紅豆餅還是車輪餅？ 日本47都道府縣稱呼大公開 各地叫法都不一樣

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】台灣街頭常見的「紅豆餅／車輪餅」其實是源自日本的甜點，但有趣的是～連日本當地都因地區不同而有完全不同的叫法！日本食品公司 Nichirei Foods 調查超過 1萬4,000 名民眾，整理出一張「47 都道府縣紅豆餅叫法分布圖」，讓許多民眾驚呼：原來一樣的東西，竟然有這麼多種叫法！

▲日本47個都道府縣，紅豆餅叫法分布圖。 圖：Nichirei Foods／提供

調查發現，日本最普遍的名稱是「今川焼（Imagawa Yaki）」，佔約六成，共有19個地區使用，可視為「日本大眾名稱」。其次則是「大判焼き（Oban Yaki）」還有九州強勢的「回転焼き(Kaiten Yaki)」。另外也有少數區域使用當地品牌來命名，如山形縣的「あじまん（Ajiman）」，這些稱呼僅在小範圍內流通。

也可以更直觀的根據不同的地區來區分名稱，如關東、北陸以「今川燒」為主，近畿地區（關西）則是「今川燒」跟「迴轉燒」各半，北海道叫「御燒」，中國、四國地區為「大判燒」，九州多稱作「迴轉燒」。

所以在東京找「迴轉燒」可能會撲空，在福岡用「今川燒」問店家馬上就會被知道是外來客，只要掌握日本各地慣用的名稱，旅途中看到菜單或路邊攤，便能一秒理解、輕鬆找到想吃的街頭美味。

