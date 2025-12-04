「2025超偶聯盟 台南萌市力」12／13麻豆曾文願景園區 闖關、美食、市集一次滿足

快訊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
泡溫泉魚頭君氣偶裝置。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
泡溫泉魚頭君氣偶裝置。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】由台南市政府觀光旅遊局主辦的「葫蘆埤玩埤一夏」系列活動之一「2025超偶聯盟 台南萌市力」來囉！活動將於12/13在台南市政府曾文市政願景園區熱鬧登場，現場將集結10位台南吉祥物明星與民眾近距離互動，並設有5座大型氣偶展示，同時規劃多項豐富精彩活動，包括街頭藝人表演、趣味闖關、氣墊遊戲與美食市集。黃偉哲市長邀請市民朋友及全國遊客一同來台南，感受吉祥物滿滿萌市力。

▲卡比胖拉氣偶裝置。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲卡比胖拉氣偶裝置。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

「台南萌市力」吉祥物齊聚亮相

本次活動邀集10位台南人氣吉祥物明星登場，包括觀光旅遊局的「魚頭君」、西拉雅國家風景區管理處的「灰熊熊」、市場處的「菜籃仔」、動保處的「豆哥與凱娣」、體育局的「大員與甜甜」、左鎮化石園區的「KOKO」、台南市立圖書館的「蛙寶」，以及統一獅球團的「萊恩」，並安排10位萌明星與民眾一起賣萌、互動、玩遊戲。除了各具特色的吉祥物外，現場還有泡溫泉的「魚頭君」、俏皮可愛的「菜奇鴨」、慵懶療癒的「卡比胖拉」、帥氣的統一獅「萊恩」，以及魅力爆棚的「巷仔　Niau」等5座大型氣偶跟大家見面。想要一次收集台南吉祥物的粉絲，千萬別錯過！

▲巷仔 Niau。　圖：台南市政府文化局／提供
▲巷仔 Niau。　圖：台南市政府文化局／提供

親子最愛趣味闖關、氣墊遊戲、街藝表演

活動現場規劃互動式闖關活動，可至服務台領取闖關集章卡（限量400張），完成四項任務即可兌換50元市集券一張，可用於現場市集折抵消費（市集券數量有限，如兌換完畢，改為贈送小禮物乙份）。此外，現場還有2座大型遊戲氣墊讓小朋友盡情玩樂放電，以及4組精彩的街藝表演輪番上陣，包含有互動式故事帶小朋友歡樂唱跳、體驗夢幻泡泡秀、小丑氣球魔術秀等表演，活動內容豐富，歡迎民眾攜家帶眷一起來同樂。

萌樂好食市集

現場匯集超過25攤在地小農、手作文創 DIY 與美食小吃，讓民眾在歡樂氛圍中大啖美味。別忘了使用闖關集章獲得的50元市集券，吃得開心又買得盡興。

此外，「2025台南購物節」消費抽獎活動將持續至2026/03/01止，為方便民眾參與特別導入「LINE官方帳號登錄系統」，無需下載 APP 即可完成發票及收據登錄，民眾除了在台南店家消費滿50元，在吉祥物活動現場市集消費也可以獲得抽獎資格，有機會抽中百萬名車、3C家電、露營休閒設備、飯店住宿券、現金等多項好禮，歡迎大家規劃多日遊程，來台南消費，把大獎好禮帶回家。

▲活動場地－曾文市政願景園區的致遠樓前草坪。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲活動場地－曾文市政願景園區的致遠樓前草坪。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局林國華局長表示，「2025超偶聯盟 台南萌市力」活動內容精彩豐富，是今年末值得期待的親子活動，不論是想與可愛吉祥物合影、讓孩子盡情放電，或品味台南在地美食，都能一次滿足。也可以順遊總爺藝文中心、麻豆代天府等周邊特色景點，快邀親朋好友一同來台南，與吉祥物共度充滿萌趣與笑聲的歡樂週末吧！可於「台南旅遊網」與「台南旅遊」臉書粉絲專頁，掌握最新活動資訊。

旅奇傳媒 TR Omnimedia

