麼才不會「不知道怎麼說」？

小編建議講三要素：

「我平常的工作型態／運動習慣」＋「最困擾的部位」＋「目前最常出現的感覺（卡、緊、活動度差）」。

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